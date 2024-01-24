Психологи показали, что креативность помогает при дистанционном обучении

Исследователи ТюмГУ и ТИУ изучили взаимосвязь креативности студентов и их эмоционального благополучия в период вынужденного дистанционного обучения.

Основные изменения в системе высшего образования в период пандемии коронавируса связаны с резким нарушением традиционного образовательного процесса и экстренной тотальной цифровизацией. Новая образовательная ситуация привлекла внимание педагогов и психологов с точки зрения ее влияния на эмоциональное благополучие участников учебного процесса. В мировой научной литературе отмечается рост общей тревожности, депрессивного и деструктивного поведения студентов разных стран.

Кроме того, активно ведутся поиски вариантов нормализации учебной деятельности в цифровом формате. Пандемия не только представляет для вузов материальные и организационные угрозы, но и наносит ущерб психологическому благополучию студентов. В связи с этим проблема нормализации психоэмоционального состояния студентов в период вынужденного дистанционного обучения встает особенно остро.

Статья «Креативность и эмоциональное благополучие студентов в период вынужденного дистанционного обучения: взаимосвязи явлений» психологов Ирины Беляковой, Марины Кечеруковой, Юлии Мурзиной вышла в журнале «Образование и наука».

В исследовании приняли участие 387 бакалавров 1-4 курсов гуманитарного (филология, лингвистика, история, социология, педагогика) и технического (нефтегазовое дело, информационные технологии) профилей обучения Тюменского индустриального, Тюменского государственного и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университетов.

Статистическая обработка данных подтвердила гипотезу исследования о связи креативности с эмоциональным состоянием учащихся в период карантина. Студенты с более высокими показателями по шкале «Оригинальность» меньше испытывали чувства недовольства, тревоги и уровня стресса по поводу самоизоляции (r = –0,36*). Была выявлена отрицательная взаимосвязь между переменными «Оригинальность» и «Комфортность использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)» (r = –0,38*); «Разработанность» и «Удовлетворенность общением с преподавателем» (r = –0,41**); «Беглость» и «Комфортность использования СИЗ» (r = –0,49**).

Специалисты также определили и описали способы снятия напряжения студентами в период самоизоляции и доли в них креативного времяпрепровождения. Установлено, что более половины студентов интуитивно выбирали творческие виды деятельности (61,3 процента) для улучшения самочувствия.

Студенты с более высоким творческим потенциалом легче переживали сложные периоды социальных ограничений, меньше тревожились и ощущали достаточную удовлетворенность от дистанционного учебного процесса, хоть и испытывали недостаток личного общения с преподавателем.

Психологи предложили 11 форм и методов работы со студентами, помогающих в развитии креативного потенциала учащихся. Результаты направлены на формирование навыков педагога системы высшего образования по сохранению и укреплению здоровья студентов во время дистанционного режима обучения за счет активизации их творческого потенциала.

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ТюмГУ 252 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.