Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В ТюмГУ показали, что нефть влияет на организм дрозофил
Биологи Тюменского государственного университета провели анализ влияния нефти на биохимические показатели дрозофил (Drosophila melanogaster).
В свое время в исследованиях, проведенных на кафедре экологии и генетики ИнБио ТюмГУ, была выведена нефтеустойчивая линия мух-дрозофил, способная не только выживать, но и размножаться в условиях высокой концентрации нефти. В работах сотрудника ТюмГУ Галины Петуховой показана адаптация этих мух при действии нефтезагрязнения и возврате к условиям стандарта. Основные показатели жизнедеятельности мух вышли на уровень контроля (они не отличаются от стандарта) к 60-70 поколению содержания в условиях нефтезагрязнения.
Ранее при помощи мух-дрозофил была также показана возможность адаптации к неблагоприятным условиям среды. Сегодня мухи, живущие и размножающиеся в нефтезагрязненной среде, прошли более 600 поколений развития.
Статья «Изменение биохимических показателей резистентных к нефтяному загрязнению линий дрозофилы при разных условиях содержания» ученых ИнБио ТюмГУ Лианы Янгировой и Галины Петуховой вышла в журнале «Вода: химия и экология».
Эта работа дала возможность проанализировать биохимические показатели и антиоксидантные системы клеток мух-дрозофил, адаптированных к нефтяному загрязнению, и мух нефтеустойчивой линии, переведенных в чистую питательную среду. Изучение биохимических показателей насекомых позволил проанализировать уровень повреждаемости клеток, регистрируемых по перекисному окислению липидов (ПОЛ), и антиоксидантных систем защиты.
У мух, хронически содержащихся в условиях нефтяного загрязнения, стабилизировалась работа клеток и включились гены нефтеустойчивости. Таким образом, в связи с длительным нахождением дрозофил в неестественных для них условиях, в клетках на биохимическом уровне произошла адаптация к нефтезагрязнению. ПОЛ и антиоксидантные системы работали на уровне контроля. Также шли процессы ликвидации нарушений – это помогло им выживать.
Перестройка биохимических процессов и отсутствие нефти вызвало дисбаланс в клетках, который, вероятно, происходил и при переводе мух на нефтезагрязненную среду несколько сотен поколений назад.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Большая часть Великой Китайской стены покрыта мхом, цианобактериями и — реже — лишайниками. Оказывается, такая биокорка не медленно разрушает великое фортификационное сооружение, как считалось ранее, а, напротив, защищает его.
Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
Российские леса постоянно горят, но их биомасса рекордно выросла. Как так вышло и что из этого следует?
«Буран»: история русского шаттла
Преступность завтрашнего дня
Супергерои по соседству
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии