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Психологи МГППУ узнали, с какого возраста ребенок понимает чувства других людей
Исследователи из МГППУ, изучая вопрос понимания дошкольниками эмоциональных состояний другого человека, узнали, что большинство детей начинают ориентироваться на них только в возрасте пяти лет, но еще не используют внешние проявления эмоций другого, чтобы понять смысл происходящего. Только к концу дошкольного возраста некоторые дети начинают определять смысл происходящего на основе эмоций других людей.
В исследовании участвовали 99 детей дошкольного возраста: 14 детей 3-4 лет, 24 ребенка 4-5 лет, 32 ребенка 5-6 лет и 29 детей 6-7 лет. Чтобы узнать, в каком возрасте дети начинают самостоятельно обращать внимание на эмоции других людей, была использована методика «Классификация по разным основаниям». Детям показали восемь картинок с лицами мальчиков и девочек, которые были грустными или веселыми.
Некоторые картинки были на голубом фоне, а другие — на зеленом. Детям нужно было разложить картинки по группам. Однако основания для классификации взрослый им не давал. Дети сами их определяли и могли разложить картинки по группам: девочки-мальчики, зеленый-синий, грустный-веселый. Методика «Противоречивые ситуации», также используемая в исследовании, была направлена на выявление возможностей детей не только понимать эмоциональное состояние другого по внешним проявлениям, но и использовать эти «знания» для ориентировки в происходящем. Детям предлагались девять картинок.
На трех картинках набора были изображены реальные ситуации, а на шести — нереальные ситуации («нелепицы»). На трех картинках-нелепицах были изображены предметы или события, противоречащие друг другу (например, цветы, растущие зимой), а на других трех — дети, чьи эмоциональные переживания противоречили ситуации (например, девочка смеется на пожаре). Детям предлагалось определить, какие ситуации, изображенные на картинках, могут встречаться в жизни, а какие нет. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник практической психологии образования».
Исследование показало, что разные приемы развития у детей понимания эмоциональных состояний других людей по-разному влияют на их взаимодействие со сверстниками.. Эксперимент проводился с двумя группами детей. В первой группе детей знакомили с эмоциями через выразительное чтение, проигрывание ситуаций и обсуждение эмоций персонажей. Во второй группе дети моделировали ситуации с помощью заместителей эмоций, но взрослый не требовал от них словесного обозначения или понимания эмоций.
До и после эксперимента исследователи наблюдали за детьми в трех разных ситуациях:
1) Когда взрослый указывал детям, как правильно себя вести в конфликтах со сверстниками.
2) Когда дети знали, что взрослый наблюдает за ними, но он не вмешивался в их взаимодействие.
3) Когда дети не знали, что за ними наблюдают.
В результате наблюдений было выявлено, сколько детей в большинстве случаев проявляли просоциальное поведение (помощь, защита, утешение, уступчивость и так далее), что говорит о том, что они учитывают эмоциональное состояние других людей.
«Первое, что привлекает внимание при рассмотрении результатов – почти половина детей, которые могут понимать эмоции других людей и помогать им, не показывают эти способности, когда рядом есть взрослый, – отмечает Валентина Сергеевна Масалова, старший преподаватель факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). – Это противоположно тому, что думали раньше – дети не всегда используют свои знания о правильном поведении в реальной ситуации, даже если они с радостью говорят об этом со взрослым».
«Второе, что мы замечаем при анализе результатов, это то, что дети шестого года жизни, которые имели опыт работы с заместителями эмоций (это вторая экспериментальная группа), лучше умеют учитывать эмоциональное состояние других, чем дети, которые имели только опыт ознакомления с эмоциями, – рассказывает Елена Константиновна Ягловская, кандидат психологических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета «Психология образования» МГППУ. – Но это не значит, что традиционные способы развития эмоций у детей не нужны. Просто возникает вопрос, насколько они подходят для разных возрастов детей».
Исходя из работ советского психолога Александра Владимировича Запорожца, можно предположить, что традиционные способы развития эмоций у детей будут более эффективны в младшем возрасте, когда дети только начинают узнавать о разных эмоциях. Однако, начиная с 5-6 лет, при решении задач, связанных с эмоциональным и социальным развитием, нужно использовать не только способы ознакомления с эмоциями, но и моделирование ситуаций.
Исследования показывают, что только к седьмому году жизни большинство детей начинают использовать понимание эмоциональных состояний другого для решения проблем. Это подтверждает идею А. В. Запорожца о том, что эмоции других людей помогают детям ориентироваться в мире. Если не учитывать возрастные особенности в восприятии эмоций, можно неправильно оценить социальное и эмоциональное развитие ребенка и его поддержка будет не эффективна.
Если мы просто знакомим детей с эмоциями, но не даем им возможность самим использовать внешние проявления эмоций для ориентировки в ситуациях взаимодействия, это мешает им научиться самостоятельно регулировать свое поведение на основе понимания эмоций других детей.
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