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56 минут назад
РХТУ им. Д.И. Менделеева
33

Разработана отечественная установка для производства суспензий и эмульсий

Ученые РХТУ получили патент на изобретение одновального горизонтального смесителя для перемешивания твердых и жидких компонентов при атмосферном давлении и низкой температуре. Разработка устройства, предназначенного для перемешивания твердых и жидких компонентов при атмосферном давлении и низкой температуре, была начата в 2022 году в рамках создания новой технологии получения синтетических волокон из полиакрилонитрила.

РХТУ им. Д.И. Менделеева
# перемешивнаие
# порошок
# суспензии
# установка
# эмульсии
Разработчики ПИШ ХИМ / © Пресс-служба РХТУ

Патентообладателем на изобретение стало ФГБОУ ВО РХТУ имени Д.И. Менделеева. Главной целью разработки модернизированного смесительного аппарата было получение однородной суспензии путем смешивания двух компонентов: мелкодисперсного порошка полиакрилонитрила (ПАН) и растворителя диметилацетамида (ДМАА). Такая суспензия применяется для производства синтетических полиакрилонитрильных волокон, используемых в изготовлении текстильных и композитных материалов.

Разработанная учеными РХТУ установка может также применяться для оборудования химических производств, в технологических последовательностях которых промежуточным продуктом являются суспензии и эмульсии, используемые в том числе в пищевой, текстильной и полимерной промышленностях.

Главным достоинством разработанного смесительного аппарата стало обеспечение равномерного и стабильного перемешивания твердых и жидких компонентов для создания однородных суспензий, применяемых в разных химических производствах – от предприятий текстильной и пищевой промышленности до технологических цепочек производства композитных материалов.

Внедрение разработанной учеными РХТУ имени Д. И. Менделеева модернизированной горизонтальной смесительной установки в технологические линии предприятий позволит получать более однородные (гомогенные) растворы за счет возможности контролировать интенсивность перемешивания суспензионных смесей. Что приведет к снижению объемов производственного брака, повысит ремонтопригодность оборудования и обеспечит снижение себестоимости конечного продукта, выпускаемого предприятием.

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РХТУ им. Д.И. Менделеева
22 статей
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева — высшее учебное заведение в Москве, крупнейший учебный и научно-исследовательский центр в области химической технологии.
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РХТУ им. Д.И. Менделеева
# перемешивнаие
# порошок
# суспензии
# установка
# эмульсии
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# лунная база
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