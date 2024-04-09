Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый измельчитель кормов от Казанского ГАУ сократит энергопотребление
Ученые Казанского ГАУ разработали инновационный измельчитель, способный более эффективно перемалывать корма для животных при снижении энергопотребления на 15-20 процентов по сравнению с традиционными машинами.
Результаты исследования, опубликованные в журнале «Вестник Казанского государственного аграрного университета», демонстрируют потенциал новой разработки в повышении эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства.
Ученые применили междисциплинарный подход, объединив знания из различных областей науки, чтобы изучить влияние физических и технологических особенностей кормов на процесс измельчения. Результатом стало создание устройства с оптимизированной геометрией, обеспечивающей равномерную подачу корма на ножи и позволяющей достичь мелкого и однородного измельчения. Кроме того, ученые разработали механизм регулировки скорости измельчения путем изменения угла наклона поворотных противорежущих ножей, что способствует снижению энергопотребления.
Ключевыми особенностями нового измельчителя стали: рабочая камера в форме усеченного конуса, которая обеспечивает равномерную подачу материала в зону резания и последовательное уменьшение размеров частиц корма до требуемых параметров, улучшая качество конечного продукта; возможность регулировки интенсивности процесса измельчения благодаря изменению угла наклона поворотных противорежущих ножей; свободное перемещение измельченного корма в выгрузную камеру, в том числе за счет оригинальной формы лопастей швырялки, что снижает энергоемкость процесса.
Полученные учеными аналитические выражения позволяют определить работу резания на каждом ряде ножей, суммарную работу всех ножей за один оборот ротора, а также необходимую мощность привода. Энергозатраты на измельчение складываются из затрат на резание материала, его разгон и холостой ход ротора. Мощность, требуемая для привода устройства, зависит от количества и геометрии ножей, скорости вращения ротора и свойств измельчаемого сырья.
По расчетам ученых, применение нового измельчителя позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 15-20 процентов по сравнению с традиционными машинами при производстве кормов, соответствующих зоотехническим требованиям. Это достигается за счет оптимизации конструктивных и технологических параметров рабочих органов, обеспечивающих минимальные значения потребляемой мощности.
«Наша разработка направлена на повышение эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства, – отметил один из авторов исследования, профессор, проректор по научной работе и цифровой трансформации Казанского ГАУ Булат Зиганшин. – Снижение энергозатрат при измельчении кормов не только сокращает операционные расходы, но и уменьшает воздействие на окружающую среду».
Дамир Халиуллин, заведующий кафедрой машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ, подчеркивает практическую значимость разработки: «Создание энергоэффективных технологий и оборудования для измельчения кормов – одна из приоритетных задач в развитии агропромышленного комплекса. Новый измельчитель, разработанный нашими учеными, позволит сельхозпроизводителям снизить затраты на электроэнергию и повысить рентабельность животноводства».
Дальнейшие исследования ученых Казанского ГАУ будут направлены на оптимизацию конструкции измельчителя и адаптацию его для работы с различными видами кормового сырья. Внедрение энергоэффективных технологий, подобных разработанному измельчителю кормов, вносит значимый вклад в развитие устойчивого и конкурентоспособного агропромышленного комплекса России.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Группа американских и британских исследователей решила проверить, работает ли правило Бергмана по зависимости размеров тела от широт в случае динозавров и мезозойских млекопитающих. Для полноты картины авторы также изучили современных птиц и зверей.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Есть ли конец у Вселенной?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии