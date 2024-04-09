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6 минут назад
НИУ ВШЭ
6

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у руководителей помог развить бизнес

5.1

Исследователи из Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Полина Артамошина и Галина Широкова совместно с зарубежными коллегами изучили влияние поведенческих проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у руководителей на инновационность 367 компаний малого и среднего бизнеса в России. Выяснилось, что СДВГ может положительно влиять на внедрение инноваций в компаниях, однако важен срок пребывания генерального директора в должности, а также его пол.

НИУ ВШЭ
# бизнес
# гиперактивность
# мужчины
# руководители
# СДВГ
Кадр из к/ф «Волк с Уолл-стрит»
Кадр из к/ф «Волк с Уолл-стрит» / © Getty images

Результаты исследования опубликованы в журнале Technovation. Подробнее — в материале IQ.HSE. Ряд исследований доказывают, что личностные характеристики руководителей влияют на инновационную культуру компаний и их возможности. В особенности это касается предприятий малого и среднего бизнеса, которые часто работают в условиях неопределенности и повышенной турбулентности.

СДВГ как одна из возможных характеристик генерального директора привлекает особое внимание ученых. Отдельные работы демонстрируют, что руководители с СДВГ проявляют большую склонность к независимой и творческой деятельности. Они обладают чертами, которые необходимы успешному предпринимателю, например готовностью идти на риск, пробовать новое и действовать проактивно, исходя из личных интересов.

«Согласно недавним исследованиям, люди, имеющие склонность к симптомам СДВГ, более склонны к предпринимательству в различных его проявлениях, поскольку они перекликаются с их способностями и характером», — поясняет Полина Артамошина, преподаватель департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ. Иными словами, качества и поведенческие особенности, характерные для СДВГ, оказываются сильными сторонами, которые активируются в условиях неопределенности, динамизма и высокого риска, напрямую связанных с предпринимательством.

В работе ADHD symptoms of CEOs and business model innovation in the SME context в центре внимания исследователей оказались пол и срок полномочий генерального директора. Ученые проанализировали данные опроса, проведенного с августа по ноябрь 2019 года среди генеральных директоров, финансовых директоров, заместителей директоров и владельцев предприятий. В окончательную выборку вошло 367 российских компаний малого и среднего бизнеса.

Выяснилось, что симптомы СДВГ у руководителей не оказывают прямого влияния на разработку и внедрение инноваций в бизнес-моделях. Однако эта взаимосвязь становится значимой, если принять во внимание другие индивидуальные характеристики руководителей.

Так, срок пребывания руководителя в должности усиливает положительное влияние СДВГ на инновации в бизнес-моделях. Это означает, что более опытный управленец с симптомами СДВГ способен на внедрение нового. Он хорошо себя чувствует в условиях риска и неопределенности. При этом управленческий опыт позволяет ему избежать ошибок и импульсивных действий, которые бы негативно отразились на результатах компании.

Кроме того, оказалось, что связь СДВГ с инновациями слабее в компаниях, управляемых женщинами, так как они менее склонны к риску. А вот если руководитель — мужчина с симптомами СДВГ, то вероятность внедрения инноваций в бизнес-модели компании увеличивается. Это соответствует теории активации способностей: мужчины-руководители с симптомами СДВГ «запускаются» предпринимательским контекстом с характерным для него уровнем неопределенности и риска.

СДВГ считается нарушением развития, которое характеризуется хронической гиперактивностью, импульсивностью и невнимательностью. Как правило, обнаруживается в школьном возрасте, чаще среди мальчиков. Однако СДВГ страдают люди и во взрослом возрасте. СДВГ имеют 8,4 детей и 2,5 процентов взрослых.

Авторы отмечают, что в практической плоскости полученные результаты дают понимание, что потенциал менеджеров, у которых наблюдаются поведенческие особенности или симптомы СДВГ, может быть направлен в сторону создания инноваций.

Ну а самое главное — исследование имеет большое значение для выбора карьеры людьми с СДВГ. «Они должны быть проинформированы о том, что СДВГ необязательно является дисфункциональным, существует множество профессий, отраслей и условий, где симптомы СДВГ могут приводить к высокому уровню производительности и инноваций», — комментирует профессор департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Галина Широкова.

Исследование проведено в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) «От стартапа до глобальной инновационной компании: формирование источников конкурентных преимуществ российских предпринимательских фирм».

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# бизнес
# гиперактивность
# мужчины
# руководители
# СДВГ
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