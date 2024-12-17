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Разработана отечественная установка для производства суспензий и эмульсий
Ученые РХТУ получили патент на изобретение одновального горизонтального смесителя для перемешивания твердых и жидких компонентов при атмосферном давлении и низкой температуре. Разработка устройства, предназначенного для перемешивания твердых и жидких компонентов при атмосферном давлении и низкой температуре, была начата в 2022 году в рамках создания новой технологии получения синтетических волокон из полиакрилонитрила.
Патентообладателем на изобретение стало ФГБОУ ВО РХТУ имени Д.И. Менделеева. Главной целью разработки модернизированного смесительного аппарата было получение однородной суспензии путем смешивания двух компонентов: мелкодисперсного порошка полиакрилонитрила (ПАН) и растворителя диметилацетамида (ДМАА). Такая суспензия применяется для производства синтетических полиакрилонитрильных волокон, используемых в изготовлении текстильных и композитных материалов.
Разработанная учеными РХТУ установка может также применяться для оборудования химических производств, в технологических последовательностях которых промежуточным продуктом являются суспензии и эмульсии, используемые в том числе в пищевой, текстильной и полимерной промышленностях.
Главным достоинством разработанного смесительного аппарата стало обеспечение равномерного и стабильного перемешивания твердых и жидких компонентов для создания однородных суспензий, применяемых в разных химических производствах – от предприятий текстильной и пищевой промышленности до технологических цепочек производства композитных материалов.
Внедрение разработанной учеными РХТУ имени Д. И. Менделеева модернизированной горизонтальной смесительной установки в технологические линии предприятий позволит получать более однородные (гомогенные) растворы за счет возможности контролировать интенсивность перемешивания суспензионных смесей. Что приведет к снижению объемов производственного брака, повысит ремонтопригодность оборудования и обеспечит снижение себестоимости конечного продукта, выпускаемого предприятием.
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