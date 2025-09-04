Уведомления
Ученые выяснили, почему иммунитет атакует суставы при ревматоидном артрите
Исследователи Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) выявили, что у пациентов с ревматоидным артритом определенные популяции иммунных клеток, особенно дендритные клетки, иначе реагируют на ключевой воспалительный цитокин — TNF-альфа.
Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани суставов пациента. Одним из ключевых медиаторов воспаления при РА является фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), на который ориентированы многие современные препараты. Однако существующие методы лечения воздействуют на весь организм, полностью подавляя эффекты этого важного многофункционального цитокина, и поэтому могут вызывать побочные эффекты.
Ученые использовали мультиомный анализ единичных клеток — метод, позволяющий одновременно изучать активность генов и количество специфических белков-рецепторов на поверхности каждой отдельной клетки. Такой подход помогает выяснить, как разные типы клеток по-разному реагируют на один и тот же сигнал (в данном случае — на белок TNF), учитывая, к какому типу принадлежит клетка, какие рецепторы она имеет на своей поверхности и находится ли она в состоянии воспаления.
У пациентов с РА дендритные клетки демонстрировали повышенную чувствительность к TNF: активировались гены, связанные с воспалением, миграцией и активацией других иммунных клеток. У здоровых доноров таких изменений почти не наблюдалось. Кроме того, были зафиксированы отличия в экспрессии рецепторов TNF, что может определять характер и силу клеточного ответа.
Мультиомный подход позволил исследователям связать эти параметры между собой и приблизиться к построению многофакторной модели клеточного ответа на цитокины. Это, в свою очередь, создает основу для разработки нового поколения противовоспалительных препаратов — не системных, как существующие анти-TNF, а адресных, способных избирательно регулировать чувствительность нужных клеток в конкретных тканях. Такой подход может сделать терапию аутоиммунных заболеваний более эффективной и безопасной.
Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
