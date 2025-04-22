Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выявили особенности восприятия историй на слух у дошкольников
Нейролингвисты Центра языка и мозга ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии впервые использовали регистрацию движений глаз во время проведения теста на определение нарративных навыков у дошкольников и взрослых. Исследователи обнаружили, что понимание историй зависит от их структуры, а вопросы про внутренние состояния персонажей вызывают трудности у детей 5-6 лет.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology. Появление способности воспринимать и создавать связные рассказы, или формирование нарративных навыков, — важный этап развития речи и когнитивных функций у детей. Исследования показывают, что понимание историй формируется в несколько этапов: от простого восприятия последовательности событий до умения интерпретировать причины поступков героев и их внутренние состояния (мысли, эмоции, намерения).
Для оценки нарративных навыков используют специальные тесты. Один из самых распространенных — тест на определение нарративных навыков многоязычных детей (Multilingual Assessment Instrument for Narratives, MAIN). Он состоит из четырех историй про животных («Кот», «Собака», «Козлята», «Птенчики»), представленных в шести картинках. Задача ребёнка — рассказать историю по картинкам и ответить на десять вопросов по каждой истории. Вопросы затрагивают причины поведения различных персонажей, например, «Почему собака прыгнула на дерево?», а также их внутренних состояний, например, «Как чувствует себя собака?».
Все истории похожи между собой по структурной и визуальной сложности. Тем не менее, некоторые работы (в частности, исследования ученых университета Упсалы) показали, что истории про кота и собаку (см. Рисунок 1) могут быть для детей легче, чем истории про козлят и птенчиков (Рисунок 2). Одно из объяснений — детям особенно трудно отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев по сравнению с вопросами об их целях и причинах поступков. В новом исследовании ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии проверили эту гипотезу, а также изучили, будет ли детям легче отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев, если дать им визуальные подсказки.
Ученые протестировали две группы: 53 дошкольника (5–6 лет) и 20 молодых взрослых (контрольная группа). Участники смотрели истории на экране компьютера и отвечали на вопросы о мотивах и внутренних состояниях персонажей. В некоторых случаях использовались визуальные подсказки, например, обведение персонажа, чтобы привлечь внимание к выражению его лица. Во время эксперимента движения глаз участников записывались с помощью айтрекера, чтобы понять, какие элементы истории они обрабатывают дольше. Авторы проанализировали точность ответов на вопросы в зависимости от истории, типа вопроса и наличия визуальной подсказки.
Несмотря на то что взрослые в целом справлялись с тестом лучше детей, истории про птенчиков и козлят оказались сложнее для понимания, чем истории про кота и собаку, для всех участников. Это может быть связано с количеством персонажей и структурой рассказов: в и историях про кота и собаку меньше участников и картинки лучше указывают на мотивы героев (собака голодная и хочет забрать сосиски у мальчика), чем в историях про козлят и птенчиков (персонажей больше и может быть неочевидно, почему собака лезет за кошкой). В целом, дети хуже отвечали на вопросы о внутренних состояниях героев (что они чувствовали: например, что чувствует собака, когда от неё убежала мышка на Рисунке 1), чем на вопросы о целях их действий (что и зачем они хотели сделать: например, почему собака стащила сосиски). Визуальные подсказки, хоть и привлекали внимание детей к деталям историй, не помогли им лучше интерпретировать эмоции персонажей.
Исследование помогает лучше понять механизмы восприятия историй у детей и может быть полезно для развития новых методов диагностики речевых нарушений.
«Наши данные показывают, что в 5-6 лет у детей еще недостаточно когнитивного опыта для того, чтобы оценить внутреннее состояние героев по картинкам, им сложнее понимать внутренний мир персонажей, чем мотивы их действий. Это знание может помочь при разработке программ развития речи и эмоционального интеллекта», — комментирует один из авторов исследования, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Владислава Староверова.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?
Когда нужно запомнить несколько фактов, человеческий мозг распределяет ресурсы. Как именно он это делает и по какому принципу выбирает более значимые сведения, выяснили ученые из США.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Восхождение на Арарат
Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?
Пояс Койпера в деталях: как много вы знаете об области Солнечной системы за орбитой Нептуна?
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии