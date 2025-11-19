  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Кровь под солнцем. Тайны цивилизаций доколумбовой Америки

Слушатели узнают про цивилизации тольтеков, ольмеков, ацтеков, майя, инков.

ВДНХ
22 ноября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123б

О мероприятии

Календарь майя обещал в 2012 году Конец Света, но он не состоялся. Однако майя не виноваты – они имели в виду совсем другое. А что же?

Современным людям очень непросто понять тольтеков, ольмеков, ацтеков, майя, инков: их цивилизации, пока их не «открыл» Колумб, развивались в полном отрыве от Старого Света. Соответственно, ценности и приоритеты были другие. Хотя пирамиды доколумбовых цивилизаций были не хуже, чем в Месопотамии. А колеса не было… Говорят, потому, что лошади там не водились — запрячь было некого. Но можно же пленников, например? Нет, их предпочитали приносить в жертву, причем весьма затейливыми способами. Такими, что даже самые недобрые конкистадоры были шокированы, особенно в «ночь печали». Что это за ночь, и из-за чего расстроились конкистадоры? От чего они индейцев отучили, а что дожило до наших дней? Чем интересен Карлос Кастанеда и кто такая Санта Муэрте? Обо всем этом и многом другом расскажет историк Дмитрий Тараторин.

Расписание
22
Суббота
Ноябрь 2025
Проспект Мира, дом 123б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123б

19 ноября, 05:02
Александр Речкин
3
# ацтеки
# история
# Мезоамерика
Последние новости:

