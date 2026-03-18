Врач рассказала, как заметить и предупредить нехватку витаминов у детей

Детский организм требует особого подхода к питанию и диагностике возможных дефицитов витаминов. Особое внимание родителям стоит проявлять весной, когда организм расходует свои запасы и появляются первые признаки нехватки ценных микроэлементов. По словам доцента кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В.И. Разумовского Анны Спиваковской, важно различать два основных типа нарушений витаминного баланса: истинный авитаминоз, связанный с полным отсутствием определенного витамина в организме, и более распространенный гиповитаминоз.

Гиповитаминоз — состояние субнормальной обеспеченности микронутриентами, которое формируется постепенно под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. По словам эксперта, в современной практике явление истинного авитаминоза встречается крайне редко и обычно связано с серьезными нарушениями всасывания или критическими алиментарными дефицитами, а вот гиповитаминоз — достаточно распространенное явление в детском возрасте, особенно в весенний период.

«К концу зимы ресурсы детского организма действительно могут истощаться. Это связано с целым комплексом причин: снижением инсоляции, что напрямую влияет на синтез эндогенного витамина D, изменением структуры рациона в сторону меньшего потребления свежих овощей и фруктов, антигенной нагрузкой после сезона вирусных инфекций. Первые признаки гиповитаминоза могут носить неспецифический характер и родителям следует проявлять настороженность при наличии таких симптомов, как повышенная утомляемость, снижение когнитивных функций, в том числе концентрации внимания, что может отражаться на успеваемости, изменениях со стороны кожи и ее придатков — в виде сухости, ломкости ногтевых пластин, тусклости волос», — отмечает Анна Спиваковская.

Однако перечисленные симптомы не всегда говорят исключительно о гиповитаминозе. Они могут сопровождать другие патологические состояния. По этой причине очень важно избегать самодиагностики и не назначать самостоятельно лекарственные препараты. Оптимальной тактикой в случае выявления любого отклонения от нормы в состоянии ребенка будет обязательный осмотр педиатра с назначением при необходимости дополнительных лабораторных методов исследования.

Приоритетным методом коррекции витаминного статуса на сегодняшний день, по мнению эксперта Саратовского медуниверситета, остается оптимизация рациона питания. Сбалансированная диета, включающая достаточное количество белков, жиров, сезонных овощей и фруктов, является самым физиологичным способом поступления микронутриентов. Однако необходимо учитывать, что содержание витаминов в растительной продукции в весенний период может быть снижено ввиду особенностей хранения и логистики.

«Бесконтрольный прием поливитаминных комплексов без медицинских показаний имеет свои потенциальные риски. Состояние гипервитаминоза (особенно жирорастворимых витаминов А, D, Е, К) характеризуется токсическим воздействием на организм и может приводить к серьезным метаболическим нарушениям, аллергическим реакциям и повышенной нагрузке на гепатобилиарную систему и почки», — подчеркивает врач.

Отдельное внимание она обращает на витамин D, дефицит которого, согласно официальным данным, регистрируется у значительной доли российских детей вне зависимости от времени года. Согласно «Национальной программе по коррекции недостаточности витамина D у детей и подростков в Российской Федерации», профилактический прием этого витамина рекомендован всем детям. Анна Спиваковская подчеркивает, что назначение лечебных дозировок витамина должно осуществляться врачом индивидуально, с учетом возраста и исходного уровня обеспеченности данным нутриентом.

