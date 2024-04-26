  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
НИУ ВШЭ
65

Ученые НИУ ВШЭ выяснили, какую выгоду приносят донаты

4.4

Люди, которые поддерживают проекты на краудфандинговых платформах, могут получить выгоду от своих донатов. Например, вложив на Kickstarter деньги в чью-то идею, можно ожидать прибыль в среднем 11,5 процента годовых, а проекты в сфере дизайна и вовсе могут давать доходность до 70 процентов. Но есть нюанс: такая прибыльность достигается не в виде прямых денежных выплат, а как экономия на приобретении продукта.

НИУ ВШЭ
# донаты
# инвестиции
# инвесторы
# краудфандинг
В НИУ ВШЭ узнали, какую выгоду приносят донаты / © Joel Muniz, unsplash.com

Это показало исследование сотрудников факультета экономических наук ВШЭ, опубликованное в Economic Analysis Letters. Краудфандинг — способ финансирования проектов, при котором множество доноров жертвуют небольшие суммы. Существуют разные виды краудфандинга: некоторые предполагают покупку инвестором доли в стартапе, а другие дают пользователям своеобразное вознаграждение в виде самого продукта или просто предлагают поддержать деятельность компании, например НКО.

Большая часть исследований, изучающих краудфандинговые инвестиции, рассматривает вложения в виде покупки доли стартапа. Из них известно, что такие инвестиции могут приносить прибыль в размере 7–8 процентов. Но ранее никто не изучал инвестиционный потенциал финансовых вложений в краудфандинговые проекты с наградой. Они занимают промежуточное положение между инвестициями в стартапы (где у участников доминирует денежная мотивация) и пожертвованиями (где донорами движет желание помочь другим).

Авторы впервые решили рассмотреть прибыльность таких инвестиций. В качестве финансовой отдачи они посчитали разницу между стоимостью продукта для доноров и для всех остальных в процентах от первоначальных инвестиций. Авторы изучили данные по почти 300 проектам в сфере видеоигр, технологий и дизайна на Kickstarter, самой популярной площадке для краудфандинга. Платформа работает с 2009 года и ежемесячно привлекает до семи миллионов долларов. Авторы изучили только крупные проекты, каждый из которых требовал инвестиций более 250 тысяч долларов. 60 процентов изученных проектов не смогли собрать необходимую сумму и не были запущены. Если проект не получает необходимое финансирование, вложенные деньги возвращаются донорам, что служит некоторой защитой инвестиций.

Выяснилось, что в среднем проекты приносят 11,5 процента годовых. Однако если рассматривать только успешные проекты (то есть те, которые смогли собрать необходимую сумму финансирования), то прибыльность возрастет до 26,4 процентв. Среди всех проектов самыми выгодными стали проекты в сфере дизайна: их доходность достигла почти 25 процентов, а у успешных проектов в этой сфере и вовсе составила 73 процента. Проекты в сфере технологий давали инвесторам прибыль 15 процентов (в среднем) и 36 процентов (у собравших финансирование).

Игровые проекты стали наименее выгодными, принося инвесторам всего шесть процентов, и даже успешные проекты приносили всего 14 процентов доходности. Но при этом они чаще всего собирали необходимую сумму для запуска. Однако есть нюанс: рассчитанная прибыльность — не прямой денежный поток, который получат инвесторы, а скорее полученная выгода. «Это скорее возможность сэкономить для инвесторов, которые заинтересованы в продукте. Смысл краудфандинга в том, что проекты собирают относительно небольшие суммы с большого числа инвесторов, поэтому прибыль каждого инвестора относительно невелика», — рассказала доцент факультета экономических наук Виктория Добрынская.

Выяснилось, что количество доноров или заявленная необходимая сумма статистически не влияют на прибыльность. Только длительность проекта имеет значение: краткосрочные проекты приносят большую прибыль. Большинство проектов на платформе краткосрочные, и среднее время ожидания награды составляет 14 месяцев. Быстрее всего получают свою награду те, кто инвестирует в дизайнерские проекты, — всего через 13 месяцев. А дольше всех ждут люди, которые жертвовали на видеоигры, — почти 3 года. Например, одним из самых громких проектов среди игр стала Pillars of Eternity от студии Obsidian Entertainment.

При заявленной цели в один миллион долларов она смогла собрать четыре миллиона долларов всего за месяц. Игра была анонсирована в сентябре 2012 года и вышла в свет в марте 2015-го. Чтобы получить копию игры, необходимо было поддержать проект на сумму от 20 долларов. После релиза на площадках игра стоила 30 долларов. Получается, что доноры, вложившие минимальную сумму, получили выгоду в размере 50 процентов. Однако средняя сумма пожертвования на этот проект составила 54 доллара, следовательно, часть доноров потеряли в деньгах, но приобрели любимую игру. Авторы исследования отметили, что все же главными мотивами для доноров на Kickstarter остается альтруизм и желание дать жизнь интересному проекту.

Исследовательница отмечает, что доходность не зависит от количества проектов или суммы инвестиций. «Заранее неизвестно, какие проекты будут более доходными. Поэтому доходность зависит от того, какие проекты выбрать. Наше исследование показало, что проекты в категории дизайна в среднем более привлекательные. Также хорошая стратегия — инвестировать ближе к концу сбора средств, когда уже видно, что велика вероятность, что проект запустится», — отметила доцент факультета экономических наук Виктория Добрынская.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
301 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# донаты
# инвестиции
# инвесторы
# краудфандинг
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Треугольник Полинезии: культура маори
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Апр
1000
Красота математики
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Как помочь мозгу справиться со стрессовыми ситуациями
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Сюрпризы экзопланетных систем: горячие юпитеры и суперземли
Библиотеки Приморского района
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
750
Как птицы стали самой успешной группой динозавров?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Космический лекторий
ВДНХ
Москва
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Атом глазами…
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Антиутопия: история жанра и его будущее
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
27 Апр
Бесплатно
Императорский Стеклянный завод: история и продукция
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
Вчера, 11:07
Редакция Naked Science

Тест: какой ты элемент в таблице Менделеева?

Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.

Медиа
# Менделеев
# тесты
# химия
Партнерский материал
Позавчера, 14:31
Юлия Трепалина

Ветеринары рассказали, что стало с собаками после года веганской диеты

Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.

Биология
# веганство
# диета
# домашние животные
# корм
# питание
# собаки
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
21 апреля
Мария Азарова

Ученые узнали, почему после алкоголя теряют память

Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
Позавчера, 18:01
Алиса Гаджиева

Генетики выяснили, что авары практиковали многоженство

Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.

Антропология
# аварский каганат
# анализ ДНК
# археология
# брачные обычаи
# генетика
# захоронения
# Средневековая Европа
# средневековье
# темные века
Позавчера, 20:00
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 52

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить