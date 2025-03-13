  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 минуты назад
РТУ МИРЭА
37

Разработана умная система для предотвращения аварий в зданиях

4.5

Молодой изобретатель из РТУ МИРЭА представил модульную систему автоматизации, способную предотвращать чрезвычайные ситуации в зданиях. Разработка позволяет контролировать ключевые аспекты безопасности, включая освещение, вентиляцию, кондиционирование и другие жизненно важные системы. Устройство способно оперативно выявлять и реагировать на такие угрозы, как отключение электричества, утечки воды, возгорания и другие аварийные ситуации.

РТУ МИРЭА
# аварии
# вентиляция
# освещение
# утечка воды
# утечка газа
В РТУ МИРЭА разработали умную систему, которая поможет предотвращать опасные ситуации в помещениях / © Николай Богачев, пресс-служба РТУ МИРЭА

Особенность системы — ее гибкость и модульная архитектура, что делает ее универсальной для различных объектов. Она поддерживает как беспроводные, так и проводные соединения, обеспечивая автономную работу и круглосуточный мониторинг параметров окружающей среды, включая уровень газов.

Кроме того, разработка оснащена функцией хранения данных с датчиков на сервере. Это позволяет сохранять информацию за определенный период и анализировать ее в динамике, что особенно полезно для выявления тенденций и предотвращения повторных инцидентов.

Александр Бакшаев, студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА / © Николай Богачев, пресс-служба РТУ МИРЭА

«Наша система создана для оперативного предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, — поясняет автор проекта Александр Бакшаев, студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА. — Она мгновенно выявляет проблемы, такие как отключение электричества, утечки воды или возгорания, и отправляет уведомления пользователю. Это позволяет быстро принять меры и избежать серьезных последствий».

Разработка особенно полезна для таких объектов, как склады, фермерские хозяйства, производства и системы умного города. Благодаря своим возможностям, она сможет существенно снизить риски возникновения ЧС и обеспечить безопасность людей и имущества. Проект участвовал в «Акселераторе 4.0 РТУ МИРЭА вторая волна» и удостоен гранта для продолжения своей разработки и реализации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
37 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# аварии
# вентиляция
# освещение
# утечка воды
# утечка газа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Лина Штерн — первая женщина-академик в СССР
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Клеточная миграция и ее роль в патогенезе опухолей
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Мар
450
Небесные дамы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Раннее эмбриональное развитие человека
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Пара взмахов: история сверхзвуковых рукотворных объектов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Мар
600
На границе Империи: искусство позднего Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Человек и природа в городских условиях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Музыка древности: ритуалы и каноны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Мосты России: содружество техники и красоты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
Вчера, 17:28
Березин Александр

Сатурн получил 128 новых спутников — и они указали на недавнюю катастрофу

Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.

Астрономия
# космос
# Сатурн
# спутники Сатурна
Вчера, 10:01
Юлия Трепалина

Оранжевая полярная сова озадачила ученых

Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного. Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.

Биология
# окрас
# оперение
# орнитология
# полярная сова
# совы
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
8 марта
Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно