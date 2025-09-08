Не миф: ученые рассказали, что суставы действительно ноют на погоду

По данным ВОЗ, каждый десятый россиянин страдает от проблем с суставами. Причем, многие испытывают обострение симптомов в холодную и дождливую погоду. Эксперты Пермского Политеха объяснили, почему это не миф, кто больше всего подвержен метеочувствительности, какой спорт поможет решить проблему и почему даже дети могут реагировать на магнитные бури.

Некоторые люди действительно могут предсказывать изменения погоды из-за высокой чувствительности суставной капсулы. Чаще всего они реагируют на падение атмосферного давления и увеличение влажности, которые предшествуют дождю или снегу. Обычно болевые симптомы наступают за 1–2 суток до изменений погодных условий.

– При падении атмосферного давления у некоторых людей сустав не успевает быстро адаптироваться и давление в его полости становится повышенным относительно нормальных значений. Это приводит к растяжению его капсулы и воспалению оболочки, богатой нервными окончаниями, которые при этих условиях и вызывают боль. Также изменение давления влияет на вязкость суставной жидкости и кровообращение в окружающих тканях, усиливая отек и сдавление нервных корешков, – объясняет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владислав Никитин.

Нужно понимать, что точность этих предсказаний связана с субъективными ощущениями. Человек с больными суставами чувствует изменения погодных условий, но конкретно сказать, какими они будут и насколько долго продлятся, он не может.

Кто подвержен метеочувствительности?

По словам Владислава Никитина, в первую очередь это люди, имеющие воспалительные (артрит) и дегенеративные (артроз) заболевания суставов, старые травмы (переломы костей, повреждения связок и менисков, вывихи), системные заболевания соединительной ткани (фибромиалгия, красная волчанка).

Также таким реакциям подвержены пожилые люди. У них со временем снижается адаптационный потенциал, то есть способность эффективно приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. Это связано с тем, что их организм ослаблен хроническими заболеваниями и возрастными изменениями, включая износ хрящевой ткани.

Если говорить про гендерный фактор, то метеочувствительность более характерна для женщин. Этот факт связывают с их изменчивым гормональным и эмоциональным фоном.

– Например, колебания эстрогена и прогестерона во время предменструального синдрома или менопаузы усиливают задержку жидкости в организме и вызывают отечность тканей, сдавливающих нервные окончания вокруг суставов. Нарушения в работе щитовидной железы также могут усугублять метеочувствительность, влияя на обмен веществ и тонус сосудов. Кроме того, ревматоидный артрит и фибромиалгия, которые обостряются в холодную и влажную погоду, чаще встречаются у женщин. Однако мужчины с хроническими болезнями суставов или последствиями травм также чувствуют изменения климатических условий, – комментирует эксперт Пермского Политеха.

Реакция суставов на погоду при разных заболеваниях

Ощущения при плохой погоде у разных людей обычно похожие. Холод часто вызывает сковывающую боль и мышечное напряжение. Сырость в сочетании с низким давлением провоцирует ощущение отека, который распирает ткани изнутри. Перепады давления чаще вызывают ноющую боль в области старых травм.

А вот жара может по-разному влиять на суставы в зависимости от заболевания. При артрозе она часто облегчает состояние, расслабляя мышцы, а при воспалительном артрите может усиливать отечность и приводить к пульсирующей боли.

– Все дело в природе заболеваний. Артроз — это износ хряща, и жара в этом случае улучшает кровоток, расслабляет мышцы и уменьшает скованность в суставах, принося облегчение. Артрит — это воспаление. Высокая температура окружающей среды и влажность могут усиливать его, приводя к отеку и выходу жидкости в ткани. Это увеличивает давление внутри сустава и, как следствие, усиливает боль, – рассказывает Владислав Никитин.

Бывает ли метеочувствительность у детей и подростков?

Когда говорят про чувствительность суставов к погоде, в первую очередь имеют в виду старшее поколение. Но иногда она может проявляться и у детей.

– Метеочувствительность может проявиться в любом возрасте, включая грудничков. Они часто реагируют на магнитные бури, так как регуляция сердечного ритма и давления у них еще не настроена. У подростков она может усиливаться после травм или переломов, а также на фоне нарушений согласованной работы внутренних органов, – делится Владислав Никитин.

Но детям бывает сложно самостоятельно определить свои ощущения. Не всегда их самочувствие действительно связано с погодой.

– Старшие взрослые, например, бабушки и дедушки, делятся своим состоянием, описывают неприятные рези в суставах, связывая их с климатическими изменениями. Ребенок может пытаться их копировать, то есть утверждать, что у него тоже болят колени или голова на смену погоды, но на самом деле это никак не связано, – комментирует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Роль психосоматики

Психосоматические факторы не просто влияют на чувствительность к погоде, а являются ключевой причиной этого состояния. Поэтому, если человек будет уверен, что колено заболит перед дождем, оно действительно заболит.

– Этот феномен называется эффектом ноцебо. Если человек твердо убежден в связи ощущений в суставах и погоды, мозг может усиливать болевые сигналы в качестве реакции на атмосферные явления, даже если их изменения минимальны. Это формирует условный рефлекс, при котором предчувствие дождя становится триггером для спазмов в мышцах и обострения симптомов, – объясняет Владислав Никитин.

Похожий процесс происходит даже на бессознательном уровне. То есть человек может вообще не задумываться о связи боли в суставах с изменениями погоды, а потом случайно обнаружить ее.

Валерий Литвинов отмечает, что метеозависимость проявляется в первую очередь у тревожных людей. В периоды стресса, беспокойства они становятся очень чувствительными к разным факторам, физически напряженными и пытаются найти взаимосвязь между своим состоянием и его причинами. К тому же тревога имеет свойство соматизировать, то есть как раз уходить в суставную и головную боль.

Врачи отмечают, что в периоды снегопадов или изменения погодных условий вызовов на скорой и обращений в стационары по поводу обострений хронических заболеваний становится больше. Но, как только у пациентов удается снять фактор тревоги, неприятные симптомы проходят.

Поэтому людям с подвижной психикой критически важно научиться правильно реагировать на окружающие обстоятельства, уметь отключать навязчивые мысли и перестать постоянно проецировать свое состояние на погоду. Проблема не всегда кроется в ней.

Можно ли заниматься спортом с больными суставами?

В периоды, когда «ломит» суставы, Владислав Никитин советует избегать интенсивных нагрузок, таких как бег, прыжки, силовые тренировки и, в целом, любых резких движений. Не стоит долго сидеть или стоять в одном положении, переохлаждаться, употреблять продукты, усиливающие воспаление – алкоголь, соль и сахар в больших количествах.

Но, с другой стороны, щадящие плавные нагрузки имеют противоположный, положительный эффект.

– Избавиться от неприятных ощущений в суставах, возникающих из-за погодных изменений, можно при помощи регулярной физической активности. Подойдут плавание, скандинавская ходьба, велосипед, йога и пилатес. Приятным бонусом от занятий спортом станет нормализация психического состояния. Даже пожилые люди, которые начинают регулярно ходить на гимнастику, отмечают, что метеочувствительность у них значительно снижается. А если человек еще и решает свои психоэмоциональные проблемы, умеет преодолевать тревогу, ведет антистрессовую стратегию жизни, то, ему удастся ликвидировать проблему с чувствительностью суставов к погоде полностью, – отмечает Валерий Литвинов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1251 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.