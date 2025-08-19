  • Добавить в закладки
Лекция
6+
50 фактов о Плутоне

Слушатели узнают о тайнах и загадках Плутона.

Космонавтика и авиация
24 августа, 19:20
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Астроном Александр Яровитчук расскажет, почему Плутон больше не считается планетой, значит ли это, что его «выгнали» из Солнечной системы, какие тайны и загадки – как решенные, так и до сих пор покрытые мраком – хранит этот холодный далекий мир.

Расписание
24
Воскресенье
Август 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

19 августа, 04:13
Александр Речкин
4
# космос
# плутон
# Солнечная система
