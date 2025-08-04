Слушатели узнают, можно ли на основании прогресса технологий считать тело набором заменяемых элементов.

О мероприятии

Современная медицина все шире использует технологии трансплантации для спасения жизней и одновременно рождает дискуссии о том, в каких пределах допустимо вторжение в телесную целостность человека.

Где проходят границы этического принципа «не навреди» при трансплантологическом вмешательстве? Можно ли на основании прогресса технологий считать тело набором заменяемых элементов? Допустима ли продажа, завещание, дарение такого дефицитного ресурса как человеческие органы?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина рассмотрит примеры трансплантологических практик, меняющих привычные представления о жизни, смерти, автономии человека. Обсудит, чем отличаются «презумпция согласия» и «презумпция несогласия» как стратегии посмертного забора органов, каковы этико-правовые основания донорства от живых, и что считать этической границей телесных интервенций при использовании донорских органов животных в ксенотрансплантации. Лектор расскажет о трансплантации как вызове не только для медицины, но и для философии, этики, права.



Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация