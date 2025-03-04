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1 час назад
РТУ МИРЭА
30

Разработана адаптивная книжка-игрушка для детей с синдромом Дауна

4.4

Исследователи из РТУ МИРЭА разработали проект детской книги-игрушки, предназначенной для детей с синдромом Дауна. Эта разработка акцентирует внимание на особенностях развития этой категории детей, предлагая материалы, которые одновременно развлекают и помогают в обучении.

РТУ МИРЭА
# дети
# книга
# развивающие игрушки
# синдром дауна
Проект детской книги-игрушки, предназначенной для детей с синдромом Дауна / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Основное отличие нового подхода заключается в учете особых потребностей детей с синдромом Дауна. Авторы подчеркивают значимость создания книг, которые не только развивают мелкую моторику и когнитивные способности, но и способствуют улучшению слуха и речи. Важную роль играет дизайн издания, который делает его доступным и привлекательным для всех категорий детей.

Книга-игрушка создана с учетом особенностей восприятия детей с синдромом Дауна. Она включает красочные изображения животных, звуки, соответствующие персонажам, и разные текстуры поверхностей, как поделилась разработчик проекта, магистрант кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Александра Громакова. Это позволяет создать многогранный сенсорный опыт, стимулирующий различные ощущения ребенка и способствующий его развитию. Интерактивные элементы на страницах превращают чтение в игру, привлекая малыша к активному участию и обучению.

Виктория Саданова, кандидат психологических наук и доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА, подчеркнула значимость разработки: «Книга-игрушка  способствует укреплению уверенности в себе и улучшению самооценки у детей с синдромом Дауна, облегчая их адаптацию в обществе. Для родителей подобные материалы представляют собой ценные ресурсы, помогающие эффективно развивать своих детей.»

Представьте книгу, которая становится для ребенка не просто чтением, а настоящим приключением! «Веселые животные и звуки» — это уникальное издание, где каждая страница превращается в маленькое открытие.

Книга наполнена красочными и простыми изображениями животных, которые сразу привлекают внимание малышей. Эти картинки не только радуют глаз, но и пробуждают интерес к миру природы. На каждой странице спрятана волшебная кнопка. Нажмите на нее — и ребенок услышит, как рычит лев, мычит корова или чирикает птичка. Это помогает детям легко запоминать, как «говорят» разные животные, и создает яркие ассоциации между звуками и образами.

Книга — это еще и тренажер для маленьких пальчиков. Разнообразие текстур на страницах — от мягких до шероховатых и гладких — способствует развитию осязания и мелкой моторики. Каждая страница предлагает ребенку интересные задания: «Найди животное», «Кто это?» или «Повтори звук». Эти игры не только радуют малыша, но и вовлекают его в активный учебный процесс. «Веселые животные и звуки» — это больше, чем книга. Это первый шаг в мир знаний, где ребенок учится, играя, и играет, учась!

Результаты исследований подтверждают значительную практическую пользу таких инклюзивных проектов. Они способствуют развитию ключевых навыков посредством игры, делая образовательный процесс интересным и эффективным. Проект представлен в сборнике материалов IV Национальной конференции с международным участием — «Инклюзивный дизайн — возможности для всех».

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РТУ МИРЭА
32 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# дети
# книга
# развивающие игрушки
# синдром дауна
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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