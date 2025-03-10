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Белорусские инженеры рассказали, как технологии uST решат транспортные проблемы Оренбурга
Специалисты компании UST Inc. разработали и представили комплексное решение, позволяющее повысить экологическую безопасность Оренбурга за счет использования рельсо-струнного транспорта.
Экологические преимущества струнного транспорта
Струнный транспорт uST представляет собой инновационное транспортное решение (рельсо-струнная трасса с беспилотным подвижным составом), которое может выступать более доступным аналогом метро, способствуя тем самым повышению экологической безопасности городов, в том числе и в Оренбурге.
Общая особенность указанного транспорта заключается в том, что помимо адаптации к условиям городской среды, не препятствуя работе обычному транспорту, он сохраняет природные экосистемы и биогеоценозы благодаря минимальному землеотводу (менее 0,01 гектара на один километр трассы). Это существенно уменьшает нагрузку на почвы и экосистему города.
Трасса комплекса uST проходит над землей, а подвижной состав (юнимобили) комплекса – беспилотный, на электрической тяге с контактом стального колеса по стальному рельсу. Поэтому отсутствуют выхлопные газы, износ шин и асфальта, что снижает уровень загрязнения воздуха канцерогенами.
Использование электроэнергии позволяет значительно сократить выбросы вредных веществ. Высокая энергоэффективность достигается за счет низкого удельного расхода энергии (около 0,02 кВтч/(т·км)), что делает струнный транспорт более экономичным по сравнению с традиционным.
Струнный транспорт также снижает уровень шума благодаря отсутствию стыков рельсов, а также ряду иных применяемых инженерных решений. Важным преимуществом является исключение необходимости использования противогололедных реагентов, которые вредны для окружающей среды.
Перспективы внедрения в Оренбурге
Город Оренбург сталкивается с рядом транспортных проблем: нехватка водителей, устаревший автобусный парк, изношенность дорожного покрытия, отсутствие удобных терминалов для оплаты проезда. Эти факторы создают потребность в необходимости внедрения принципиально нового транспортного решения, которое может обеспечить:
● снижение нагрузки на дорожную сеть;
● уменьшение выбросов загрязняющих веществ;
● автоматизацию процессов оплаты и передвижения пассажиров;
● устранение необходимости в водителях на маршрутах.
Помимо решения существующих транспортных проблем города, внедрение струнного транспорта открывает перспективы его развития. В долгосрочной перспективе это позволит улучшить транспортную доступность не только внутри города, но и между его районами и пригородами. Новая транспортная система может стать стимулом для экономического роста, привлечения инвестиций и развития городской инфраструктуры.
Также внедрение такого транспорта будет способствовать увеличению туристической привлекательности Оренбурга. Экологически чистый, инновационный вид передвижения может стать визитной карточкой города, подчеркнув его прогрессивный подход к развитию.
Возможность постепенного расширения сети струнного транспорта позволяет гибко адаптировать проект под потребности города. В дальнейшем можно рассмотреть маршруты, соединяющие спальные районы с деловыми центрами, а также интеграцию с существующими видами общественного транспорта, что сделает передвижение по городу более удобным и эффективным.
Проектирование пилотного маршрута
Для реализации первого этапа внедрения струнного транспорта предлагается организовать маршрут №1 (uST), который свяжет Центральный и Восточный районы Оренбурга.
Протяженность маршрута составит 6,2 километра, где предусмотрено семь станций:
● Ж/д вокзал;
● Оренбургский государственный медицинский университет;
● ТЦ «Восход»;
● Оренбургская областная клиническая больница;
● Ул. Ульяновская;
● Дворец творчества детей и молодежи;
● Петровский рынок.
Этот маршрут обеспечит:
● удобное сообщение с железнодорожным вокзалом;
● возможность продления до аэропорта;
● соединение образовательных, медицинских, торговых и культурных объектов города;
● соединение районов города с низкой конкуренцией со стороны железнодорожного и автомобильного транспорта.
Вывод
Внедрение струнного транспорта в Оренбурге позволит в значительной степени решить транспортные проблемы города, существенно снизить нагрузку на городскую транспортную систему (экономя значительные средства на ремонт дорог и закупку городского пассажирского транспорта), уменьшить выбросы загрязняющих веществ, повысить уровень комфорта для жителей и туристическую привлекательность города (региона) в целом.
Реализация пилотного проекта на коротком, но загруженном участке позволит протестировать технологию uST и впоследствии расширить ее применение в регионе.
В перспективе такая система может стать основой для создания современной, эффективной и экологически чистой транспортной сети, которая будет способствовать комплексному развитию Оренбурга.
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