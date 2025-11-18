  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Непростые простые

Слушатели познакомятся с историей великих загадок, над которыми человечество бьется веками, и выяснят, почему они оказались в центре внимания современной науки.

ВДНХ
21 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123б

О мероприятии

Правда ли, что простые числа, разбросанные в беспорядке среди натуральных, на самом деле подчиняются скрытой гармонии? И что у этой «музыки простых чисел» есть своя партитура — Гипотеза Римана, за доказательство которой обещан миллион долларов? Существуют ли числа-близнецы, вечно бегущие рядом, как 11 и 13? И почему задача о простых числах, сформулированная Гольдбахом в письме к Эйлеру, до сих пор не поддается ученым?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Савватеев. Слушатели познакомятся с историей великих загадок, над которыми человечество бьется веками, и выяснят, почему они оказались в центре внимания современной науки.

Расписание
21
Пятница
Ноябрь 2025
Проспект Мира, дом 123б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123б

18 ноября, 11:51
Александр Речкин
3
# математика
# простые числа
# числа
Комментарии

