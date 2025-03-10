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18 минут назад
Unitsky String Technologies Inc.
13

Белорусские инженеры рассказали, как технологии uST решат транспортные проблемы Оренбурга

4.6

Специалисты компании UST Inc. разработали и представили комплексное решение, позволяющее повысить экологическую безопасность Оренбурга за счет использования рельсо-струнного транспорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# Оренбург
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобиль
Пассажирская станция комплекса uST / © UST Inc.

Экологические преимущества струнного транспорта

Струнный транспорт uST представляет собой инновационное транспортное решение (рельсо-струнная трасса с беспилотным подвижным составом), которое может выступать более доступным аналогом метро, способствуя тем самым повышению экологической безопасности городов, в том числе и в Оренбурге.

Общая особенность указанного транспорта заключается в том, что помимо адаптации к условиям городской среды, не препятствуя работе обычному транспорту, он сохраняет природные экосистемы и биогеоценозы благодаря минимальному землеотводу (менее 0,01 гектара на один километр трассы). Это существенно уменьшает нагрузку на почвы и экосистему города.

Трасса комплекса uST проходит над землей, а подвижной состав (юнимобили) комплекса – беспилотный, на электрической тяге с контактом стального колеса по стальному рельсу. Поэтому отсутствуют выхлопные газы, износ шин и асфальта, что снижает уровень загрязнения воздуха канцерогенами.

Использование электроэнергии позволяет значительно сократить выбросы вредных веществ. Высокая энергоэффективность достигается за счет низкого удельного расхода энергии (около 0,02 кВтч/(т·км)), что делает струнный транспорт более экономичным по сравнению с традиционным.

Струнный транспорт также снижает уровень шума благодаря отсутствию стыков рельсов, а также ряду иных применяемых инженерных решений. Важным преимуществом является исключение необходимости использования противогололедных реагентов, которые вредны для окружающей среды.

Перспективы внедрения в Оренбурге

Город Оренбург сталкивается с рядом транспортных проблем: нехватка водителей, устаревший автобусный парк, изношенность дорожного покрытия, отсутствие удобных терминалов для оплаты проезда. Эти факторы создают потребность в необходимости внедрения принципиально нового транспортного решения, которое может обеспечить:

● снижение нагрузки на дорожную сеть;

● уменьшение выбросов загрязняющих веществ;

● автоматизацию процессов оплаты и передвижения пассажиров;

● устранение необходимости в водителях на маршрутах.

Помимо решения существующих транспортных проблем города, внедрение струнного транспорта открывает перспективы его развития. В долгосрочной перспективе это позволит улучшить транспортную доступность не только внутри города, но и между его районами и пригородами. Новая транспортная система может стать стимулом для экономического роста, привлечения инвестиций и развития городской инфраструктуры.

Также внедрение такого транспорта будет способствовать увеличению туристической привлекательности Оренбурга. Экологически чистый, инновационный вид передвижения может стать визитной карточкой города, подчеркнув его прогрессивный подход к развитию.

Возможность постепенного расширения сети струнного транспорта позволяет гибко адаптировать проект под потребности города. В дальнейшем можно рассмотреть маршруты, соединяющие спальные районы с деловыми центрами, а также интеграцию с существующими видами общественного транспорта, что сделает передвижение по городу более удобным и эффективным.

Проектирование пилотного маршрута

Для реализации первого этапа внедрения струнного транспорта предлагается организовать маршрут №1 (uST), который свяжет Центральный и Восточный районы Оренбурга.  

Протяженность маршрута составит 6,2 километра, где предусмотрено семь станций:

● Ж/д вокзал;

● Оренбургский государственный медицинский университет;

● ТЦ «Восход»;

● Оренбургская областная клиническая больница;

● Ул. Ульяновская;

● Дворец творчества детей и молодежи;

● Петровский рынок.

Этот маршрут обеспечит:

● удобное сообщение с железнодорожным вокзалом;

● возможность продления до аэропорта;

● соединение образовательных, медицинских, торговых и культурных объектов города;

● соединение районов города с низкой конкуренцией со стороны железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вывод

Внедрение струнного транспорта в Оренбурге позволит в значительной степени решить транспортные проблемы города, существенно снизить нагрузку на городскую транспортную систему (экономя значительные средства на ремонт дорог и закупку городского пассажирского транспорта), уменьшить выбросы загрязняющих веществ, повысить уровень комфорта для жителей и туристическую привлекательность города (региона) в целом.

Реализация пилотного проекта на коротком, но загруженном участке позволит протестировать технологию uST и впоследствии расширить ее применение в регионе.

В перспективе такая система может стать основой для создания современной, эффективной и экологически чистой транспортной сети, которая будет способствовать комплексному развитию Оренбурга.

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# Оренбург
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобиль
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Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
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