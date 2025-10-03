В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

«Большой зонд» (Large Probe) межпланетной станции «Пионер-Венера-2» 9 декабря 1978-го вошел в плотную и тяжелую атмосферу второй планеты Солнечной системы и почти час летел сквозь нее до самого удара о поверхность. К моменту падения он вместе со всеми своими приборами нагрелся до плюс 460 градусов Цельсия, но до последнего продолжал работать — собирать и передавать информацию, в том числе о химическом составе венерианского воздуха на разных высотах.

В итоге по собранным тогда данным вышло, что никогда не рассеивающиеся венерианские облака держатся на уровне примерно от 50 до 70 километров и как минимум на 75 процентов состоят из серной кислоты. Воду в них тоже тогда обнаружили, но в качестве незначительной примеси.

Недавно команда ученых из Швеции и США проанализировала эти данные заново и пришла к выводу, что все эти годы их понимали неправильно. Своей версией их интерпретации исследователи поделились в статье для издания Journal of Geophysical Research: Planets.

Они считают, что во время пролета сквозь облака Венеры входные отверстия датчиков зонда засорились многосложными частицами не только серной кислоты, но и гидратированных сульфатов железа (Fe₂(SO₄)₃ · nH₂O), а также, возможно, магния и натрия. Правда, исследователей несколько удивляет изобилие металлов в атмосфере Венеры. Предположительно, они поступают с космической пылью.

По мнению ученых, все эти гидратированные сульфаты на короткое время полностью заблокировали поступление в приборы атмосферных газов, а по мере нагрева зонда расщеплялись на более простые соединения, которые и создали неверную картину. По опубликованным данным, уже на высоте 51,6 километра температура приборов составляла около плюс 60 градусов Цельсия и еще 10 километрами ниже достигла плюс 130 градусов.

В какой-то момент датчики зафиксировали всплеск диоксида серы и частиц воды, и до сих пор это приписывалось лишь термическому разложению серной кислоты. Теперь же ученые полагают, что зафиксированные молекулы воды в основном образовались при распаде разнообразных гидратированных сульфатов. Одной из «улик» в пользу этой версии посчитали обнаруженные следы окиси железа: вероятно, это тоже продукты разложения тех же самых соединений.

Самое главное, что эта гипотеза означает совершенно другую картину состава венерианских облаков: пусть не в свободном состоянии, а в связанном виде, то есть в составе сложных соединений, но воды в них тогда должно быть очень много — по оценкам, она должна составлять 62 процента от всего вещества. Серной кислоте в этой концепции отводится лишь 22 процента. Остальные 16 процентов — по большей части сульфаты железа.

Эти результаты меняют и представления о степени токсичности таких облаков и их возможной пригодности для обитания микробов-экстремофилов вроде некоторых земных бактерий-ацидофилов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 225 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.