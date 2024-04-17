  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 минут назад
ТюмГУ
12

Историки ТюмГУ изучили природопользование Сибири в разные исторические периоды

4.4

Историки антропошколы ТюмГУ и ТГУ проанализировали подходы к природопользованию двух ведомств, ответственных за освоение Сибири в Российской империи и СССР — Переселенческого управления и Совета по изучению производительных сил. Это позволило выявить особенности осмысления проблем природопользования азиатских регионов в поздние имперский и советский периоды, преемственность и разрывы между двумя режимами.

ТюмГУ
# природопользование
# Российская империя
# Сибирь
# СССР
В центре — Роман Гильминтинов / © Андрей Виноградов, Архив УСК ТюмГУ

Когда в 1973 году председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС) Николай Некрасов развивал свое видение проблем размещения производства в Сибири, он включил в свою работу специальный раздел, посвященный охране природных ресурсов. В нем он писал об очистке сточных вод, бережном использовании ресурсов, сохранении лесов и о том, как важны эти проблемы для социального и экономического развития макрорегиона. Внимание Некрасова к вопросам охраны природы неудивительно: 1970 годы стали периодом глобального экологического поворота, и советские эксперты принимали самое активное участие в этом движении.

Однако дискурс, подразумевающий необходимость особого «рационального» подхода к природопользованию при освоении территорий Сибири, начал формироваться значительно раньше — еще в Российской империи. Похожие идеи можно увидеть во многих номерах ведомственного сборника «Вопросы колонизации», который выпускало Переселенческое управление в 1907–1917 годов.

Чиновники управления сравнивали Европейскую и Азиатскую части Российской империи с двумя сообщающимися сосудами и предупреждали, что в результате колонизации на окраины перемещались не только люди и производства, но и экологические проблемы. Простое же содействие крестьянам, бегущим от кризиса малоземелья в Европейской России, должно было привести к тому, что «такой же кризис в не очень отдаленном будущем придется испытывать и переселенцу колонизуемых теперь пространств». Без рационализации хозяйства, адаптации к новому климату, ландшафтам и типам почв переселенческое дело «следовало считать построенным на песке».

Статья «Подходы имперских и советских экспертов к освоению Сибири: Переселенческое управление и СОПС как агенты «рационализации природопользования» в 1900–1910-е и 1970–1980-е гг» историков Романа Гильминтинова и Максима Чупина вышла в «Уральском историческом вестнике».

Ученые проанализировали экологические программы двух ведомств, ответственных за освоение азиатских территорий Российской империи и СССР. Переселенческое управление и Совет по изучению производственных сил имеют много общего. Оба были учреждены в позднеимперский период, проводили практикоориентированные исследования на окраинах, целью которых было управление их экономическим развитием.

Оба органа после революции встроились в советскую управленческую структуру и оказали влияние на экономическую политику СССР. Создание Переселенческого управления в 1896 году стало ответом на вызов аграрно-экологического кризиса, побуждавшего крестьян переселяться из Европейской России в Сибирь и другие азиатские регионы.

Причину этого кризиса многие эксперты видели в росте числа российского крестьянства, ведущего экстенсивное хозяйство, которое считали «хищническим» и неразвитым. Предшественником СОПСа была Комиссия по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС), организованная в 1915 году для поиска на территории Российской империи природных ресурсов, импорт которых стал невозможен в условиях Первой мировой войны. В фокусе данной статьи находится работа СОПСа в 1960–1980 годы, потому что в этот период идеи рационального природопользования были интегрированы в формировавшуюся в СССР систему экологического регулирования.

Ученые провели анализ взглядов имперских и советских экспертов на экологические проблемы, возникавшие перед страной на разных этапах ее экономического развития, их понимания «рациональности» размещения сельскохозяйственного и промышленного производства.

Исследование подходов Переселенческого управления и СОПСа к природопользованию в данной статье демонстрирует, что освоение Сибири было способом построить не только новое общество, но и новые подходы к взаимодействию между обществом и окружающей средой.

Ученые сформулировали два ключевых вывода. Во-первых, модели развития, которые предлагали Переселенческое управление и СОПС, не ограничивались чисто экономической, коммерческой выгодой. Они охватывали как проблемы развития производительных сил, так и вопросы обеспечения безопасности границ, преодоления зависимости от импорта и улучшения положения крестьян и жителей промышленных центров.

Во-вторых, оба ведомства стремились сформировать «рациональные» подходы в сфере природопользования, но первые попытки дать формальное определение этого понятия относятся только к концу 1980 годов. Они связываются с противоречием между интересами отдельных предприятий, отраслей и территорий и народным хозяйством страны в целом. По мнению специалистов СОПСа, соблюдение «народнохозяйственной эффективности» будет по определению обеспечивать рациональность природопользования, так как разрушение окружающей среды может быть выгодно только отдельным экономическим агентам, но не народному хозяйству в целом.

Чиновники Переселенческого управления использовали слова «устойчивость» и «рациональность», отсылая к привычной для современного читателя проблеме воспроизводства ресурсов, но в начале XX века эти понятия приобретали дополнительные коннотации, связанные с преодолением зависимости хозяйства от природы — неурожайных годов, приводивших к голоду.

В статье делается вывод, что цели экспертов Переселенческого управления и СОПСа не носили чисто коммерческий характер — их экспертиза вносила вклад в решение политических, социальных, экологических вопросов, таких как малоземелье европейской части Российской империи, опасность переноса этой проблемы на восток, зависимость от экспорта ресурсов, неравномерное распределение вредных производств и связанная с этим чрезмерная концентрация загрязнения в промышленно развитых регионах.

Таким образом, деконцентрация населения и производств и более равномерное их распределение, по мысли экспертов ведомств, не только бы способствовали развитию регионов на периферии, но и ослабляли экологические проблемы в центре. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ и гранта Правительства России.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
279 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# природопользование
# Российская империя
# Сибирь
# СССР
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Апр
550
Открытие Вселенной силой мысли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Апр
500
Собаки-биодетекторы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Между сушей и морем: прибрежные меромиктические водоемы
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Загадки эволюции. Почему сейчас обезьяны не превращаются в человека?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Доставка малых космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Апр
1000
Известное и неизвестное в науке о климате
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Пятнистый сфинкс африканской саванны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Встреча с космонавтом Сергеем Ревиным
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Апр
700
Создание партии «Народная Воля» (1860-1879)
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:54
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
Вчера, 07:22
Полина Меньшова

Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.

Психология
# дети и родители
# самоубийство
# суицид
# суицидальные мысли
Вчера, 16:28
Дарья Г.

Недалеко от Земли нашли «звездную» черную дыру — рекордную по массе в нашей Галактике

В рамках обзора «Гайя» астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из крайне бедного металлами гиганта и темного объекта массой в 33 раза больше Солнца. Видимо, это черная дыра, а точнее — рекордная по массе черная дыра звездной массы в Млечном Пути. Причем по галактическим меркам она находится недалеко от нас.

Астрономия
# «Гайя»
# Gaia
# звезда
# Млечный путь
# черная дыра
# черные дыры звездной массы
14 апреля
Мария Азарова

В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции

Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.

Офтоп
# Бразилия
# вырубка лесов
# закон
# массмаркет
# одежда
# окружающая среда
# производство
# хлопок
Вчера, 07:22
Полина Меньшова

Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.

Психология
# дети и родители
# самоубийство
# суицид
# суицидальные мысли
Вчера, 16:54
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 51

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить