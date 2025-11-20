  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Искусство Двуречья и соседних территорий

Слушатели узнают об искусстве древневосточных империй I тысячелетия до н. э.

ВДНХ
22 ноября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Двуречье или Месопотамия – область между реками Тигр и Евфрат. Здесь так же, как и в Египте, очень рано начали развиваться монументальная архитектура и скульптура, рано оформились изобразительные каноны.

Кандидат искусствоведения Надежда Налимова расскажет о наследии тех государств, что сменяли друг друга на этих территориях, борясь за власть и земли. Рассмотрит зодчество древнейших царств Шумера и Аккада, основные типы сакральных сооружений (храмы на платформе, зиккураты), а также скульптуру, которая эти храмы наполняла – фигуры богов и адорантов, победные стелы царей-завоевателей.

Слушатели узнают об искусстве древневосточных империй I тысячелетия до н. э., как выглядели ассирийские дворцы, их скульптурная декорация, разберутся в особенностях ассирийского рельефа – его стиле, сюжетах, символике.

Расписание
22
Суббота
Ноябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

20 ноября, 11:47
Александр Речкин
2
# Искусство
# история
# Месопотамия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы нашли новое скопление ледяных тел на краю Солнечной системы

    20 ноября, 11:25

  2. Нейросети и образование: как безопасно внедрять ИИ в университетах

    20 ноября, 10:59

  3. Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

    20 ноября, 09:43

  4. Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

    20 ноября, 09:25
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Маховик Карданов
1 минута назад
Takoto, и3вращенец-дро4ер ты

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Маховик Карданов
2 минуты назад
Терминаторы просыпаются. Ведь фильмы про них предсказали о будущем, зависимое от них в плане хорошего и в плане плохого. Самое плачевное будет в

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alexander Sergeev
8 минут назад
Макс, ой-те, божечки: методичка про чемодан-вокзал получила ребрендинг?))

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Ирина Федорова
9 минут назад
4/10 (((

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

Roman Markin
11 минут назад
Легкий в целом квиз. Но интересный.

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

Виктор Спевацкий
37 минут назад
Почему не вспомнили Энцелад с его водяными гейзерами?

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Илья Стадник
43 минуты назад
Александр, видимо потому, что в первую очередь интересуют «миры» с водой в жидком виде, а на Церере она лишь в виде льда.

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Александр
46 минут назад
Тимофей, конечно способна. Придушит из жалости , чтоб сам с голоду не сдох и дальше работать пойдет

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Александр
49 минут назад
Александр, эти роботы ничего не решат. Это просто роботы, ходячие автоматы

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Александр
50 минут назад
Viktor, именно так. Долбоебы вымрут

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Petr Shlyaev
50 минут назад
Павел, куда "туда"?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр
52 минуты назад
Василий, устанут за аккумуляторами по сопкам бегать

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Prestigio Prestigio
52 минуты назад
А если эта девочка метис? Между сапиенсом и денисовцем?

Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские

Владислав Зимин
1 час назад
Не совсем грамотно написана статья. Китайские космонавты это тайконавты, а не астронавты. У нас космонавты, а астронавты у СГА.

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Сергей Механик
1 час назад
К сожалению, не все и не всегда в поставленных целях руководствуются рекомендациями ученых и специалистов, основываясь на собственных, порой

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Варвара Павич
1 час назад
Олег, дело не в том, что люди едят мясо, в конкретном случае Уважаемый оленевод, а в том, что считать предметом съёмки, что показывать и как, это фото

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Сергей Механик
1 час назад
Как говорится, если есть голова на плечах, деньги в кармане и желание, то можно создать всё, что угодно.

В Дубае открыли самый высокий в мире отель

Сергей Механик
2 часа назад
Поведение валют в наше время непредсказуемо. Долгосрочные прогнозы бессмысленны.

Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

Александр Некрасов
2 часа назад
Где Церера? четверть её массы( 9,38 × 10^20 кг ) составляет водяной лед

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Евгений Слезин
2 часа назад
А где статистика по России? И не врите что с лесом всё хорошо, даже по железке уже один чепыжник везут.

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно