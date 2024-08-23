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33 минуты назад
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Белорусские ученые рассказали, как развить транспортную систему в условиях высокоплотной городской застройки Ленинградской области

4.6

Развитие общественного транспорта, строительство подъездных дорог, остановочных пунктов, станций метро и соответствующей инфраструктуры, как правило, не успевает за темпами застройки российских мегаполисов. Один из таких ярких примеров — пригород Санкт-Петербурга Мурино. За девять лет размер его населения вырос с 9,9 тысяч до 104 тысяч человек. Взрывной рост населения привел к транспортным проблемам — чтобы проехать 2-3 километра до ближайшей станции метро, местные жители тратят около 50 минут. Белорусские ученые рассчитали, насколько эффективным будет строительство комплекса uST, который соединит город Мурино и станцию метро Девяткино.

Unitsky String Technologies Inc.
# Бугры
# Ленинградская область
# Мурино
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобиль
Предполагаемый вид пассажирской станции комплекса uST в Мурино / © Unitsky String Technologies Inc.

Методы исследования

Оценка величины необходимого для расчетов параметров эксплуатационной деятельности пассажиропотока в регионе проводилась:

• экспертно-аналитическим методом с использованием информации о городских транспортных потоках и среднесуточном пассажиропотоке по смежным межрегиональным (Ленинградской области и Санкт-Петербурга), межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

• на основании официальной фактической численности проживающих – 104 тысячи в 2023 году, а также с учетом планируемой численности населения Муринского городского поселения к 2030 году (порядка 170 тысяч согласно ряду региональных нормативных документов);

• на основании общепринятой методики расчета ежедневного пассажиропотока маятниковой трудовой миграции в городских агломерациях, согласно которой в среднем по России прогнозный пассажиропоток может составлять порядка 30 процентов от численности проживающего населения.

Для расчета параметров эксплуатационной деятельности (необходимого количества транспортных средств, интервалов движения, времени в пути и иных параметров) использован инструмент имитационного моделирования AnyLogic.

При моделировании учитывалась сменность пассажиров на промежуточных станциях, заданная треугольным распределением вероятностей параметров (10, 40, 20 процентов), на конечных станциях — 100 процентов.

Проектирование конструкций транспортного комплекса uST выполнено с использованием технологии информационного моделирования зданий (BIM) в программе Autodesk Revit.

Расчеты несущих конструкций в представленном в работе маршруте выполнены в программе Dlubal RFEM, которая поддерживает проектирование по российским нормативам и обладает удобным алгоритмом выполнения геометрически нелинейного расчета.

Результаты исследования

Проведенные авторами расчеты показали, что функционирование комплекса uST позволит создать пассажирскую транспортную систему, способную интегрироваться в существующую транспортную инфраструктуру Мурино и Санкт-Петербурга.

Город Мурино и предполагаемый комплекс uST / © Unitsky String Technologies Inc.

Для постройки комплекса могут быть использованы несколько маршрутов от поселка Бугры, деревни Лаврики и Новое Девяткино к станции метро «Девяткино».

Пассажиропоток (в двух направлениях) на маршрутах для расчета планировался следующий:

• станция метро Девяткино – Мурино – 3500 пассажиров/ч;
• станция метро Девяткино – городской поселок Бугры – 5000 пассажиров/ч.

© Unitsky String Technologies Inc.

Предварительные расчеты показали, что для обеспечения требуемого пассажиропотока на данных маршрутах необходимо задействовать подвижной состав в количестве 35 и 55 16-местных электрических рельсовых беспилотников соответственно.

В часы пик, помимо вывода дополнительных единиц транспорта на линию в режиме реального времени, подвижной состав может быть организован в электронную сцепку из двух или трех модулей для максимального охвата ожидающих пассажиров.

Адаптация к пикам и спадам пассажиропотока, а также регулирование интервалов движения рельсовых электромобилей осуществляется через маршрутное задание или изменение программы оператором.

Расчетное время в пути (без учета времени ожидания, которое будет минимальным в связи с интервалом движения около 30 секунд) от начальной станции до конечной составит 8 и 12 минут соответственно вне зависимости от загруженности трафика (в настоящее время – до 50 минут в часы пик).

Время в пути рассчитано исходя из средней скорости маршрутов протяженностью 3,4 и 4,5 километров с учетом времени ожидания посадки/высадки пассажиров на промежуточных платформах.

Представленное исследование имеет подкрепленную практикой основу. В частности, проведенные и представленные расчеты легли в основу аналитических материалов для обсуждения с Правительством Ленинградской области, которое в 2023 году обозначило свою заинтересованность в проекте uSTв города Мурино. Исходные значения пассажиропотока получены от заказчика: реальные данные с учетом показателей перевозки пассажиров в Мурино (Муринского городского поселения) общественным транспортом.

Выводы

Перенос пассажиропотока на «второй уровень» – трасса комплекса uST проходит в десятке метров над землей – позволит значительно разгрузить наземные пути сообщения и проложить кратчайший маршрут.

Расчетное время в пути между конечными станциями рассмотренных маршрутов (метро «Девяткино» – Мурино (3,4 километра) и метро «Девяткино» – городского поселения Бугры (4,5 километра), в целом составит около 10 минут вне зависимости от загруженности трафика.

Реализация проекта комплекса uST в Мурино может стать не только решением сложившейся дорожно-транспортной проблемы рассмотренного быстрорастущего города, но и оказать положительное влияние на Санкт-Петербургскую городскую агломерацию.

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# Бугры
# Ленинградская область
# Мурино
# струнный рельс
# струнный транспорт
# юнимобиль
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