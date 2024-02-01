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Россиян опросили о жизненных трудностях и их влиянии на психологическое благополучие
Специалисты МГППУ опросили соотечественников о том, что их беспокоит больше всего. Исследователи выделили семь основных типов жизненных вызовов, с которыми сталкиваются жители нашей страны. Это болезни, проблемы в отношениях, утрата близких, материальные трудности, глобальные вызовы, сложности с определением роли и жизненного пути, а также выбор профессиональной деятельности.
Ученые МГППУ провели исследование, в котором изучили жизненные трудности в различных ситуациях и их влияние на психологическое благополучие россиян. В исследовании приняли участие 1248 наших сограждан в возрасте от 18 до 76 лет. Результаты опубликованы в журнале «Социальная психология и общество».
Самыми часто упоминаемыми среди жизненных трудностей были проблемы в отношениях, болезни, материальные трудности, сложности на работе и учебе, глобальный вызов, связанный с СВО, и самопроектирование (обращение человека к самому себе с целью создания им концепции себя и собственной жизни). Результаты показали, что вызовы самопроектирования и профессиональной деятельности чаще волнуют молодых респондентов.
«При анализе степени неопределенности ситуаций и их оценки мы установили, что женщины оценивают ситуации неопределенности как очень сложные и сложные, а мужчины – либо как очень сложные, либо как простые», — рассказала заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения МГППУ Мария Одинцова.
Эмоциональные переживания в связи с ситуациями неопределенности имеют разную интенсивность. Наиболее выражены переживания страданий, далее – переживания несправедливости, самокритические и интеллектуальные эмоции. Наибольшую интенсивность этих переживаний имеют группы, переживающие очень сложные ситуации неопределенности, а наименьшую – у переживающих относительно простые.
Психологическими ресурсами, помогающими переживать ситуации разной степени неопределенности, являются жизнестойкость, самоактивация и разные стили совладания (стиль совладания — это характерный для человека способ поведения в стрессовых ситуациях; он представляет собой обобщенную устойчивую структуру преобладающих у человека стратегий того, как он справляется с жизненными трудностями). Ресурсы жизнестойкости и самоактивации оказались более выражены в ситуациях с меньшей степенью неопределенности. Когнитивно-поведенческий стиль совладания чаще использовали все группы, реже «включалось» социально-эмоциональное совладание, еще реже — избегающее совладание.
При переживании глобального вызова доминирует социально-эмоциональный стиль совладания, и все психологические ресурсы значительно выше, чем при других типах вызовов.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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