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В ПНИПУ разработали устройство для добычи нефти в осложненных условиях
Для создания скважин с высокой производительностью часто применяют технологию гидроразрыва пласта. В результате ее применения приток жидкости увеличивается, но добыча осложняется выносом не только нефти, но и газа вместе с абразивными частицами породы. Серийные насосы не рассчитаны на перекачку газожидкостных смесей. При сильной концентрации свободного газа в них происходит срыв подачи, поэтому нефтедобывающее оборудование комплектуется газосепараторами. В них происходит отделение газа от жидкости, сопровождающееся нежелательным явлением: частицы породы отбрасываются центробежными силами к стенкам корпуса и накапливаются там, что приводит к разрушению устройства и авариям. В ПНИПУ разработали новую, более эффективную конструкцию газосепаратора.
Исследование опубликовано в журнале «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Проблема разрушения техники особенно остро стоит в высокодебитных скважинах, где за сутки вместе с газожидкостной смесью через газосепаратор проходит до тонны абразивных частиц. Причем, чем лучше центробежная сепарация (отделение) газа внутри него, тем сильнее эффект концентрации абразива у стенок оборудования. Поэтому необходимо найти решение – как сохранить высокие сепарационные характеристики устройства и при этом избежать повреждений корпуса.
Ученые ПНИПУ установили два факта. Первый – втекающая в газосепаратор жидкость приобретает вращательное движение еще до входа внутрь, а создаваемые этим вращением центробежные силы перемещают частицы на периферию потока, то есть к поверхности корпуса. Второй факт – осевая скорость жидкости на входе в газосепаратор меньше средней, поэтому частицы абразива здесь накапливаются, а их концентрация становится существенно выше средней. Наблюдается парадоксальное явление: корпус изнашивается еще до входа нефти внутрь устройства.
Политехники для решения этой проблемы сделали проточный канал на входе в газосепаратор в форме сужающегося конуса. Втекающий поток, взаимодействуя с его стенками, создает силы противоположные центробежным, которые уменьшают нежелательное отделение абразивных частиц. Также изменили форму входных кромок лопастей рабочего колеса, чтобы уменьшить силу их взаимодействия с элементами породы. Теперь отделение газа от жидкости происходит в другой части – в вихревой камере, которая расположена ниже по течению жидкости, после рабочего колеса.
«Мы оптимизировали газосепаратор с помощью методов математического моделирования: меняли геометрические размеры входного блока устройства и вычисляли его гидроабразивный износ. Для проверки расчетов провели стендовые испытания лучшей конструкции в условиях близких к пластовым. Результаты показали, что скорость износа уменьшилась примерно в 3-5 раз по сравнению с серийной конструкцией», – объясняет профессор кафедры горной электромеханики ПНИПУ Сергей Пещеренко.
Ученые Пермского Политеха создали конструкцию газосепаратора с более высокой гидроабразивной стойкостью, чем существующие аналоги. Это повысит эффективность добычи нефти из высокодебитных скважин, осложненных выносом газа и разрушающих частиц, а также сократит затраты на ремонт и замену оборудования. Сейчас заканчивается разработка конструкторской документации для серийного производства новых устройств.
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