Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые нашли способ получать безопасные для животных кормовые добавки
В корма сельскохозяйственных животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения заболеваемости. Но их применение имеет и обратный эффект: у скота ухудшается микрофлора кишечника, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за чего качество получаемых продуктов падает. Кроме того, активное применение антибиотиков в сельском хозяйстве — это риск увеличения устойчивости к ним у людей. Альтернативой могут служить кормовые добавки на основе пробиотиков (бактерий, которые безопасны для человека и участвуют в пищеварении) и синтезированных ими ферментов. Ученые Пермского Политеха разработали уникальную методику синтеза ферментов, расщепляющих крахмал, продуценты которых — бактерии вида Bacillus subtilis (сенная палочка). Это позволит создать доступную по цене кормовую добавку за счет переработки отходов пищевого промышленного производства.
Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Для фермеров важно выращивать здоровый, хорошо развитый молодняк для получения качественной продукции. Добавление антибиотиков в корм уничтожает вредоносные микроорганизмы, но их действие затрагивает также и «хороших» бактерий, которые обитают в желудочно-кишечном тракте и помогают переваривать попадающую туда пищу. Это приводит к ухудшению пищеварения скота и болезням. Поэтому все чаще обращают внимание на пробиотические препараты. Механизм их действия, напротив, направлен на заселение кишечника бактериями (пробиотиками), способными контролировать численность патогенной микрофлоры. Они облегчают усвоение питательных веществ за счет выделения ферментов.
Ферменты – это биологические «помощники» (катализаторы), ускоряющие химические реакции, в том числе переваривание пищи. Они создаются живыми организмами – бактериями, например, сенной палочкой (в науке Bacillus subtilis), естественным местом обитания которой является сено. Она активно используется в ветеринарии, медицине и сельском хозяйстве благодаря тому, что вырабатывает много полезных ферментов, не выделяя при этом побочные токсичные вещества.
Ученые Пермского Политеха разработали технологию получения кормовой добавки, которая содержит амилолитические ферменты. Они участвуют в пищеварении и расщепляют крахмал на более простые сахара, которые усваивает организм.
«Стадии производства состоят из следующих этапов. Сначала нужно приготовить жидкую питательную среду, содержащую отруби, и стерилизовать ее. Увеличение концентрации мочевины (как источника азота для роста микроорганизмов) в питательной среде усиливает выработку амилолитических ферментов. Затем готовится посевной материал – культивирование бактерий вида Bacillus subtilis проводится в течение 24 часа при температуре 37 °С, при этом нужно непрерывно перемешивать жидкость и насыщать ее кислородом. Воздух необходимо предварительно стерилизовать и очистить. Далее питательная среда смешивается с посевным материалом и в течение пяти суток при тех же условиях бактерии производят нужные ферменты», – рассказывает Анна Портнова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.
После этого остается насытить отруби амилазой: смочить их жидкостью, в которой происходила ферментация, и подсушить, чтобы влаги оставалось не более 15 процентов. После этого можно переходить к фасовке.
«Производство кормовой добавки таким способом экономически выгодно, поскольку в процессе используются отходы зернового производства. А обработка отрубей культуральной жидкостью более равномерно распределяет ферменты в корме по сравнению с концентратами ферментных препаратов», – комментирует Елена Кравцова, магистрантка кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.
Методика ученых Пермского Политеха позволяет эффективно и дешево производить кормовую добавку с содержанием пробиотиков и амилазы. Активность ферментов при таком способе сохраняется на достаточно высоком уровне – до 0,34 единицы на грамм. Благодаря этой разработке отпадает необходимость смешивать концентрированные препараты пробиотиков и ферментов с большими объемами корма, который дают животным. Это возможность отказаться от антибиотиков в сельскохозяйственной отрасли, поскольку наличие в добавке пробиотических микроорганизмов и ферментов способствует более хорошей перевариваемости кормов и улучшению состояния желудочно-кишечного тракта животных и птиц.
Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.
В 1970-1980-х годах американский нейробиолог Бенджамин Либет провел свои знаменитые эксперименты, о которые до сих пор ломают копья не только ученые и философы, но и простые смертные. Эксперименты были посвящены свободе воли. С помощью электроэнцефалограммы Либет наблюдал мозговую активность участников перед тем, как они принимали решение — пошевелить рукой. Выяснилось, что за 0,5-1,5 секунды до этого намерения у них возникала ЭЭГ-активность, предсказывающая это движение. Значит, мозг посылает сигнал о готовности раньше, чем человек осознает это, то есть никакой свободы воли у нас нет! Неудивительно, что эксперименты породили массу споров, и в дальнейшем их результаты частично опровергли (в том числе в прошлом году российские специалисты из НИУ ВШЭ). Несмотря на это, многие ведущие мировые ученые до сих пор уверены: свободы воли не может быть по определению. О доводах в пользу этого аргумента, а также об эксперименте «Вышки» против него, как наказывать преступников и есть ли смысл хвалить кого-то за достижения, если свободы воли нет, рассказал координатор исследования, участник проекта «Я пошел в науку», ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.
Чтобы объяснить временные затмения у таких звезд, как Бетельгейзе, астрономы разработали 3D-модель, отражающую процессы конвекции и «пульсации» (регулярные колебания яркости) красных сверхгигантов, масса которых примерно в 8-35 раз превышает массу Солнца. Результаты нового исследования объясняют механизм формирования молекулярных облаков, затемняющих звездные диски этих светил.
Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.
Современное общество различается по демографическим, классовым, национальным, материальном и многим другим признакам. Однако наиболее деструктивное воздействие на мозг и здоровье человека оказывает социальное неравенство. К такому выводу пришла международная исследовательская группа, оценив влияние неравенства на объем головного мозга и его связь с такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.
За два с половиной года вирус птичьего гриппа H5N1 погубил более 100 миллионов пернатых на птицефабриках США. Его переносчиками, как оказалось, могут стать домашние кошки: результаты нового исследования показали, что мутации у этих животных значительно повышают риск «перекрестного» заражения и генетического «перемешивания» (реассортации) патогенов и могут привести к появлению новых опасных для людей штаммов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»
От сложных квантовых эффектов до управления нанообъектами. Физика XXI века в России
Десять научных событий года: от изгнания темной материи до китайской катастрофы
Как стать счастливее по-научному
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии