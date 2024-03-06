В Пермском Политехе рассказали, какому излучению люди подвергаются каждый день

Человек постоянно находится под воздействием электромагнитного излучения из-за гаджетов, бытовых приборов, терминалов оплаты в магазине, сотовых вышек, радио в машине. Какое излучение представляет для нас наибольшую опасность, облучает ли нас микроволновка, зачем нужна алюминиевая пластина под чехлом для телефона и чем может навредить обычный свет от экрана ноутбука? Рассказывает Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха.

Все волны разделяют на ионизирующие и неионизирующие. Под ионизирующим понимают такое излучение, которое способно отделять электроны от атомов веществ или живых организмов, что сопровождается образованием ионов — электрически заряженных частиц. На это способны радиационное излучение, например, гамма-лучи, которые в медицине применяют для лечения онкологических заболеваний, а на АЭС — для получения энергии, рентгеновские лучи и ультрафиолет, который испускает Солнце. В обычной жизни человек подвергается воздействию только УФ-лучей, при этом самые опасные из них рассеиваются в атмосфере, превращая кислород в озон. Эффектом от частого нахождения под солнечными лучами будет фотостарение: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин — «строительные» элементы нашей кожи.

«Все приборы и устройства вокруг нас — мобильные телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и смарт-часы с Bluetooth, Wi-Fi-роутеры, электрические зубные щетки, микроволновые печи, холодильники и т.д. — излучают неионизирующие электромагнитные волны. Прежде всего, речь идет о сверхвысокочастотном излучении (СВЧ-излучение или микроволновое излучение), которое имеет диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц, а длину волны — от одного метра до одного миллиметра», — рассказывает ученый-физик Пермского Политеха.

Стоит ли бояться микроволновок?

Опасность СВЧ-лучей кроется в их способности передавать тепловую энергию: нагретые молекулы начинают колебаться интенсивнее, что приводит к их разрыву и разрушению вещества. Самым сильным источником такого излучения у нас дома являются микроволновая печь, еда в ней разогревается благодаря воздействию сверхвысокочастотных лучей. Но бояться работающей микроволновки все же не стоит: современные модели со всех сторон обшиты материалом, блокирующим вредное излучение. Даже стекло на дверце покрывают специальным металлическим напылением. При такой защите СВЧ-лучи все равно попадают за пределы микроволновой печи, но в тех дозах, которые не обожгут человека. Специалисты при работе микроволновки рекомендуют сохранять дистанцию в один метр.

«Если бы защитный экран в микроволновой печи «запирал» излучение внутри нее полностью, извне также нельзя было бы воздействовать на содержимое микроволновки. Существует тест с мобильным телефоном: устройство нужно поместить в неработающую печь и позвонить на него. Ранее считалось, что если телефон зазвонил, то устройство некачественное и пропускает СВЧ-лучи. Но поскольку экран в микроволновке все же пропускает излучение, этот тест может быть не корректен», — объясняет Эргаш Нуруллаев. Кстати, страх перед микроволновой печью возник из-за мифа о том, что она излучает радиацию. Сейчас мы знаем, что это не так: в ее механизме не используются радиоактивные вещества.

Что излучают мобильные телефоны?

От смартфонов исходит комплекс излучений, в который входят микро- и радиоволны, инфракрасное (тепловое) излучение, а также малые порции низкочастотных волн в диапазоне от 2 до 15 Гц. Последние — самые небезопасные, поскольку по частоте совпадают с колебаниями молекул головного мозга, из-за чего при приближении телефона к уху происходит резонансное поглощение лучей и частицы мозга начинают разрушаться. Микроволновое излучение, как в случае с микроволновкой и едой, нагревает молекулы нашего организма, что также может привести к патологии.

«Самое сильное излучение телефон испускает во время звонка, когда передает сигнал от вышки сотовой связи. Разовая доза такого облучения вреда не принесет — она слишком мала. Однако это воздействие имеет накопительный эффект. И негативные последствия от беспрерывного использования мобильных устройств могут настигнуть через 40-50 лет в виде заболеваний иммунной системы, психических отклонений, заболеваний раком», — отмечает ученый-физик ПНИПУ.

Особенно восприимчивы к микроволновому излучению маленькие дети, у которых еще не сросся родничок, — мягкий участок между черепными костями. К тому же головной мозг ребенка содержит больше жидкости, чем жира. В таком случае ткани будут лучше поглощать электромагнитные лучи.

Как можно защититься от сверхвысокочастотного излучения? Одним из вариантов будет положить в чехол от телефона алюминиевую пластинку, которая оградит вас от лишнего излучения, когда телефон лежит в кармане и не используется. А во время звонка устройство лучше держать на расстоянии от головы и по возможности сократить время разговора. На время сна специалисты рекомендуют держать телефон минимум в полуметре от головы, ни в коем случае не класть его под подушку или на кровать рядом с собой.

Почему вредно читать в транспорте?

Персональные компьютеры — незаменимый инструмент для работы, и ограничить исходящее от него излучение алюминиевой пластинкой не получится. За последние 10-15 лет количество микроволнового излучения от них уменьшилось. Тем не менее дополнительным источником излучения является Wi-Fi-роутер, заменить который можно менее удобным интернет-кабелем.

Не стоит забывать, что экран ноутбука (как и смартфона) излучает свет. Разрушить структуру молекул в нашем организме или вызвать ожог он не может, но способен испортить зрение сильной пульсацией. Человек зрительно различает частоты в диапазоне от 35 до 60 Гц. Показатель выше 400 Гц не имеет влияния на организм человека, поскольку на таких частотах просто не воспринимаются сетчаткой глаза. Но значения ниже этого будут утомлять глаза, что в последствие приведет к снижению остроты зрения.

«Даже если ваше устройство, смартфон или ноутбук, имеют комфортный показатель пульсации, вибрация, возникающая из-за движения транспорта, создает колебания, которые мешают глазу сфокусироваться на тексте или изображении. Это перетруждает зрение», — добавляет Эргаш Нуруллаев.

Где разместить гаджеты, чтобы снизить риски от излучения?

Мобильный телефон на время сна специалисты рекомендуют держать минимум в полуметре от головы, ни в коем случае не класть его под подушку или на кровать рядом с собой. Лучше всего, если любые гаджеты будут удалены от кровати на 2-3 метра. Роутер для Wi-Fi можно разместить в нежилой зоне, например, коридоре, подальше от спального или рабочего места.

Следует понимать, что излучение — это распространяющееся в пространстве изменение состояния электромагнитного поля. Закон обратных квадратов говорит, что воздействие этого поля уменьшается пропорционально расстоянию то источника излучения, взятого в квадрат. То есть если разместить Wi-Fi-роутер или умную колонку в два раза дальше, то мощность излучения от них уменьшится в четыре раза.

Приборы с электромагнитным излучением окружают нас постоянно. Их длительное воздействие продолжают исследовать, при этом в России такие товары проходят обязательную проверку на допустимый уровень излучения.

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ПНИПУ 580 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.