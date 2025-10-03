Уведомления
В венерианских облаках нашли огромное количество воды
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
«Большой зонд» (Large Probe) межпланетной станции «Пионер-Венера-2» 9 декабря 1978-го вошел в плотную и тяжелую атмосферу второй планеты Солнечной системы и почти час летел сквозь нее до самого удара о поверхность. К моменту падения он вместе со всеми своими приборами нагрелся до плюс 460 градусов Цельсия, но до последнего продолжал работать — собирать и передавать информацию, в том числе о химическом составе венерианского воздуха на разных высотах.
В итоге по собранным тогда данным вышло, что никогда не рассеивающиеся венерианские облака держатся на уровне примерно от 50 до 70 километров и как минимум на 75 процентов состоят из серной кислоты. Воду в них тоже тогда обнаружили, но в качестве незначительной примеси.
Недавно команда ученых из Швеции и США проанализировала эти данные заново и пришла к выводу, что все эти годы их понимали неправильно. Своей версией их интерпретации исследователи поделились в статье для издания Journal of Geophysical Research: Planets.
Они считают, что во время пролета сквозь облака Венеры входные отверстия датчиков зонда засорились многосложными частицами не только серной кислоты, но и гидратированных сульфатов железа (Fe₂(SO₄)₃ · nH₂O), а также, возможно, магния и натрия. Правда, исследователей несколько удивляет изобилие металлов в атмосфере Венеры. Предположительно, они поступают с космической пылью.
По мнению ученых, все эти гидратированные сульфаты на короткое время полностью заблокировали поступление в приборы атмосферных газов, а по мере нагрева зонда расщеплялись на более простые соединения, которые и создали неверную картину. По опубликованным данным, уже на высоте 51,6 километра температура приборов составляла около плюс 60 градусов Цельсия и еще 10 километрами ниже достигла плюс 130 градусов.
В какой-то момент датчики зафиксировали всплеск диоксида серы и частиц воды, и до сих пор это приписывалось лишь термическому разложению серной кислоты. Теперь же ученые полагают, что зафиксированные молекулы воды в основном образовались при распаде разнообразных гидратированных сульфатов. Одной из «улик» в пользу этой версии посчитали обнаруженные следы окиси железа: вероятно, это тоже продукты разложения тех же самых соединений.
Самое главное, что эта гипотеза означает совершенно другую картину состава венерианских облаков: пусть не в свободном состоянии, а в связанном виде, то есть в составе сложных соединений, но воды в них тогда должно быть очень много — по оценкам, она должна составлять 62 процента от всего вещества. Серной кислоте в этой концепции отводится лишь 22 процента. Остальные 16 процентов — по большей части сульфаты железа.
Эти результаты меняют и представления о степени токсичности таких облаков и их возможной пригодности для обитания микробов-экстремофилов вроде некоторых земных бактерий-ацидофилов.
Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.
В экспериментальных рейсах на электромобиле в темное время суток ученые сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения, а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
