Историк ТюмГУ рассказал об оправдательных решениях судов присяжных до революции

Судебная реформа 1864 года перенесла на российскую почву многое из европейского опыта судоустройства. В стране появился суд присяжных, об исконности и инородности которого встречались противоречивые оценки современников. Отечественный мыслитель Николай Данилевский рассуждал об этом институте в главе про страсть к заимствованиям, называемую им «европейничаньем», но при этом оговаривался, что в нем «есть начало по преимуществу славянское, сродное со славянским духом и характером».

На территории Российской империи до 1909 года суд присяжных отсутствовал за Уралом и в Центральной Азии, являясь достоянием исключительно жителей Европейской России.

Статья «Крестьянка Карепина в убийстве мужа –невиновна!» историков ТюмГУ Евгения Крестьянникова и Антона Сёмочкина вышла в журнале «Родина».

В статье, в частности, говорится, что с появлением присяжных заседателей государство делегировало часть власти обществу, такой суд зачастую называли «судом общественной совести». Путь суда присяжных до Сибири оказался усеян многочисленными препятствиями. Кроме общего предвзятого взгляда правительства на него, мешала еще специфика самого края, затруднявшая применение здесь не только этого, но и других судебных учреждений. Сказывались малолюдность, большие расстояния, неразвитость путей сообщения, наличие немалого числа ссыльных и инородцев, дефицит лиц, удовлетворявших требованиям, предъявляемым к заседателям.

10 мая 1909 года был принят закон о введении суда присяжных в Западной Сибири. Открытие долгожданного нововведения «вся сибирская пресса единодушно приветствовала». О событии отзывались эпично, называя «великой реформой», знаменовавшей «наступление царства правды и справедливости». Обильно изливались верноподданнические чувства.

За ликованием наступили будни. Первые заседания «суда общественной совести» состоялись в Томске 16 ноября 1909 года, в Тобольске — 19 декабря. До наступления нового года с участием присяжных заседателей было осуждено 52 и оправдано 30 подсудимых. Эти данные говорили о заметной склонности нового для края суда к оправдательным вердиктам, что больше всего в институте присяжных заседателей и не нравилось правительству.

Оправдание случилось в сибирском суде присяжных на первом же процессе. В Томске рассматривалось дело крестьянки Евдокии Прокопьевны Карепиной, обвинявшейся в убийстве мужа Дмитрия. Из показаний свидетелей вырисовывалась картина скверной семейной жизни супругов Карепиных. Евдокию характеризовали как «хорошую работящую женщину» и мученицу, на протяжении многих лет переносившую побои пьющего мужа-тирана.

В 1910-1914 годах с участием присяжных заседателей в окружных судах провинции рассматривалось уже три четверти дел, ими были вынесены вердикты в отношении более 15 тысяч лиц, из каковых 32 процента были оправдательными. Постановление 10 января 1919 года предусматривало введение суда присяжных повсеместно вплоть до Тихого океана, за исключением Камчатской области, а также Березовского и Сургутского уездов Тобольской губернии.

Но момент оказался совершенно неподходящим для привлечения населения к правосудию. Оно находилось под прессом насилия военного времени, и, по словам читинского прокурора, в условиях ограниченности «гарантий личной безопасности» от людей едва ли можно было ожидать «свободного волеизъявления».

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ТюмГУ 265 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.