Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НИУ ВШЭ определили самые удобные для пешеходов районы Москвы
Эксперты из Высшей школы экономики и МГУ изучили данные о пешеходной доступности Москвы. Центральные и юго-западные районы оказались более доступными для пешеходов, в то время как восточные и юго-восточные нуждаются в дальнейших улучшениях. Лучшим районом стал район метро «Маяковская», худшим — метро «Жулебино».
Исследование опубликовано в журнале Cities. В последние годы в Москве осуществили значительные проекты, направленные на развитие пешеходной доступности. Они включали в себя реконструкцию Бульварного кольца и создание новых пешеходных зон в центре города. Изменения повысили пешеходную доступность и комфорт как для жителей, так и для туристов.
Исследование основано на использовании открытых данных. Ученые замеряли районы Москвы по карте до 2012 года, без Новой Москвы. Город разделили на 223 района, используя станции метро как точки отсчета. Районы, в которых две или более станций метро находятся в радиусе 200 метров, были объединены в один. В рамках исследования рассматривались такие аспекты пешеходной доступности, как использование земель, сеть улиц, плотность населения и близость к зеленым зонам и водоемам.
Эксперты определили, что лучшими для пешеходов являются «Маяковская», «Тверская» — «Пушкинская» — «Чеховская», «Цветной бульвар» — «Трубная», «Китай-город», «Сокол». В пятерку худших входят «Новохохловская», «Нижегородская», «Андроновка», «Некрасовка» и «Жулебино».
Результаты исследования показывают, что доступность для пешеходов в Москве неоднородна в разных районах города. Например, центральные и юго-западные районы имеют более высокую доступность, в то время как восточные и юго-восточные окраины менее доступны для пешеходов. Эти различия объясняются такими факторами, как плотность населения, количество перекрестков и доступ к зеленым зонам. Также исследование обнаружило связь между удобством для пешеходов и социальной структурой города, где более высокая доступность связана с районами более высокого социального статуса.
«Наше исследование — первое, в котором индекс пешеходной доступности адаптирован для России. Подобная методология может быть использована и для других городов страны, что позволит выявить локальные наиболее уязвимые территории городов», — отметила Наталья Шартова, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории ландшафтной экологии факультета географии НИУ ВШЭ.
Ученые также отмечают, что исторический контекст Москвы по-прежнему оказывает влияние на ее пешеходную доступность. Наиболее уязвимыми являются районы редевелопмента, те, которые переживают сейчас трансформацию из бывших промышленных территорий в жилые зоны. Именно здесь, в менее доступных для пешеходов районах, в первую очередь необходимо улучшить зеленую инфраструктуру и увеличить разнообразить использования земельных ресурсов. «Наивысший приоритет в благоустройстве должен быть сфокусирован на обустройстве зеленых зон в новых жилых массивах, расположенных в бывших промышленных частях города», — считает Наталья Шартова.
В Москве улучшилась пешеходная доступность, остаются проблемы, требующие решения в рамках городского развития. По мнению экспертов, стратегии должны фокусироваться на дальнейшем совершенствовании пешеходных зон, особенно в жилых районах, улучшении инфраструктуры и безопасности, а также на расширении зеленых и парковых зон.
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
Американская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку перелетела Атлантику, пропал без вести в 1937 году над Тихим океаном при попытке облететь земной шар по экватору.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Лукавых» предков могло быть много
10 самых необычных грибов
Евразийский ледяной щит разрушился почти мгновенно. Может ли Антарктида повторить его путь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии