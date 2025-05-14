  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
РНФ
54

На Урале нашли новый для науки вид рыб

4.5

Ученые описали новый для науки вид пескарей из бассейна реки Урал и потому назвали его Gobio uralensis. Оказалось, что этот вид по внешним признакам (морфологии) наиболее близок к волжскому пескарю, обитающему на территории Европейской части России, а генетически — к маркакольскому, населяющему реки Казахстана и Китая. Это может говорить о том, что уральский пескарь появился в далеком прошлом в результате гибридизации европейских и азиатских линий пескарей.

РНФ
# ДНК
# пескари
# реки
# рыбы
# Урал
иповая локальность (место, откуда взяты наиболее типичные представители) уральского пескаря Gobio uralensis: река Большой Кизил, правый приток Урала, в Башкортостане / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

Пресноводные рыбы составляют половину от общего видового разнообразия рыб несмотря на то, что пресные водоемы занимают всего 0,8% от поверхности земного шара. При этом даже в самых хорошо изученных регионах до сих пор иногда находят ранее не известные науке виды рыб. Так, например, долгое время считалось, что пескари вида Gobio gobio, распространенные практически по всей Евразии и внешне отличающиеся в разных районах континента, просто характеризуются высокой внутривидовой изменчивостью. Однако ученые с помощью генетического анализа показали, что на территории Европы и Азии есть несколько отдельных видов пескарей, которых раньше относили к обыкновенному пескарю Gobio gobio. При этом оставалась высокая вероятность, что не все виды обнаружены и описаны.

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН (Борок) и Зоологического музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) исследовали пескарей, обитающих в бассейнах Урала, Волги и Оби, чтобы лучше понять, какие виды здесь встречаются.

Уральские пескари Gobio uralensis, выловленные в разных местах бассейна реки Урал / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

Авторы выловили рыб, исследовали их внешние особенности (морфологию) и провели генетический анализ. С использованием морфологического и генетического анализа исследователи выделили четыре вида пескарей — Gobio volgensis, Gobio sibiricus, Gobio acutipinnatus и ранее не известный науке вид, который назвали уральским пескарем Gobio uralensis. Выбор наименования связан с тем, что этот вид ученые обнаружили в верхнем и среднем течении реки Урал, которая считается границей между Европой и Азией.

Уральский пескарь по внешним признакам оказался наиболее похожим на волжского пескаря Gobio volgensis, обитающего в Волге на территории Европейской части России, но генетически от него весьма далек. По последовательностям митохондриальной ДНК, которую часто используют для установления родства организмов, Gobio uralensis был ближе всего к маркакольскому пескарю Gobio acutipinnatus, обитающему в бассейне верхнего Иртыша (речная система Оби) в пределах Казахстана и Китая.

Карта сборов пескарей разных видов / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

Соответственно, срединное положение ареала нового вида между Европой и Азией сказалось на его близости сразу к двум группам пескарей: морфологически — к европейским, а генетически — к азиатским. Не исключено, что вид Gobio uralensis мог возникнуть в далеком прошлом в результате гибридизации древних линий, ведущих к современным видам Gobio acutipinnatus и Gobio volgensis, когда бассейн Каспия (речная система Урала) мог быть связан с Обской речной системой через Тургайскую ложбину в ледниково-межледниковые периоды плейстоцена (2,58 миллиона лет назад — 11,7 тысяч лет назад). Во время этой связи разные эволюционные линии рыб приходили в движение вместе с водными массами, проникая в ареал других близкородственных видов.

Рентгенограмма уральского пескаря / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

«Наше исследование показывает, что река Урал населена эндемичным — характерным только для нее — видом пескарей. При этом на сегодняшний день Gobio uralensis — единственный известный эндемик среди рыб, обитающих в этом бассейне. В дальнейшем мы планируем подробнее изучить генетическое разнообразие и древние контакты различных видов рыб, обитающих в верховьях бассейна Каспия, имеющих общий водораздел с сибирскими реками. Это позволит лучше понять происхождение местной фауны и прояснить биогеографические взаимосвязи между азиатскими и европейскими видами рыб», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Борис Лёвин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РНФ
153 статей
РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
Показать больше
РНФ
# ДНК
# пескари
# реки
# рыбы
# Урал
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Май
800
Пропорции тела, локомоция и адаптации к климату
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Облака в высоких слоях атмосферы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Нужна ли философия наукам о мозге и разуме?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История Балтийского моря
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Индустриальный Кузбасс
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Шифровки со станции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Что ясно про неясыть?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Вчера, 19:32
Evgenia

Физики произвели золото из свинца на БАК

На Большом адронном коллайдере ученые почти сталкивали на высоких скоростях ядра свинца и получили при этом следовые количества золота. Исследователи собрали данные об этом процессе на детекторе ALICE.

Физика
# Alice
# ZDC
# БАК
# Золото
# свинец
# ЦЕРН
# электромагнитная диссоциация
# ядро атома
5 часов назад
Юлия Трепалина

Шимпанзе из лесов Уганды показали, как зарождалась медицина

Обитающие в лесах Уганды шимпанзе используют лекарственные растения для обработки ран не только у себя, но и у своих сородичей. По мнению авторов новой работы, в которой задокументированы такие случаи, эти открытия проливают свет на эволюционные корни человеческой медицины.

Биология
# лекарственные растения
# лечение
# медицина
# поведение животных
# просоциальное поведение
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
Вчера, 09:09
Полина Меньшова

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Биология
# вода
# кровеносные сосуды
# отпечатки пальцев
# пальцы
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно