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В УрФУ интерпретировали историю формирования Челябинского метеорита
Специалисты лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ выяснили, как светлое вещество в метеорите Челябинск превратилось в темное. Полученные данные — это не только вклад в фундаментальную науку. Они позволяют понять историю формирования вещества этого хондрита до его падения на Землю.
Результаты исследований ученые представили на XV Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Работы проводятся при поддержке Минобрнауки России и программы развития «Приоритет-2030».
«Состав обыкновенного хондрита Челябинск LL5 крайне интересный: в нем есть области темной, светлой и смешанной литологий. И мы хотели понять, почему метеорит так сформировался, что в космосе привело к созданию такого вещества. Полученные сведения, с одной стороны, вносят вклад в фундаментальную науку, а с другой — помогают нам понять, как формируется вещество в космических условиях, как оно разрушается и как в будущем мы сможем выстраивать астероидно-кометную защиту», — говорит старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Евгения Петрова.
Как поясняет исследователь, обыкновенные хондриты, которым является метеорит Челябинск, — самое распространенное вещество в Солнечной системе, и более 85 процентов всех внеземных тел, прилетающих на Землю — обыкновенные хондриты. Поэтому вероятность того, что к нам прилетит метеороид хондритового состава, от которого потребуется защита, выше, чем метеороиды другого состава. И важно понимать, как формируются такие метеориты до прилета на Землю и как они разрушаются.
Чтобы определить, что конкретно повлияло на вещество, материаловеды подвергли челябинский хондрит ударному воздействию, нагреву, облучению ионами аргона. В результате опытов выяснили, что темная литология близка по химическому и минеральному составу светлой и была образована из светлой под действием определенных процессов.
«Вещество в космосе и на Земле проявляет разные спектральные свойства, и, к примеру, облучение ионами помогло нам понять, как космический ветер изменяет поверхность вещества таким образом, что оно отличается в спектральных характеристиках», — добавляет Евгения Петрова.
Нагрев метеорита до 700–1500 °С показал, как плавятся кристаллы металла и троилита, переплавляются минералы и происходит вторичная кристаллизация из расплава. Но к появлению темной литологии все же привел удар, выяснили ученые.
«В результате ударного воздействия в пределах светлой литологии образовались области с темной литологией: плавление троилита и металла, образование ударных жил, потемнение. Смешанная литология образовалась в результате плавления силикатов без плавления металла и троилита. А ударный расплав — это полное переплавление, перекристаллизация. Также эксперимент показал, что для преобразования породы челябинского метеорита было достаточно одного удара, который произошел при столкновениях астероидов», — перечисляет Евгения Петрова.
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