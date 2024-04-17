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Историки ТюмГУ изучили природопользование Сибири в разные исторические периоды
Историки антропошколы ТюмГУ и ТГУ проанализировали подходы к природопользованию двух ведомств, ответственных за освоение Сибири в Российской империи и СССР — Переселенческого управления и Совета по изучению производительных сил. Это позволило выявить особенности осмысления проблем природопользования азиатских регионов в поздние имперский и советский периоды, преемственность и разрывы между двумя режимами.
Когда в 1973 году председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС) Николай Некрасов развивал свое видение проблем размещения производства в Сибири, он включил в свою работу специальный раздел, посвященный охране природных ресурсов. В нем он писал об очистке сточных вод, бережном использовании ресурсов, сохранении лесов и о том, как важны эти проблемы для социального и экономического развития макрорегиона. Внимание Некрасова к вопросам охраны природы неудивительно: 1970 годы стали периодом глобального экологического поворота, и советские эксперты принимали самое активное участие в этом движении.
Однако дискурс, подразумевающий необходимость особого «рационального» подхода к природопользованию при освоении территорий Сибири, начал формироваться значительно раньше — еще в Российской империи. Похожие идеи можно увидеть во многих номерах ведомственного сборника «Вопросы колонизации», который выпускало Переселенческое управление в 1907–1917 годов.
Чиновники управления сравнивали Европейскую и Азиатскую части Российской империи с двумя сообщающимися сосудами и предупреждали, что в результате колонизации на окраины перемещались не только люди и производства, но и экологические проблемы. Простое же содействие крестьянам, бегущим от кризиса малоземелья в Европейской России, должно было привести к тому, что «такой же кризис в не очень отдаленном будущем придется испытывать и переселенцу колонизуемых теперь пространств». Без рационализации хозяйства, адаптации к новому климату, ландшафтам и типам почв переселенческое дело «следовало считать построенным на песке».
Статья «Подходы имперских и советских экспертов к освоению Сибири: Переселенческое управление и СОПС как агенты «рационализации природопользования» в 1900–1910-е и 1970–1980-е гг» историков Романа Гильминтинова и Максима Чупина вышла в «Уральском историческом вестнике».
Ученые проанализировали экологические программы двух ведомств, ответственных за освоение азиатских территорий Российской империи и СССР. Переселенческое управление и Совет по изучению производственных сил имеют много общего. Оба были учреждены в позднеимперский период, проводили практикоориентированные исследования на окраинах, целью которых было управление их экономическим развитием.
Оба органа после революции встроились в советскую управленческую структуру и оказали влияние на экономическую политику СССР. Создание Переселенческого управления в 1896 году стало ответом на вызов аграрно-экологического кризиса, побуждавшего крестьян переселяться из Европейской России в Сибирь и другие азиатские регионы.
Причину этого кризиса многие эксперты видели в росте числа российского крестьянства, ведущего экстенсивное хозяйство, которое считали «хищническим» и неразвитым. Предшественником СОПСа была Комиссия по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС), организованная в 1915 году для поиска на территории Российской империи природных ресурсов, импорт которых стал невозможен в условиях Первой мировой войны. В фокусе данной статьи находится работа СОПСа в 1960–1980 годы, потому что в этот период идеи рационального природопользования были интегрированы в формировавшуюся в СССР систему экологического регулирования.
Ученые провели анализ взглядов имперских и советских экспертов на экологические проблемы, возникавшие перед страной на разных этапах ее экономического развития, их понимания «рациональности» размещения сельскохозяйственного и промышленного производства.
Исследование подходов Переселенческого управления и СОПСа к природопользованию в данной статье демонстрирует, что освоение Сибири было способом построить не только новое общество, но и новые подходы к взаимодействию между обществом и окружающей средой.
Ученые сформулировали два ключевых вывода. Во-первых, модели развития, которые предлагали Переселенческое управление и СОПС, не ограничивались чисто экономической, коммерческой выгодой. Они охватывали как проблемы развития производительных сил, так и вопросы обеспечения безопасности границ, преодоления зависимости от импорта и улучшения положения крестьян и жителей промышленных центров.
Во-вторых, оба ведомства стремились сформировать «рациональные» подходы в сфере природопользования, но первые попытки дать формальное определение этого понятия относятся только к концу 1980 годов. Они связываются с противоречием между интересами отдельных предприятий, отраслей и территорий и народным хозяйством страны в целом. По мнению специалистов СОПСа, соблюдение «народнохозяйственной эффективности» будет по определению обеспечивать рациональность природопользования, так как разрушение окружающей среды может быть выгодно только отдельным экономическим агентам, но не народному хозяйству в целом.
Чиновники Переселенческого управления использовали слова «устойчивость» и «рациональность», отсылая к привычной для современного читателя проблеме воспроизводства ресурсов, но в начале XX века эти понятия приобретали дополнительные коннотации, связанные с преодолением зависимости хозяйства от природы — неурожайных годов, приводивших к голоду.
В статье делается вывод, что цели экспертов Переселенческого управления и СОПСа не носили чисто коммерческий характер — их экспертиза вносила вклад в решение политических, социальных, экологических вопросов, таких как малоземелье европейской части Российской империи, опасность переноса этой проблемы на восток, зависимость от экспорта ресурсов, неравномерное распределение вредных производств и связанная с этим чрезмерная концентрация загрязнения в промышленно развитых регионах.
Таким образом, деконцентрация населения и производств и более равномерное их распределение, по мысли экспертов ведомств, не только бы способствовали развитию регионов на периферии, но и ослабляли экологические проблемы в центре. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ и гранта Правительства России.
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