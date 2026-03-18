Лук и стрелы «завоевали» западное побережье Северной Америки 1400 лет назад
Время распространения лука и стрел как основного оружия различается по регионам, несмотря на более чем стотысячелетнюю историю этого изобретения. Ученые выяснили, что на западном побережье Северной Америки это оружие стало доминирующим только 1400 лет назад.
Переход от использования копьеметалки (атлатля) к луку и стрелам — один из ключевых технологических сдвигов в истории человечества. Изобретенный людьми в Африке более 70-100 тысяч лет назад, лук распространялся по ойкумене неравномерно, время его появления в разных регионах мира существенно различается. Как показывают ранние данные, когда примерно 15-16 тысяч лет назад предки индейцев начали осваивать Северную Америку, они использовали копьеметалки, но, по всей видимости, знали и луки.
Хотя в центральной части Северной Америки люди перешли к использованию луков около 4400 лет назад, он не вытеснил атлатль: оба типа оружия сосуществовали тысячелетиями. В других американских регионах лук и стрелы долгое время не были доминирующим оружием.
Основная сложность в изучении этого процесса заключается в плохой сохранности органических материалов: луки, древки стрел и копьеметалки изготавливали из дерева и кости. Из-за этого исследователи часто вынуждены полагаться на косвенные признаки, такие как форма и вес каменных наконечников, что вносит элемент неопределенности. Ранее выдвигались различные гипотезы — как о раннем проникновении лука на континент, так и о его постепенном распространении с севера на юг.
Ученые собрали и проанализировали базу данных, включившую 140 радиоуглеродных дат, полученных при датировании 136 образцов древкового оружия с территории западной части Северной Америки. Они разделили образцы на две категории: стрелы (лук) и атлатль. Географически все находки были разделены по 55-й параллели на два крупных региона: северную зону (территории Аляски и Юкона, где образцы извлекали из тающих ледников) и южную зону (территория от Северной Мексики до Калифорнии и американского Юго-Запада, где предметы в основном происходили из сухих пещер). Результаты исследования опубликовал журнал PNAS Nexus.
Анализ позволил установить, что технология лука и стрел появилась в обоих исследуемых регионах западной части Северной Америки практически синхронно — приблизительно 1400 календарных лет назад. Этот вывод не подтверждает модель многовекового распространения технологии с севера на юг. Полученные данные свидетельствуют о том, что оружие распространилось по обширной территории крайне быстро, вероятно, благодаря культурным связям между группами коренного населения.
В южном регионе появление лука привело к быстрому и практически полному исчезновению атлатля. В северной же зоне две технологии сосуществовали на протяжении более чем тысячелетия.
Ученые объяснили это стратегией технологической диверсификации: в условиях суровой сезонности и непредсказуемости ресурсов охотники предпочитали не отказываться от проверенных инструментов, а расширять арсенал. Атлатль мог сохранять преимущества при охоте на определенные виды зверей или в определенные сезоны, дополняя лук.
