18 марта, 10:35
Илья Гриднев
14

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Сигаретные окурки — один из самых распространенных видов мусора в мире / © Maryshot/Shutterstock

Десятилетиями люди выбрасывали триллионы окурков на улицы, обочины дорог, пляжи и парки. Их основу составляет ацетат целлюлозы — пластиковый полимер, который не распадается в природной среде. При изготовлении сигареты тысячи тонких волокон плотно упаковываются внутрь бумажной оболочки для удержания вредных веществ при курении.

Замеры экологической угрозы, которые проводили ранее, длились от недель до месяцев. Ученые оценивали лишь первичный выброс ядов в лужи или грунт. Науке требовалось понять, как пластиковые полимеры разрушаются в реальных условиях на длинных отрезках времени.

Результаты десятилетнего мониторинга опубликовали в журнале Environmental Pollution. Экологи поместили тысячи окурков в проницаемые сетчатые мешки и разложили образцы в три среды для сравнения. Часть оставили лежать поверх жестких городских покрытий. Другие пакеты закопали в бедный песчаный грунт и в богатую микроэлементами землю лугов.

Исследователи регулярно доставали контрольные пакеты для оценки потери массы. Распад пластиковых фильтров прошел несколько стадий. В первые недели процесс шел быстро: бумага растворялась, вода вымывала легкие поверхностные химикаты, окурки теряли до 20% веса.

Позже физическая деградация замедлилась из-за стойкой молекулярной структуры ацетата целлюлозы. На городском асфальте разрушение волокон почти остановилось, и спустя 10 лет снижение массы составило лишь 52%. В плодородной влажной земле окурки потеряли примерно 84% массы. Но эта потеря не означает полного биологического «переваривания». Хрупкий пластик просто распадался на труху и вымывался дождями в грунт.

Окончательного уничтожения пластиковых нитей не произошло ни в одной тестовой зоне. Под электронным микроскопом ученые увидели, что деградировавшие волокна ацетата целлюлозы потеряли базовую форму и крепко слиплись с минералами из земли, образовав твердые микроскопические агрегаты. Полимер перешел в статус вторичного микропластика, который перестал бросаться в глаза, но физически остался в экосистеме.

Чтобы проверить опасность старого мусора, биологи делали водные вытяжки: замачивали окурки разных лет и капали эту жидкость в колонии чувствительных светящихся бактерий Aliivibrio fischeri (это стандартный лабораторный индикатор). Если бактерии гасли, раствор признавали токсичным.

График отравлений показал волнообразную картину. Вытяжки из свежих фильтров убивали микробы сильнее всего из-за высокой дозы растворимого никотина и тяжелых металлов. Постепенно химия вымывалась дождями, и окурки становились менее ядовитыми. Однако на сроке в пять лет токсичность смывов внезапно взлетела снова.

Авторы статьи предположили, что к этому времени молекулярная структура пластика начала разрушаться, высвобождая в воду новые ядовитые химические компоненты самого полимера. Методология эксперимента оставляет открытой и другую причину: за пять лет пористый фильтр сработал как губка. Поселившиеся внутри почвенные грибки могли оставить там токсичные отходы жизнедеятельности, которые и отравили тестовые бактерии.

Десятилетнее наблюдение доказало устойчивость ацетата целлюлозы к природному гниению. Визуальное разрушение окурка в плодородной земле означает лишь его измельчение и переход в форму минерализованного микропластика с остаточными токсичными свойствами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
147 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
Doris D
4 минуты назад
Pavel, так речь не про тех, кто строил, а про правящую династию. Ты запутался

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Руслан Хайдаров
4 минуты назад
Berik, объявите своего президента ханом великой степи и будет Вам счастье

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Руслан Хайдаров
6 минут назад
Dr., наследник принц - газует,это его виденье,он так видит.

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Тимоша Новиков
8 минут назад
Наелся,можно и поспать

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

Berik Ongariv
10 минут назад
Молодцы саудиты у них нет коррупция выших эшалонах у нас в Казахстане до сих пор нет сдадионов на 45тысяч мест по требованием ФИФА

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Станислав Поплавский
19 минут назад
Что, дорожает убийство детей коалицией Эпштейнов? Иран вон за месяц вв2 догонит.

Цена конфликтов: инфографика крупнейших военных расходов США в истории

Муртаза Ди Беке
29 минут назад
Какой симпатяжка! Но выдру жалко))) Будем надеяться, что она еще выловит. Ей легче))

В Приморье впервые запечатлели, как лесной кот перехватил улов у выдры

Igor Kuxarenko
40 минут назад
В россии такси каждый год дешевеет , на трамвае дороже ехать в троем, чем на такси

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Игорь Киселев
58 минут назад
Уточнение - на душу населения (по с/х продукции)

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Игорь Киселев
1 час назад
Интересно, что Новой Зеландии нет даже в 50. А по экспорту сельхозпродукции она в тройке кажись. По молочке по крайней мере на первом месте это факт

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Александр Речкин
2 часа назад
Alexander, нет, Калифорния расположена на западном побережье США вдоль Тихого океана.

Веха в космосе: SpaceX вывела на орбиту 10-тысячный активный спутник Starlink

Michael Dzubak
2 часа назад
Вячеслав, а Бог действительно есть. Существующее неравенство- результат того,что Адам и Ева отошли от законов Бога уже в самом начале, выбрав

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Alexander Kedrov
2 часа назад
Здравствуйте, Ракета запустившая первую группу (та что из Калифорнии была, запущена) получается почти полный оборот вокруг планеты сделала, чтобы

Веха в космосе: SpaceX вывела на орбиту 10-тысячный активный спутник Starlink

Касая доль
2 часа назад
Sergey, скажи это в лицо таксисту... Ну и посмотрим на тебя когда тебе надо будет в час ночи добраться куда нить... Вывод о тебе можно сделать по твоему

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Dr. Bormental
2 часа назад
саудов развели на очередную мега-хрень?

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Rehmat ul
2 часа назад
Pajsk Sistem in Malaysia refers to the assessment system known as Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), which is used in schools to evaluate students’ involvement in physical activities, sports, and co-curricular programs. This system is an

Virgin Hyperloop выпустила новый видеоролик демонстрирующий планы компании  относительно транспортной системы

Вячеслав Вахрамеев
2 часа назад
Часть населения в мире голодает и воюет , часть строит мегапроэкты за бешеные деньги...Если есть Бог , ему уже больше не смешно .

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Dana
2 часа назад
Думаю не надолго так как происходит сбой программы и клетка начинает плохо влиять что чревато плохой болезнью. Если не отключить у нее но и тогда

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Grigory Bolotnikov
3 часа назад
Что лучше один большой дрон с грузоподъёмностью 200 кг или четыре маленьких с грузоподъёмностью по 50 кг?

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Igor Jirkov
4 часа назад
"обычно образование новых видов происходит в течение миллионов лет" Да ну? Это не правда. Например, в африканских великих озерах сотни видов за

Геофизики выяснили, когда после Чиксулубской катастрофы на Земле появились новые виды

