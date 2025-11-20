О мероприятии

Двуречье или Месопотамия – область между реками Тигр и Евфрат. Здесь так же, как и в Египте, очень рано начали развиваться монументальная архитектура и скульптура, рано оформились изобразительные каноны.

Кандидат искусствоведения Надежда Налимова расскажет о наследии тех государств, что сменяли друг друга на этих территориях, борясь за власть и земли. Рассмотрит зодчество древнейших царств Шумера и Аккада, основные типы сакральных сооружений (храмы на платформе, зиккураты), а также скульптуру, которая эти храмы наполняла – фигуры богов и адорантов, победные стелы царей-завоевателей.

Слушатели узнают об искусстве древневосточных империй I тысячелетия до н. э., как выглядели ассирийские дворцы, их скульптурная декорация, разберутся в особенностях ассирийского рельефа – его стиле, сюжетах, символике.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация