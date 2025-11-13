Слушатели узнают историю не только эстетических вкусов, но и живого уклада Москвы XVIII века.

Между Петром и Екатериной: жизнь и быт Москвы дворянской и купеческой

О мероприятии

XVIII век — эпоха культурного раскола. После переноса столицы в Петербург Москва утратила политический статус, но осталась сердцем старой России, где смешивались допетровские традиции и веяния европейского Просвещения. Этот синтез нашел яркое отражение в искусстве, что красочно передает контрасты жизни дворянства и купечества.

Искусствовед Екатерина Андреева расскажет про «тишину барских усадеб» и «разгул купеческих пиров», чтобы понять, как великие реформы Петра преломлялись в повседневности Москвы. Слушатели узнают, почему знатный вельможа, только что говоривший по-французски на ассамблее, в своем московском доме мог надеть старомодный халат, и как купеческая дочь, воспитанная в строгости, тайком засматривалась на модные наряды.

