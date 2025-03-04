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Разработана адаптивная книжка-игрушка для детей с синдромом Дауна
Исследователи из РТУ МИРЭА разработали проект детской книги-игрушки, предназначенной для детей с синдромом Дауна. Эта разработка акцентирует внимание на особенностях развития этой категории детей, предлагая материалы, которые одновременно развлекают и помогают в обучении.
Основное отличие нового подхода заключается в учете особых потребностей детей с синдромом Дауна. Авторы подчеркивают значимость создания книг, которые не только развивают мелкую моторику и когнитивные способности, но и способствуют улучшению слуха и речи. Важную роль играет дизайн издания, который делает его доступным и привлекательным для всех категорий детей.
Книга-игрушка создана с учетом особенностей восприятия детей с синдромом Дауна. Она включает красочные изображения животных, звуки, соответствующие персонажам, и разные текстуры поверхностей, как поделилась разработчик проекта, магистрант кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА Александра Громакова. Это позволяет создать многогранный сенсорный опыт, стимулирующий различные ощущения ребенка и способствующий его развитию. Интерактивные элементы на страницах превращают чтение в игру, привлекая малыша к активному участию и обучению.
Виктория Саданова, кандидат психологических наук и доцент кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА, подчеркнула значимость разработки: «Книга-игрушка способствует укреплению уверенности в себе и улучшению самооценки у детей с синдромом Дауна, облегчая их адаптацию в обществе. Для родителей подобные материалы представляют собой ценные ресурсы, помогающие эффективно развивать своих детей.»
Представьте книгу, которая становится для ребенка не просто чтением, а настоящим приключением! «Веселые животные и звуки» — это уникальное издание, где каждая страница превращается в маленькое открытие.
Книга наполнена красочными и простыми изображениями животных, которые сразу привлекают внимание малышей. Эти картинки не только радуют глаз, но и пробуждают интерес к миру природы. На каждой странице спрятана волшебная кнопка. Нажмите на нее — и ребенок услышит, как рычит лев, мычит корова или чирикает птичка. Это помогает детям легко запоминать, как «говорят» разные животные, и создает яркие ассоциации между звуками и образами.
Книга — это еще и тренажер для маленьких пальчиков. Разнообразие текстур на страницах — от мягких до шероховатых и гладких — способствует развитию осязания и мелкой моторики. Каждая страница предлагает ребенку интересные задания: «Найди животное», «Кто это?» или «Повтори звук». Эти игры не только радуют малыша, но и вовлекают его в активный учебный процесс. «Веселые животные и звуки» — это больше, чем книга. Это первый шаг в мир знаний, где ребенок учится, играя, и играет, учась!
Результаты исследований подтверждают значительную практическую пользу таких инклюзивных проектов. Они способствуют развитию ключевых навыков посредством игры, делая образовательный процесс интересным и эффективным. Проект представлен в сборнике материалов IV Национальной конференции с международным участием — «Инклюзивный дизайн — возможности для всех».
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