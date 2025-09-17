Ученая предупредила об опасности улиточной терапии

Несмотря на растущую популярность улиточной терапии, ученые предупреждают о возможных рисках процедуры. Гигантские африканские наземные улитки привлекают внимание своей необычной внешностью и размером, однако использование их секрета в косметологических целях может вызвать серьезные проблемы, включая аллергические реакции и инфекции кожи. По мнению эксперта Пермского Политеха Ларисы Волковой, новое направление в косметологии требует особой осторожности.

Гигантские африканские наземные улитки (Achatina fulica) стали популярными среди держателей питомцев благодаря своим размерам и экзотическому виду. Эти моллюски достигают длины до 30 сантиметров и веса около 500 граммов. Они обитают в тропических регионах Африки, Азии и Южной Америки. Однако в последнее время их начали использовать в косметологии по всему миру. Сторонники этого метода говорят, что слизь улиток обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами.

Действительно, улиточный муцин – это кладезь полезных для кожи веществ. В нем содержится гликолевая кислота, которая обеспечивает мягкую эксфолиацию (отшелушивание верхнего ороговевшего слоя), натуральные антибиотики, витамины, а также схожий с гуалуроновой кислотой – арахан сульфат. Он полезен если входит в состав косметических средств. А если муцин напрямую попадет на лицо и другие участки тела, то почти не проникает в них.



По словам эксперта Ларисы Волковой, нужного эффекта можно так и не добиться, зато легко спровоцировать обострение аллергических реакций у предрасположенных к этому людей. Улиток нельзя продезинфицировать и, как следствие появляются риски инфицирования кожи.

– Секрет улитки содержит комплекс чужеродных для иммунной системы человека белков, таких как гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли мощных аллергенов. При нанесении слизи ее соединения легко проникают через эпидермальный барьер, особенно если на коже есть микроповреждения, и запускают каскад иммунного ответа. Это может проявляться в виде резкого покраснения, сильного зуда, крапивницы или даже отека Квинке в области нанесения. В наиболее тяжелых случаях реакция может перерасти в системную, поэтому перед процедурой обязательна консультация с аллергологом и проведение патч-теста (точечное нанесение аллергена на участок тела для проверки реакции), – рассказывает Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

Еще одним из негативных последствий улиткотерапии может быть механическое повреждение кожи, обусловленное особенностью строения самого моллюска.

– Радула — хитиновый язык-терка улитки, который она использует для соскабливания пищи, — при движении он может оставлять микроскопические царапины, невидимые невооруженным глазом. Эти незначительные повреждения нарушают целостность защитного барьера эпидермиса, что, в свою очередь, повышает чувствительность кожи и ее уязвимость перед патогенными микроорганизмами, – объясняет ученая ПНИПУ.

Улитка двигается медленно или может просто не ползти, а в ответ на подталкивание может укусить. Все это приведет к макротравматизации эпидермиса (повреждение верхнего слоя кожи) и как следствие спровоцировать заражение инфекциями и воспаление.

– Моллюски, особенно выращенные в нестерильных условиях, часто являются переносчиками патогенных бактерий, включая сальмонеллу и кишечную палочку, а также паразитических червей. Возбудители проникают в организм через слизистые оболочки человека (носа, губ) или микротрещины, поры или случайные царапины от радулы (языка-терки улитки). Риск многократно возрастает при использовании диких или неправильно содержащихся животных, чья слизь не проходит бактериологический контроль. Поэтому критически важно применять только специально выращенных в лабораторных условиях улиток, чей микробиологический статус подтвержден, – комментирует Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

Необходимо понимать, что улиточная слизь не избавляет от глубоких морщин и ярко выраженных признаков старения и дефектов кожи.

Хотя идея размещения гигантских улиток на лице кажется привлекательной, важно помнить о потенциальных рисках для здоровья. Лучше выбрать проверенные методы ухода за кожей, которые обеспечат безопасность и эффективность. Сейчас многие косметические бренды предлагают кремы и сыворотки, содержащие экстракт слизи улиток. Такие продукты проходят всевозможные проверки качества, обеспечивая аналогичный эффект без риска заражения инфекциями или аллергических реакций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1266 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.