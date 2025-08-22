О мероприятии

Что такое паническая атака — мода, выдумка или реальное расстройство? Почему раньше о ней никто не говорил, а теперь, кажется, у каждого второго «паника»? И правда ли, что наше время порождает больше тревоги, чем прошлое?

Психиатр Василий Бейнарович подробно разберет, что такое панические атаки, тревожность, экзистенциальные кризисы — и почему они стали неотъемлемой частью современной психики.

Слушатели узнают:

о происхождении термина и его эволюции;

о том, почему родители уверены, что «раньше такого не было»;

как ускорившийся ритм жизни влияет на мозг и тело;

и почему депрессия, тревога и стресс — это не слабость, а сигналы о перегрузке.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 17:00