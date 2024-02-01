В НИУ ВШЭ определили самые удобные для пешеходов районы Москвы

Эксперты из Высшей школы экономики и МГУ изучили данные о пешеходной доступности Москвы. Центральные и юго-западные районы оказались более доступными для пешеходов, в то время как восточные и юго-восточные нуждаются в дальнейших улучшениях. Лучшим районом стал район метро «Маяковская», худшим — метро «Жулебино».

Исследование опубликовано в журнале Cities. В последние годы в Москве осуществили значительные проекты, направленные на развитие пешеходной доступности. Они включали в себя реконструкцию Бульварного кольца и создание новых пешеходных зон в центре города. Изменения повысили пешеходную доступность и комфорт как для жителей, так и для туристов.

Исследование основано на использовании открытых данных. Ученые замеряли районы Москвы по карте до 2012 года, без Новой Москвы. Город разделили на 223 района, используя станции метро как точки отсчета. Районы, в которых две или более станций метро находятся в радиусе 200 метров, были объединены в один. В рамках исследования рассматривались такие аспекты пешеходной доступности, как использование земель, сеть улиц, плотность населения и близость к зеленым зонам и водоемам.

Эксперты определили, что лучшими для пешеходов являются «Маяковская», «Тверская» — «Пушкинская» — «Чеховская», «Цветной бульвар» — «Трубная», «Китай-город», «Сокол». В пятерку худших входят «Новохохловская», «Нижегородская», «Андроновка», «Некрасовка» и «Жулебино».

Результаты исследования показывают, что доступность для пешеходов в Москве неоднородна в разных районах города. Например, центральные и юго-западные районы имеют более высокую доступность, в то время как восточные и юго-восточные окраины менее доступны для пешеходов. Эти различия объясняются такими факторами, как плотность населения, количество перекрестков и доступ к зеленым зонам. Также исследование обнаружило связь между удобством для пешеходов и социальной структурой города, где более высокая доступность связана с районами более высокого социального статуса.

«Наше исследование — первое, в котором индекс пешеходной доступности адаптирован для России. Подобная методология может быть использована и для других городов страны, что позволит выявить локальные наиболее уязвимые территории городов», — отметила Наталья Шартова, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории ландшафтной экологии факультета географии НИУ ВШЭ.

Карта пешеходной доступности Москвы / © Пресс-служба НИУ ВШЭ

Ученые также отмечают, что исторический контекст Москвы по-прежнему оказывает влияние на ее пешеходную доступность. Наиболее уязвимыми являются районы редевелопмента, те, которые переживают сейчас трансформацию из бывших промышленных территорий в жилые зоны. Именно здесь, в менее доступных для пешеходов районах, в первую очередь необходимо улучшить зеленую инфраструктуру и увеличить разнообразить использования земельных ресурсов. «Наивысший приоритет в благоустройстве должен быть сфокусирован на обустройстве зеленых зон в новых жилых массивах, расположенных в бывших промышленных частях города», — считает Наталья Шартова.

В Москве улучшилась пешеходная доступность, остаются проблемы, требующие решения в рамках городского развития. По мнению экспертов, стратегии должны фокусироваться на дальнейшем совершенствовании пешеходных зон, особенно в жилых районах, улучшении инфраструктуры и безопасности, а также на расширении зеленых и парковых зон.

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