4 сентября, 10:05
Сеченовский Университет
Ученые выяснили, почему иммунитет атакует суставы при ревматоидном артрите

Исследователи Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) выявили, что у пациентов с ревматоидным артритом определенные популяции иммунных клеток, особенно дендритные клетки, иначе реагируют на ключевой воспалительный цитокин — TNF-альфа.

Сеченовский Университет
# артрит
# иммунитет
# ревматоидный артрит
# суставы
Российские ученые обнаружили клетки-виновники воспаления при артрите / © Bill Eccles, unsplash.com

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани суставов пациента. Одним из ключевых медиаторов воспаления при РА является фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), на который ориентированы многие современные препараты. Однако существующие методы лечения воздействуют на весь организм, полностью подавляя эффекты этого важного многофункционального цитокина, и поэтому могут вызывать побочные эффекты.

Ученые использовали мультиомный анализ единичных клеток — метод, позволяющий одновременно изучать активность генов и количество специфических белков-рецепторов на поверхности каждой отдельной клетки. Такой подход помогает выяснить, как разные типы клеток по-разному реагируют на один и тот же сигнал (в данном случае — на белок TNF), учитывая, к какому типу принадлежит клетка, какие рецепторы она имеет на своей поверхности и находится ли она в состоянии воспаления.

У пациентов с РА дендритные клетки демонстрировали повышенную чувствительность к TNF: активировались гены, связанные с воспалением, миграцией и активацией других иммунных клеток. У здоровых доноров таких изменений почти не наблюдалось. Кроме того, были зафиксированы отличия в экспрессии рецепторов TNF, что может определять характер и силу клеточного ответа.

Мультиомный подход позволил исследователям связать эти параметры между собой и приблизиться к построению многофакторной модели клеточного ответа на цитокины. Это, в свою очередь, создает основу для разработки нового поколения противовоспалительных препаратов — не системных, как существующие анти-TNF, а адресных, способных избирательно регулировать чувствительность нужных клеток в конкретных тканях. Такой подход может сделать терапию аутоиммунных заболеваний более эффективной и безопасной.

Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Сеченовский Университет
43 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Сеченовский Университет
