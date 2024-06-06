Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Пермском Политехе определили, как уменьшить влияние песка на добычу нефти
При добыче нефти на внутренних стенках скважин образуются асфальтосмолопарафиновые отложения, которые мешают эффективной работе. Из-за этого оборудование подвергается сильным нагрузкам, которые со временем могут приводить к авариям. Процесс образования отложений просчитывают с помощью моделей, но они не учитывают попадание и влияние твердых частиц, в том числе песчаных. Более 50 процентов нефтедобывающих скважин осложнены попаданием твердых частиц в нефть. Из них 60 процентов составляют проблемы с песком. Частицы песка негативно влияют на образование парафинов, увеличивают их прочность и массу, критично снижают скорость перемещения добываемого продукта. Ученые ПНИПУ изучили воздействие различных фракций песка в нефти на количество выпадающих отложений. Исследование позволит усовершенствовать существующие технологии моделирования образования парафина и продлить срок службы оборудования.
Работа ученых опубликована в сборнике «Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов». Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов разных классов и других химических соединений, а часто и механических примесей (горных пород, песка).
Ее тяжелые компоненты, например, парафины, асфальтены и смолы растворены в нефтесодержащей жидкости под землей. Но во время добычи и транспортировки они охлаждаются, кристаллизируются и оседают на стенках и поверхностях оборудования. Из-за этого сужается поперечное сечение труб, возрастает сопротивление движению жидкости, увеличивается нагрузка на качающие агрегаты, эффективность падает.
Ученые ПНИПУ изучили, как именно разные фракции песка влияют на количество отложений. Исследование проводили на специальной установке, которая моделирует процесс образования парафинов во время движения нефти в трубопроводе и скважине.
«После исследования мы растворили полученные из песка и нефти отложения в толуоле (его применяют для органического синтеза) и проанализировали нерастворенные частицы под микроскопом. В результате составили зависимость интенсивности образования парафинов от концентрации песчаной смеси с равной пропорцией фракций в нефти. По графику сделали вывод, что масса самих отложений незначительно увеличивается при повышении концентрации смеси песка. Этот процесс может быть вызван включением в отложения частиц песчаной смеси, поскольку они заполняют структуру», – рассказывает лаборант-исследователь кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Антон Козлов.
«Чтобы оценить диаметр песчинок, которые оказывают наибольшее влияние на процесс парафиноотложения, мы провели вторую серию опытов. По ее результатам составили зависимость образования парафинов от концентрации определенной фракции песка в нефти. Оказалось, что малые фракции почти не влияют на количество образующихся отложений. При этом добавление частиц диаметрами 0,25-0,05 и 0,5-0,25 с концентрацией более пяти процентов значительно увеличивает интенсивность формирования парафинов», – объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Павел Илюшин.
Ученые ПНИПУ определили, что частицы песка определенного размера и концентрации в нефти увеличивают интенсивность образования отложений. Полученные зависимости влияния песка в дальнейшем будут использованы для модернизации существующей модели парафинообразования. Это позволит увеличить точность прогнозирования и вычисления образования парафинов. Добыча нефти станет качественнее, а своевременное обслуживание оборудования обеспечит более продолжительный срок использования. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.
Новый корабль летит к МКС с опозданием на семь лет. Программа его разработки при этом стоила в полтора с лишним раза больше, чем у корабля-аналога от SpaceX.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как стать пилотом
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Как один солдат водородную бомбу изобрел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии