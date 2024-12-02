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В НИУ ВШЭ выяснили, что египтяне не так уж сильно боялись смерти
Екатерина Александрова, академический руководитель программы «Египтология» НИУ ВШЭ, исследовала погребальные практики древних египтян на основе религиозных текстов и работ египтологов ХIХ, XX и XXI веков. Традиционно считалось, что религия египтян строится исключительно на страхе смерти. Однако анализ текстов показывает, что древнеегипетские верования — не отражение только лишь страха перед смертью, а комплексная система, призванная сохранить порядок и стабильность как в жизни, так и после нее.
Исследование опубликовано в журнале «Шаги/Steps». В истории изучения египетской религии европейскими и британскими учеными XIX–XX веков она часто сводилась к культу смерти и посмертным практикам. В частности, работы известного археолога и востоковеда Уоллиса Баджа сформировали представление о древнеегипетской культуре как о «мистической» и «другой», внимание акцентировалось на одержимости смертью по сравнению с западными цивилизациями.
Этот подход, известный в социальной психологии как теория управления страхом смерти (TMT), предполагал, что строительство пирамид или создание «Книги мертвых» — это попытки справиться с чувством неизбежности смерти. Тексты содержали заклинания, которые, как верили египтяне, защищали покойных в загробной жизни и помогали преодолевать опасности.
Екатерина Александрова предлагает дополнить этот подход к анализу религии древних египтян теорией компенсационного контроля (CCT). Согласно этой теории, испытывая недостаток контроля над своей жизнью, для сохранения порядка люди обращаются к внешним источникам — богам и правителям. Анализируя «Тексты пирамид» и «Книгу мертвых», исследовательница ставит вопрос: что было главной мотивацией сложных ритуалов — страх смерти или стремление к поддержанию порядка и контроля над миром? Текстологический анализ демонстрирует, что в них отражен не только страх перед смертью, но и усилия по сохранению космического порядка, что указывает на более сложные мотивации египетской религии.
По мнению автора, основной движущей силой древнеегипетской религии было не столько стремление избежать смерти, сколько необходимость поддерживать стабильность и порядок как на земле, так и в загробном мире. Ритуалы служили способом восстановления космической гармонии и подчеркивали важность контроля над силами хаоса. Именно в этом заключалась роль фараонов — божественных правителей, которые были ответственны за сохранение мира и гармонии не только на земле, но и в загробной жизни и считались гарантами порядка — маат.
Исследовательница подчеркивает важность индивидуального контроля в египетских погребальных практиках. Владельческие и угрожающие надписи в гробницах часто используют юридическую риторику в качестве предупреждения для тех, кто мог бы осквернить могилу. В этих надписях покойный не только выражал надежду на восстановление справедливости в суде Великого бога в ином мире, но и рассчитывал на собственные колдовские способности, позволяющие наказать грабителя. Смерть страшила египтян, но это была «вторая смерть», наступавшая при неудачном стечении обстоятельств в ином мире. Чтобы справиться с ней, у египтянина были культурные технологии: например, «сердечные амулеты» не позволяли сердцу умершего свидетельствовать против него на суде Осириса.
Екатерина Александрова подчеркивает, что страх смерти — это переживание индивидуального характера. Средства, которые могут избавить от этого страха, рассматривались египтянами как благо, доступное изначально лишь фараону и элите, однако достигается оно колоссальными усилиями всей страны.
Теория компенсации недостатка контроля позволяет видеть погребальные практики различных социальных классов, от простолюдинов до правителей, как часть единой системы, где социальный статус напрямую связан с ответственностью и вкладом в поддержание мирового порядка. Чем выше социальный статус, тем выше ответственность и, как полагали египтяне, вклад его носителя в поддержание мирового порядка.
«Обеспечение правильного погребения божественному правителю — необходимость столь же очевидная, как осуществление храмового культа. Царские заупокойные тексты прямо говорят о том, что “пробудившийся от сна смерти” фараон устанавливает маат на место исефет. Это означает, что заботы о погребении фараона не только приумножают его личное посмертное благополучие, но и нацелены на общее благо, так как работают на обеспечение стабильности космического порядка», — заключает автор исследования.
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