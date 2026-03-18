18 марта, 14:02
Андрей Серегин
Лук и стрелы «завоевали» западное побережье Северной Америки 1400 лет назад

Время распространения лука и стрел как основного оружия различается по регионам, несмотря на более чем стотысячелетнюю историю этого изобретения. Ученые выяснили, что на западном побережье Северной Америки это оружие стало доминирующим только 1400 лет назад.

Индейские охотники в залива Сан-Франциско, США / © книга Джеймса Причарда «Естественная история человека»

Переход от использования копьеметалки (атлатля) к луку и стрелам — один из ключевых технологических сдвигов в истории человечества. Изобретенный людьми в Африке более 70-100 тысяч лет назад, лук распространялся по ойкумене неравномерно, время его появления в разных регионах мира существенно различается. Как показывают ранние данные, когда примерно 15-16 тысяч лет назад предки индейцев начали осваивать Северную Америку, они использовали копьеметалки, но, по всей видимости, знали и луки.

Хотя в центральной части Северной Америки люди перешли к использованию луков около 4400 лет назад, он не вытеснил атлатль: оба типа оружия сосуществовали тысячелетиями. В других американских регионах лук и стрелы долгое время не были доминирующим оружием.

Основная сложность в изучении этого процесса заключается в плохой сохранности органических материалов: луки, древки стрел и копьеметалки изготавливали из дерева и кости. Из-за этого исследователи часто вынуждены полагаться на косвенные признаки, такие как форма и вес каменных наконечников, что вносит элемент неопределенности. Ранее выдвигались различные гипотезы — как о раннем проникновении лука на континент, так и о его постепенном распространении с севера на юг.

Ученые собрали и проанализировали базу данных, включившую 140 радиоуглеродных дат, полученных при датировании 136 образцов древкового оружия с территории западной части Северной Америки. Они разделили образцы на две категории: стрелы (лук) и атлатль. Географически все находки были разделены по 55-й параллели на два крупных региона: северную зону (территории Аляски и Юкона, где образцы извлекали из тающих ледников) и южную зону (территория от Северной Мексики до Калифорнии и американского Юго-Запада, где предметы в основном происходили из сухих пещер). Результаты исследования опубликовал журнал PNAS Nexus.

Анализ позволил установить, что технология лука и стрел появилась в обоих исследуемых регионах западной части Северной Америки практически синхронно — приблизительно 1400 календарных лет назад. Этот вывод не подтверждает модель многовекового распространения технологии с севера на юг. Полученные данные свидетельствуют о том, что оружие распространилось по обширной территории крайне быстро, вероятно, благодаря культурным связям между группами коренного населения.

В южном регионе появление лука привело к быстрому и практически полному исчезновению атлатля. В северной же зоне две технологии сосуществовали на протяжении более чем тысячелетия.

Ученые объяснили это стратегией технологической диверсификации: в условиях суровой сезонности и непредсказуемости ресурсов охотники предпочитали не отказываться от проверенных инструментов, а расширять арсенал. Атлатль мог сохранять преимущества при охоте на определенные виды зверей или в определенные сезоны, дополняя лук.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археология
# археология Израиля
# Израиль
# история
# оружие
# раскопки
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Комментарии

