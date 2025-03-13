Разработана умная система для предотвращения аварий в зданиях

Молодой изобретатель из РТУ МИРЭА представил модульную систему автоматизации, способную предотвращать чрезвычайные ситуации в зданиях. Разработка позволяет контролировать ключевые аспекты безопасности, включая освещение, вентиляцию, кондиционирование и другие жизненно важные системы. Устройство способно оперативно выявлять и реагировать на такие угрозы, как отключение электричества, утечки воды, возгорания и другие аварийные ситуации.

Особенность системы — ее гибкость и модульная архитектура, что делает ее универсальной для различных объектов. Она поддерживает как беспроводные, так и проводные соединения, обеспечивая автономную работу и круглосуточный мониторинг параметров окружающей среды, включая уровень газов.

Кроме того, разработка оснащена функцией хранения данных с датчиков на сервере. Это позволяет сохранять информацию за определенный период и анализировать ее в динамике, что особенно полезно для выявления тенденций и предотвращения повторных инцидентов.

Александр Бакшаев, студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА / © Николай Богачев, пресс-служба РТУ МИРЭА

«Наша система создана для оперативного предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, — поясняет автор проекта Александр Бакшаев, студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА. — Она мгновенно выявляет проблемы, такие как отключение электричества, утечки воды или возгорания, и отправляет уведомления пользователю. Это позволяет быстро принять меры и избежать серьезных последствий».

Разработка особенно полезна для таких объектов, как склады, фермерские хозяйства, производства и системы умного города. Благодаря своим возможностям, она сможет существенно снизить риски возникновения ЧС и обеспечить безопасность людей и имущества. Проект участвовал в «Акселераторе 4.0 РТУ МИРЭА вторая волна» и удостоен гранта для продолжения своей разработки и реализации.

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РТУ МИРЭА 37 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».