  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
1

В ПНИПУ разработали модель для прогнозирования заболевания легких у недоношенных младенцев

4.4

По данным ВОЗ, каждая десятая беременность заканчивается преждевременными родами. Недоношенные новорожденные часто страдают от бронхолегочной дисплазии — она приводит к постоянным респираторным заболеваниям, может спровоцировать астму. Чтобы своевременно начать лечение ребенка, нужно выявить проблему в кратчайшие сроки. Ученые ПНИПУ разработали модель для быстрого определения степени тяжести бронхолегочной дисплазии — она поможет врачам поставить правильный диагноз.

ПНИПУ
# заболевания легких
# легкие
# младенцы
# недоношенные дети
# прогнозирование
Недоношенные дети
В ПНИПУ разработали модель для прогнозирования заболевания легких у недоношенных младенцев / © Getty images

Исследование опубликовано в сборнике материалов VI Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в моделировании и управлении: подходы, методы, решения», 2023. Работа проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» под общим руководством доктора физико-математических наук Алексея Кучумова.

У недоношенного ребенка легкие начинают дышать раньше, чем легочная ткань успевает созреть для нормального газообмена: это нарушает правильное развитие бронхов, провоцирует возникновение бронхолегочной дисплазии. Кроме того, это заболевание часто поражает младенцев, которые долгое время зависели от аппарата искусственной вентиляции легких, поскольку кислород в высоких концентрациях и жесткие режимы аппарата повреждают легочную ткань, вызывают ее отек.

Чаще всего бронхолегочная дисплазия протекает тяжело, приводит к развитию обструктивного бронхита, пневмоний, бронхиальной астмы и других серьезных заболеваний. Функции легких нормализуются только к 7-10 годам жизни ребенка.

Чтобы определить, как тяжесть болезни связана с медицинскими показателями на разных сроках пребывания новорожденного в больнице, ученые проанализировали данные 70 недоношенных детей, пациентов перинатального центра. У каждого из них – 180 медицинских показателей. Показатель бронхолегочной дисплазии может принимать значения от одного до трех, где три – тяжелая степень, два – средняя, один – легкая или ее отсутствие.

Для исследования ученые ПНИПУ взяли те переменные, которые, по мнению врачей, могут влиять на степень тяжести заболевания: например, изменение роста и веса ребенка, среднее артериальное давление, режим искусственной вентиляции легких и др. Затем путем специальных расчетов отсеяли ошибочные данные: в таблице осталось 53 пациента. Это позволило добиться 100-процентной точности модели относительно имеющихся данных.

«Мы построили модели для каждого из 6 периодов нахождения ребенка в больнице (0, 1, 3, 7, 21, 28 дней после рождения ребенка), каждая из которых содержит по три классификационные функции. Например, возьмем седьмой день от рождения малыша, для этого периода свои три функции. В каждую из них подставляем медицинские показатели ребенка, значение какой функции получилось максимальным, к такой группе и относится больной», – объясняет ассистент кафедры прикладной математики ПНИПУ Елена Полежаева.

Данные функции позволят врачам определить, изменения каких показателей приведут к уменьшению степени тяжести заболевания. Кроме того, политехники выделили список показателей, в большей степени влияющих на то, к какой группе будет отнесен ребенок.

«На степень тяжести бронхолегочной дисплазии в основном влияют показатели, с которыми дети родились: вес, рост, оценка по шкале Апгар и др. В некоторые периоды заметна зависимость болезни от показателей аппарата ИВЛ: концентрация кислорода и режим работы. На третьи сутки жизни ребенка видна связь заболевания с диаметром открытого артериального протока. На данные показатели врачи могут повлиять», – подводит итог кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики ПНИПУ Андрей Давыдов.

Ученые ПНИПУ подчеркивают, что материнство – одно из самых приоритетных направлений в медицине и здравоохранении. Выявление бронхолегочной дисплазии в первые дни жизни ребенка позволит врачам своевременно принять меры, назначить лечение и снизить риск развития серьезных осложнений. Как отмечают политехники, в данный момент модели дорабатываются и готовятся к внедрению в практику перинатального центра.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
528 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# заболевания легких
# легкие
# младенцы
# недоношенные дети
# прогнозирование
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Музеи мира: Лувр
КЦ «Зодчие»
Москва
Экскурсия
28 Дек
400
Сохраним ли мы редких животных?
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Ракетопланы и люди: «Буран» и другие. Взгляд со стороны медицины и психологии
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Дек
500
Искусство Италии VII-I вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Дек
Бесплатно
Флора и растительность севера Среднесибирского плоскогорья
Центр «Архэ»
Онлайн
Мастер-класс
30 Дек
Бесплатно
Наука под микроскопом
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
03 Янв
1150
Фантастическая наука
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
04 Янв
1500
Рождение и жизнь звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Мастер-класс
04 Янв
Бесплатно
Японская каллиграфия
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 декабря
Мария Азарова

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
Вчера, 15:11
Дарья Губина

От «дрессировки» бактерий до фундаментальной физики: 10 удивительных современных технологий

Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.

Hi-Tech
# бактерии
# изучение космоса
# космос
# Луна
# марс
# Россия
# технологии
Вчера, 15:22
Юлия Трепалина

Домашние животные поддержали память и речь одиноких пожилых людей

Когда люди в возрасте испытывают дефицит человеческого общения, поддержать их в эмоциональном и социальном плане и тем самым замедлить приближение деменции способны домашние питомцы. Это показало новое исследование китайских ученых.

Медицина
# деменция
# домашние животные
# когнитивные способности
# одиночество
# память
# питомцы
# пожилой возраст
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
25 декабря
Мария Азарова

Эксперимент показал, как живые новогодние деревья влияют на состав воздуха в комнате

До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.

Химия
# воздух
# елка
# летучие органические вещества
# ЛОС
# монотерпены
# Новый год
# хвойные растения
# химический состав
21 декабря
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
21 декабря
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22 декабря
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить