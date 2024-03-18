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1 час назад
Университет «Дубна»
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Физики университета «Дубна» проясняли Стандартную модель

4.4

В поле внимания ученых университета «Дубны» оказался Z-бозон — фундаментальная частица слабого взаимодействия. Они провели анализ различных вращательно инвариантных величин с помощью экспериментальных данных по рассеянию мезонов на фиксированной мишени из вольфрама. Результат анализа — их хорошая согласованность с теоретическими предсказаниями: качественно показано, что инварианты не изменяются при вращении системы отсчета, в которой рассеиваются частицы. Это значит, что такие инварианты можно с высокой точностью применять в будущих научных исследованиях, связанных с поиском новых частиц и проверкой теоретических моделей.

Университет «Дубна»
# бозоны
# космические частицы
# слабое взаимодействие
# Стандартная модель
Физики университета «Дубна» проясняли Стандартную модель
Физики университета «Дубна» проясняли Стандартную модель / © Getty images

Аспирантка кафедры фундаментальных проблем физики микромира Дарья Волкова под руководством профессора кафедры Олега Теряева занимается изучением угловых распределений Z-бозона. В начале 2024 года за их авторством вышла статья «Инварианты для угловых распределений в образовании лептонных пар» в журнале «Письма в ЭЧАЯ» Объединенного института ядерных исследований. Ее соавтором стал выпускник этой же кафедры Никита Грамотков.

Изучение вращательных инвариантов для угловых распределениях распадов частиц предоставляет ценную информацию о свойствах и взаимодействиях элементарных частиц. В частности, в контексте образования лептонных пар, инварианты позволяют анализировать процессы, происходящие на субатомном уровне, и определять характеристики участвующих частиц и взаимодействий.

Вращательные инварианты включают в себя, например, углы между направлениями движения частиц в системе центра масс, а также углы между плоскостями, образованными направлениями движения частиц. Эти инварианты не изменяются при вращении или перемещении системы, и их изучение может предоставить следующую информацию.

Вращательные инварианты могут помочь определить, какие процессы происходят при образовании лептонной пары. Например, инварианты углов между направлениями движения продуктов распада могут указывать на наличие или отсутствие промежуточных состояний или различных каналов распада.

Также вращательные инварианты могут предоставить информацию о свойствах участвующих частиц, таких как масса и спин. Например, углы распределения продуктов распада зависят от спинов частиц и могут быть использованы для определения спинов участвующих частиц.

В ходе работы проведен анализ различных вращательно инвариантных величин с помощью экспериментальных данных по рассеянию мезонов на фиксированной мишени из вольфрама. Результат анализа — их хорошая согласованность с теоретическими предсказаниями: качественно было показано, что они не изменяются при вращении системы отсчета, в которой рассеиваются частицы. Следовательно, такие инварианты могут быть с хорошей точностью применены в будущих научных исследованиях, связанных с поиском новых частиц и проверкой теоретических моделей.

Изучение угловых распределений Z-бозона полезно для проверки существующих теорий и моделей, а также для поиска новых явлений и законов природы. Углубив понимание этих распределений, можно улучшить точность предсказаний моделей и увеличить эффективность экспериментов. Кроме того, изучение угловых распределений может помочь обнаружить новые частицы или взаимодействия, которые еще не были открыты. В конечном итоге, это имеет важное значение для проверки предсказаний Стандартной модели физики элементарных частиц, а также для поиска отклонений от нее, которые могут указывать на присутствие новых физических явлений.

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Университет «Дубна»
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Университет «Дубна» – это федеральный университет, который обеспечивает технологическое лидерство России, развивая фундаментальные и прикладные исследования в сотрудничестве с ведущими научными и инновационными центрами страны. Университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России и признан одним из ведущих технических университетов страны. Университет находится в наукограде Дубна, крупнейшем российском центре по исследованиям в области ядерной физики, химии, IT. Процент трудоустройства выпускников университета по специальности составляет более 85%.
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Университет «Дубна»
# бозоны
# космические частицы
# слабое взаимодействие
# Стандартная модель
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Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

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Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

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