Календарь майя обещал в 2012 году Конец Света, но он не состоялся. Однако майя не виноваты – они имели в виду совсем другое. А что же?

Современным людям очень непросто понять тольтеков, ольмеков, ацтеков, майя, инков: их цивилизации, пока их не «открыл» Колумб, развивались в полном отрыве от Старого Света. Соответственно, ценности и приоритеты были другие. Хотя пирамиды доколумбовых цивилизаций были не хуже, чем в Месопотамии. А колеса не было… Говорят, потому, что лошади там не водились — запрячь было некого. Но можно же пленников, например? Нет, их предпочитали приносить в жертву, причем весьма затейливыми способами. Такими, что даже самые недобрые конкистадоры были шокированы, особенно в «ночь печали». Что это за ночь, и из-за чего расстроились конкистадоры? От чего они индейцев отучили, а что дожило до наших дней? Чем интересен Карлос Кастанеда и кто такая Санта Муэрте? Обо всем этом и многом другом расскажет историк Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира, дом 123б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация