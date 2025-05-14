На Урале нашли новый для науки вид рыб

Ученые описали новый для науки вид пескарей из бассейна реки Урал и потому назвали его Gobio uralensis. Оказалось, что этот вид по внешним признакам (морфологии) наиболее близок к волжскому пескарю, обитающему на территории Европейской части России, а генетически — к маркакольскому, населяющему реки Казахстана и Китая. Это может говорить о том, что уральский пескарь появился в далеком прошлом в результате гибридизации европейских и азиатских линий пескарей.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

Пресноводные рыбы составляют половину от общего видового разнообразия рыб несмотря на то, что пресные водоемы занимают всего 0,8% от поверхности земного шара. При этом даже в самых хорошо изученных регионах до сих пор иногда находят ранее не известные науке виды рыб. Так, например, долгое время считалось, что пескари вида Gobio gobio, распространенные практически по всей Евразии и внешне отличающиеся в разных районах континента, просто характеризуются высокой внутривидовой изменчивостью. Однако ученые с помощью генетического анализа показали, что на территории Европы и Азии есть несколько отдельных видов пескарей, которых раньше относили к обыкновенному пескарю Gobio gobio. При этом оставалась высокая вероятность, что не все виды обнаружены и описаны.

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва), Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН (Борок) и Зоологического музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) исследовали пескарей, обитающих в бассейнах Урала, Волги и Оби, чтобы лучше понять, какие виды здесь встречаются.

Уральские пескари Gobio uralensis, выловленные в разных местах бассейна реки Урал / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

Авторы выловили рыб, исследовали их внешние особенности (морфологию) и провели генетический анализ. С использованием морфологического и генетического анализа исследователи выделили четыре вида пескарей — Gobio volgensis, Gobio sibiricus, Gobio acutipinnatus и ранее не известный науке вид, который назвали уральским пескарем Gobio uralensis. Выбор наименования связан с тем, что этот вид ученые обнаружили в верхнем и среднем течении реки Урал, которая считается границей между Европой и Азией.

Уральский пескарь по внешним признакам оказался наиболее похожим на волжского пескаря Gobio volgensis, обитающего в Волге на территории Европейской части России, но генетически от него весьма далек. По последовательностям митохондриальной ДНК, которую часто используют для установления родства организмов, Gobio uralensis был ближе всего к маркакольскому пескарю Gobio acutipinnatus, обитающему в бассейне верхнего Иртыша (речная система Оби) в пределах Казахстана и Китая.

Карта сборов пескарей разных видов / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

Соответственно, срединное положение ареала нового вида между Европой и Азией сказалось на его близости сразу к двум группам пескарей: морфологически — к европейским, а генетически — к азиатским. Не исключено, что вид Gobio uralensis мог возникнуть в далеком прошлом в результате гибридизации древних линий, ведущих к современным видам Gobio acutipinnatus и Gobio volgensis, когда бассейн Каспия (речная система Урала) мог быть связан с Обской речной системой через Тургайскую ложбину в ледниково-межледниковые периоды плейстоцена (2,58 миллиона лет назад — 11,7 тысяч лет назад). Во время этой связи разные эволюционные линии рыб приходили в движение вместе с водными массами, проникая в ареал других близкородственных видов.

Рентгенограмма уральского пескаря / © Turbanov et al., Zoosystematics and Evolution, 2025

«Наше исследование показывает, что река Урал населена эндемичным — характерным только для нее — видом пескарей. При этом на сегодняшний день Gobio uralensis — единственный известный эндемик среди рыб, обитающих в этом бассейне. В дальнейшем мы планируем подробнее изучить генетическое разнообразие и древние контакты различных видов рыб, обитающих в верховьях бассейна Каспия, имеющих общий водораздел с сибирскими реками. Это позволит лучше понять происхождение местной фауны и прояснить биогеографические взаимосвязи между азиатскими и европейскими видами рыб», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Борис Лёвин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

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