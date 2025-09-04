Ученые выяснили, почему иммунитет атакует суставы при ревматоидном артрите

Исследователи Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) выявили, что у пациентов с ревматоидным артритом определенные популяции иммунных клеток, особенно дендритные клетки, иначе реагируют на ключевой воспалительный цитокин — TNF-альфа.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани суставов пациента. Одним из ключевых медиаторов воспаления при РА является фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), на который ориентированы многие современные препараты. Однако существующие методы лечения воздействуют на весь организм, полностью подавляя эффекты этого важного многофункционального цитокина, и поэтому могут вызывать побочные эффекты.

Ученые использовали мультиомный анализ единичных клеток — метод, позволяющий одновременно изучать активность генов и количество специфических белков-рецепторов на поверхности каждой отдельной клетки. Такой подход помогает выяснить, как разные типы клеток по-разному реагируют на один и тот же сигнал (в данном случае — на белок TNF), учитывая, к какому типу принадлежит клетка, какие рецепторы она имеет на своей поверхности и находится ли она в состоянии воспаления.

У пациентов с РА дендритные клетки демонстрировали повышенную чувствительность к TNF: активировались гены, связанные с воспалением, миграцией и активацией других иммунных клеток. У здоровых доноров таких изменений почти не наблюдалось. Кроме того, были зафиксированы отличия в экспрессии рецепторов TNF, что может определять характер и силу клеточного ответа.

Мультиомный подход позволил исследователям связать эти параметры между собой и приблизиться к построению многофакторной модели клеточного ответа на цитокины. Это, в свою очередь, создает основу для разработки нового поколения противовоспалительных препаратов — не системных, как существующие анти-TNF, а адресных, способных избирательно регулировать чувствительность нужных клеток в конкретных тканях. Такой подход может сделать терапию аутоиммунных заболеваний более эффективной и безопасной.

Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

