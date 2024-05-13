В МГППУ выяснили, что психологическая удовлетворенность сотрудников влияет на успех компании

Исследователь из МГППУ изучила удовлетворенность психологических потребностей у сотрудников организаций. Оказалось, что удовлетворенность базовыми потребностями на работе связана с представлением об организационной культуре.

Речь идет о трех основных психологических потребностях: автономии, компетентности и связанности. Автономия — это желание контролировать свою жизнь и чувствовать, что ты являешься автором своих действий. Компетентность — стремление быть эффективным и достигать своих целей. Связанность — желание иметь надежные отношения с другими людьми. Эти потребности важны для нашего благополучия и счастья.

Итоги работы представлены на IX Международной научно-практической конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики».

В исследовании с участием 126 сотрудников российской компании по производству систем радиационного контроля, большинство из них видят организацию как закрытую. Те, кто оценивал компанию как закрытую, были менее удовлетворены потребностями в автономии и связанности, в то время как те, кто описывал ее как открытую, были более удовлетворены всеми тремя базовыми психологическими потребностями.

Если у сотрудника не удовлетворены основные потребности, он хочет изменить культуру организации так, чтобы она больше ему подходила. В компаниях с закрытой структурой, где все строго определено и контролируется, у сотрудников возникает неудовлетворенность в свободе выбора и чувстве связи с коллективом. В то время как в открытых организациях, где ценятся демократичность и равноправие, сотрудники чувствуют большую удовлетворенность в свободе выбора, чувстве связи с коллективом и ощущении своей компетентности. Это подтверждается тем, что большинство сотрудников предпочитают открытую культуру организации.

«Существуют данные о связи трудовой мотивации и организационной культуры компании, однако исследований потребностей сотрудников в этом контексте мало, – рассказывает Александра Каракаш, студентка второго курса магистратуры “Организационная психология” факультета “Социальная психология» МГППУ, – Мы используем теорию самодетерминации Э. Диси и Р. Райана, которая выделяет три основные психологические потребности: в автономии, компетентности и связанности. Эти потребности универсальные и врожденные, а их удовлетворение зависит от социокультурного контекста и среды. Полное удовлетворение всех трех потребностей ведет к благополучию, в то время как фрустрация любой из них вызывает патологию и неблагополучие».

В исследовании участвовали 126 сотрудников российской компании, производящей системы радиационного контроля. Среди них было 57 мужчин (45,2 процента) и 69 женщин (54,8). 97 человек (77) были линейными сотрудниками, а 29 (23 процента) занимали руководящие должности.

Результаты показали, что большинство сотрудников видят организацию как закрытую (32 процента) или открытую (31 процент). Корреляционный анализ выявил, что все три потребности связаны с различием между реальной и идеальной организационными парадигмами. Те, кто оценивал компанию как закрытую, были менее удовлетворены потребностями в автономии и связанности. Те, кто описывал ее как открытую, были более удовлетворены всеми тремя базовыми психологическими потребностями.

«Исследования психологической удовлетворенности сотрудников организаций на сегодняшний день очень важны, так как от этого напрямую зависит эффективность их работы, – отмечает Никита Владимирович Кочетков, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). – Если руководители будут подталкивать своих подчиненных к тому, чтобы они работали «на износ», то это может дать краткосрочное увеличение прибыли, но приведет в дальнейшем к ее спаду.

Коллективное принятие решений, участие работника в жизни организации, равноправие сотрудников – подобные меры в большинстве случаев смогут привести к удовлетворению базовых потребностей субъектов рабочей деятельности, что в итоге положительно скажется на функционировании всей компании».

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МГППУ 52 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.