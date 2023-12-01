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Ученый МГПУ узнал, как урбанизация повлияла на детскую субкультуру
Детская субкультура, включающая разнообразные игры, фольклор, особые нормы и правила поведения, традиционно формировалась во дворах. Но в условиях современных мегаполисов ее естественное развитие существенно осложнено. К таким выводам пришел доктор педагогических и психологических наук, профессор Александр Савенков из Московского городского педагогического университета. Опираясь на богатый фактический материал, ученый проследил эволюцию детской субкультуры от эпохи «дикого капитализма» до наших дней.
Это исследование представляет собой уникальное окно в мир детства, демонстрирующее, как исторические и социальные изменения влияют на формирование детской субкультуры в городских условиях.
Анализ показал, что в прошлом дворовые сообщества детей разных возрастов играли ключевую роль в социализации подрастающего поколения. Они помогали усваивать жизненные нормы в непринужденной обстановке, вырабатывать стрессоустойчивость и формировать самоидентичность.
Проанализировав историю и развитие детской дворовой субкультуры, Савенков показал, как она претерпевала изменения, особенно в свете массового переезда жителей из сельской местности в города, начиная с 1950-х годов в России. Эти перемены привнесли особенности сельской жизни в городскую среду.
Однако в современных городах ситуация радикально изменилась. Родители, опасаясь за безопасность своих чад, стараются минимизировать их самостоятельную активность во дворах. Кроме того, на детскую субкультуру активно воздействуют гаджеты и другие атрибуты взрослой жизни.
В итоге резко сокращается живое общение детей со сверстниками, их досуговая деятельность оказывается чрезмерно структурирована и регламентирована взрослыми. Даже игровые площадки, по наблюдениям ученого, все чаще превращаются в скучные тренажеры, мало напоминая пространство для свободных развивающих игр.
«Современные дети играют не меньше своих предшественников, — констатирует Савенков. — Но их игры сильно изменились и стали мало похожи на те, в которые играли мы сами в детстве». При этом многие взрослые ошибочно полагают, будто дети вообще перестали играть, что негативно скажется на их развитии.
Однако реальная проблема, по мнению исследователя, заключается в другом — в постепенной деформации и вырождении уникального социокультурного феномена под названием «детская субкультура». А вместе с ней утрачивается воспитательный и развивающий потенциал детских игр и неформального общения.
В своей работе, представленной на международной конференции «Координаты современной урбанистики: поворот к гуманизму», Александр Савенков сформулировал конкретные критерии для оценки эффективности игровых площадок и оборудования с точки зрения социализирующего воздействия. В их числе соответствие возрастным особенностям и менталитету детей, развивающий характер, ориентация на коммуникацию и сотрудничество. Применение таких критериев поможет сделать городскую среду более комфортной для формирования подрастающих поколений.
Несмотря на эти изменения, дворовая субкультура продолжает играть важную роль в развитии и социализации детей, помогая им интегрироваться в сообщество и удовлетворять их потребности в признании и социальной идентификации. Ключевые элементы этой субкультуры, включая игры, лексику и юмор, хоть и претерпели изменения, по-прежнему остаются важными для детского восприятия мира.
Подводя итоги, Савенков призывает кардинально пересмотреть сложившиеся в мегаполисах подходы, чтобы вернуть детям возможности для самостоятельной творческой активности и неформального общения во дворах. Это необходимо для возрождения уникальной отечественной традиции детской субкультуры, реализации ее колоссального развивающего и воспитательного потенциала.
Ученый задает ориентиры для изучения проблем современного детства и поиска оптимальной образовательной политики в условиях урбанизации. Оно значительно продвигает комплексные междисциплинарные подходы в сфере воспитания и развития личности ребенка.
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