В ТюмГУ показали, что нефть влияет на организм дрозофил

В свое время в исследованиях, проведенных на кафедре экологии и генетики ИнБио ТюмГУ, была выведена нефтеустойчивая линия мух-дрозофил, способная не только выживать, но и размножаться в условиях высокой концентрации нефти. В работах сотрудника ТюмГУ Галины Петуховой показана адаптация этих мух при действии нефтезагрязнения и возврате к условиям стандарта. Основные показатели жизнедеятельности мух вышли на уровень контроля (они не отличаются от стандарта) к 60-70 поколению содержания в условиях нефтезагрязнения.

Ранее при помощи мух-дрозофил была также показана возможность адаптации к неблагоприятным условиям среды. Сегодня мухи, живущие и размножающиеся в нефтезагрязненной среде, прошли более 600 поколений развития.

Статья «Изменение биохимических показателей резистентных к нефтяному загрязнению линий дрозофилы при разных условиях содержания» ученых ИнБио ТюмГУ Лианы Янгировой и Галины Петуховой вышла в журнале «Вода: химия и экология».

Эта работа дала возможность проанализировать биохимические показатели и антиоксидантные системы клеток мух-дрозофил, адаптированных к нефтяному загрязнению, и мух нефтеустойчивой линии, переведенных в чистую питательную среду. Изучение биохимических показателей насекомых позволил проанализировать уровень повреждаемости клеток, регистрируемых по перекисному окислению липидов (ПОЛ), и антиоксидантных систем защиты.

У мух, хронически содержащихся в условиях нефтяного загрязнения, стабилизировалась работа клеток и включились гены нефтеустойчивости. Таким образом, в связи с длительным нахождением дрозофил в неестественных для них условиях, в клетках на биохимическом уровне произошла адаптация к нефтезагрязнению. ПОЛ и антиоксидантные системы работали на уровне контроля. Также шли процессы ликвидации нарушений – это помогло им выживать.

Перестройка биохимических процессов и отсутствие нефти вызвало дисбаланс в клетках, который, вероятно, происходил и при переводе мух на нефтезагрязненную среду несколько сотен поколений назад.

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ТюмГУ 237 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.