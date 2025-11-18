Слушатели познакомятся с историей великих загадок, над которыми человечество бьется веками, и выяснят, почему они оказались в центре внимания современной науки.

О мероприятии

Правда ли, что простые числа, разбросанные в беспорядке среди натуральных, на самом деле подчиняются скрытой гармонии? И что у этой «музыки простых чисел» есть своя партитура — Гипотеза Римана, за доказательство которой обещан миллион долларов? Существуют ли числа-близнецы, вечно бегущие рядом, как 11 и 13? И почему задача о простых числах, сформулированная Гольдбахом в письме к Эйлеру, до сих пор не поддается ученым?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Савватеев. Слушатели познакомятся с историей великих загадок, над которыми человечество бьется веками, и выяснят, почему они оказались в центре внимания современной науки.

