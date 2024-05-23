  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
36 минут назад
НИТУ МИСИС
22

В НИТУ МИСИС выяснили, что упрочняющие покрытия одного состава на твердых сплавах ведут себя по-разному

4.3

Исследователи Университета МИСИС сравнили упрочняющие покрытия для различных типов твердых сплавов и выявили наиболее оптимальные под конкретные производственные задачи. Покрытия могут значительно увеличить производительность и срок службы высокопрочных и износостойких режущих инструментов для сферы металлообработки и машиностроительной отрасли.

НИТУ МИСИС
# адгезия
# порошок
# сплавы
# твердые сплавы
В НИТУ МИСИС выяснили, что упрочняющие покрытия одного состава на твердых сплавах ведут себя по-разному / © Kenny Eliason, unsplash.com

Поверхностное упрочнение твердых сплавов увеличивает их срок службы, тем самым снижая затраты на замену и техническое обслуживание. Кроме того, улучшенное сцепление покрытия предотвращает его отслаивание от поверхности материала. Однако выбор подходящего покрытия для конкретного сплава остается сложной задачей. Для решения этого вопроса исследователи НИТУ МИСИС сравнили, как меняются свойства покрытий, нанесенных на наиболее распространенные твердые сплавы: марки ВК10 для обработки сплавов титана и жаропрочных сплавов, а также марки Т14К8, из которой делают режущий инструмент для обработки углеродистых и легированных сталей.

Покрытия наносили на поверхности твердых сплавов, используя ионно-плазменное вакуумно-дуговое напыление arc-PVD, при котором материал конденсируется на подложке, образуя тонкую пленку. «Значения твердости, адгезии с подложкой и износа зависят от природы основы, на которую осаждены покрытия. Например, для покрытий, сформированных на подложках из сплава Т14К8, зафиксированы наиболее высокие значения сжимающих макронапряжений, которые улучшают износостойкость. За их счет также повышается сцепление с твердосплавной основой», — поделился руководитель исследования, доктор технических наук Игорь Блинков, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС.

Испытания показали, что многокомпонентные покрытия (Mo–Ti–Ni–Si–Al–N), нанесенные на подложки из твердых сплавов ВК10 и Т14К8, имеют значительные различия в механических свойствах. Твердость покрытия на подложках Т14К8 выше на 24 процента, а прочность сцепления больше на 16 процентов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия».

«Результаты исследования важны для оптимизации выбора упрочняющих покрытий под конкретный тип твердых сплавов. Мы показали, что между природой подложки и свойствами упрочняющих покрытий существует функциональная связь. К работе уже проявил интерес “КУРГАНМАШЗАВОД” и в дальнейшем мы планируем продолжить исследования, расширив диапазон составов покрытий, наносимых на подложки из различных материалов», — поделился кандидат технических наук Дмитрий Белов, инженер кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
58 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
Показать больше
НИТУ МИСИС
# адгезия
# порошок
# сплавы
# твердые сплавы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Май
Бесплатно
Дело техники: блокчейн
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Май
600
Антивирусный иммунный ответ и вакцины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Май
500
Раннее искусство культур «плодородного полумесяца»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
24 Май
Бесплатно
Когнитивные искажения – ловушки разума
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Май
500
Ядерная война или как я научилась не волноваться, но не полюбила атомную бомбу?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Май
Бесплатно
Современные любительские телескопы
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
25 Май
Бесплатно
Учимся противоcтоять словесной агрессии
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Май
Бесплатно
Льъеш или льешь? Из истории несостоявшихся реформ русской орфографии
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
25 Май
Бесплатно
«Летчицы» и «авиатрисы»: формирование женской авиационной культуры в России
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:38
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали, как образовались нефть и газ

Происхождение нефти и газа стали изучать еще до возникновения нефтяной промышленности. О генезисе важных ресурсов до сих пор нет единого мнения. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда они взялись на нашей планете, возможна ли их добыча в космосе, как нефть используется в продуктах питания и что такое «дверь в преисподнюю».

ПНИПУ
# газ
# нефть
# порода
# природный газ
# углеводороды
Вчера, 08:35
Полина Меньшова

«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.

Геология
# ледник Судного дня
# ледник Туэйтса
# таяние ледников
# уровень моря
Позавчера, 16:56
Андрей

Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.

Биология
# насекомые
# расселение
# секвенирование ДНК
# тараканы
20 мая
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
Позавчера, 16:56
Андрей

Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.

Биология
# насекомые
# расселение
# секвенирование ДНК
# тараканы
18 мая
Полина Меньшова

Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
# аэробные тренировки
# гипертония
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 53

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить