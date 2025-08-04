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Слушатели узнают, можно ли на основании прогресса технологий считать тело набором заменяемых элементов.
О мероприятии
Современная медицина все шире использует технологии трансплантации для спасения жизней и одновременно рождает дискуссии о том, в каких пределах допустимо вторжение в телесную целостность человека.
Где проходят границы этического принципа «не навреди» при трансплантологическом вмешательстве? Можно ли на основании прогресса технологий считать тело набором заменяемых элементов? Допустима ли продажа, завещание, дарение такого дефицитного ресурса как человеческие органы?
Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина рассмотрит примеры трансплантологических практик, меняющих привычные представления о жизни, смерти, автономии человека. Обсудит, чем отличаются «презумпция согласия» и «презумпция несогласия» как стратегии посмертного забора органов, каковы этико-правовые основания донорства от живых, и что считать этической границей телесных интервенций при использовании донорских органов животных в ксенотрансплантации. Лектор расскажет о трансплантации как вызове не только для медицины, но и для философии, этики, права.
Проспект Мира, дом 123Б
Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.
Инцелы (от английского involuntary celibates — «невольное воздержание) — онлайн-сообщество мужчин разных возрастов, которые по разным причинам не могут найти сексуальную партнершу. Обычно их считают агрессивными женоненавистниками, но недавнее исследование международной команды психологов показало: эта субкультура — значительно более сложное и разнообразное явление, чем кажется на первый взгляд.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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