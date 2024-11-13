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4 часа назад
УрФУ
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В УрФУ интерпретировали историю формирования Челябинского метеорита

4.8

Специалисты лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ выяснили, как светлое вещество в метеорите Челябинск превратилось в темное. Полученные данные — это не только вклад в фундаментальную науку. Они позволяют понять историю формирования вещества этого хондрита до его падения на Землю.

УрФУ
# метеориты
# Солнечная система
# хондрит
# Челябинск
# Челябинский метеорит
Образец Челябинского метеорита / © Родион Нарудинов, пресс-служба УрФУ

Результаты исследований ученые представили на XV Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Работы проводятся при поддержке Минобрнауки России и программы развития «Приоритет-2030».

«Состав обыкновенного хондрита Челябинск LL5 крайне интересный: в нем есть области темной, светлой и смешанной литологий. И мы хотели понять, почему метеорит так сформировался, что в космосе привело к созданию такого вещества. Полученные сведения, с одной стороны, вносят вклад в фундаментальную науку, а с другой — помогают нам понять, как формируется вещество в космических условиях, как оно разрушается и как в будущем мы сможем выстраивать астероидно-кометную защиту», — говорит старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Евгения Петрова.

Как поясняет исследователь, обыкновенные хондриты, которым является метеорит Челябинск, — самое распространенное вещество в Солнечной системе, и более 85 процентов всех внеземных тел, прилетающих на Землю — обыкновенные хондриты. Поэтому вероятность того, что к нам прилетит метеороид хондритового состава, от которого потребуется защита, выше, чем метеороиды другого состава. И важно понимать, как формируются такие метеориты до прилета на Землю и как они разрушаются.

Чтобы определить, что конкретно повлияло на вещество, материаловеды подвергли челябинский хондрит ударному воздействию, нагреву, облучению ионами аргона. В результате опытов выяснили, что темная литология близка по химическому и минеральному составу светлой и была образована из светлой под действием определенных процессов.

«Вещество в космосе и на Земле проявляет разные спектральные свойства, и, к примеру, облучение ионами помогло нам понять, как космический ветер изменяет поверхность вещества таким образом, что оно отличается в спектральных характеристиках», — добавляет Евгения Петрова.

Фотография образца метеорита под микроскопом / © Родион Нарудинов, пресс-служба УрФУ

Нагрев метеорита до 700–1500 °С показал, как плавятся кристаллы металла и троилита, переплавляются минералы и происходит вторичная кристаллизация из расплава. Но к появлению темной литологии все же привел удар, выяснили ученые.

«В результате ударного воздействия в пределах светлой литологии образовались области с темной литологией: плавление троилита и металла, образование ударных жил, потемнение. Смешанная литология образовалась в результате плавления силикатов без плавления металла и троилита. А ударный расплав — это полное переплавление, перекристаллизация. Также эксперимент показал, что для преобразования породы челябинского метеорита было достаточно одного удара, который произошел при столкновениях астероидов», — перечисляет Евгения Петрова.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) расположен в Екатеринбурге, выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). В УрФУ обучается более 36 000 студентов по 334 образовательным программам. Основан 19 октября 1920 года.
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УрФУ
# метеориты
# Солнечная система
# хондрит
# Челябинск
# Челябинский метеорит
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