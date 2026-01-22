Уведомления
Канадские горбатые киты стали перенимать тактику охоты у сородичей с Аляски, чтобы выжить
Столкнувшись с нехваткой пищи, целые группы горбатых китов стали перенимать сложную тактику охоты у сородичей-мигрантов. Скорость приобретения нового навыка свидетельствует о глубоких социальных связях у китов, которые могут оказаться ключом к выживанию вида в меняющемся океане.
Горбатый кит, или горбач (Megaptera novaeangliae) — один из самых узнаваемых и изученных видов усатых китов. Эти морские млекопитающие прежде всего известны своими длительными миграциями, они ежегодно преодолевают тысячи километров между зонами кормления и размножения. Кроме того, самцы горбатых китов издают длительные сложные вокализации, которые называют «песнями». Эти «песни» животные используют для общения и, вероятно, во время брачных игр.
Во второй половине XX века горбатые киты стали жертвой интенсивного китобойного промысла, что привело к катастрофическому сокращению их численности во многих регионах. Однако после введения международного моратория на коммерческий промысел в 1986 году многие популяции начали медленно восстанавливаться.
Питаются горбатые киты в основном крилем и мелкой рыбой, применяя различные техники. Одна из самых эффектных и сложных — охота с помощью «пузырьковой сети». Эта тактика требует слаженных действий нескольких особей.
Киты ныряют под косяк рыбы и начинают выдувать воздух, создавая восходящую спираль или завесу из пузырей. Рыба, дезориентированная этой сверкающей стеной, сбивается в плотный шар у поверхности воды. В завершающий момент киты одновременно выныривают с раскрытыми пастями, заглатывая огромное количество добычи.
Долгое время ученые считали, что это поведение характерно лишь для определенных групп горбачей, например, обитающих у берегов Аляски. Такую способность воспринимали как местную особенность, а не как навык, который могут освоить все киты без исключения.
В связи с этим у исследователей возник ряд вопросов. Откуда вообще берется эта тактика охоты? Наследуется она генетически или же, подобно человеческим навыкам, передается через обучение и наблюдение? Может быть, уже появившись на свет, горбатый кит сам «додумывается» до такого способа добычи пищи?
Если киты учатся друг у друга, наблюдают за действиями сородичей и перенимают опыт, как это делают люди, значит у этих морских млекопитающих есть своего рода зачатки культуры — набор знаний и привычек, которые передаются не через гены, а через общение внутри группы.
Исследователи все чаще находят убедительные доказательства того, что некоторые привычки и навыки у животных распространяются внутри групп через социальное обучение. То есть эти поведенческие модели нельзя объяснить ни генами, ни условиями жизни. Классические примеры — использование орудий у шимпанзе или особые диалекты песен у тех же горбатых китов.
Однако зафиксировать момент передачи такого сложного навыка, как «пузырьковая охота», в дикой природе — задача чрезвычайно сложная. Требуются многолетние наблюдения за конкретными особями, анализ их социальных связей и отслеживание динамики появления нового поведения во всей популяции.
Ответить на поставленные вопросы попыталась международная группа морских биологов под руководством Эдин О’Мэхони (Eadin O’Mahony) из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании. Выводы масштабного исследования ученых, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, дают недвусмысленный ответ: горбатые киты активно учатся друг у друга, и это обучение помогает им адаптироваться к экологическим кризисам.
Исследователи изучали популяцию горбатых китов, обитающую в системе фьордов Китимат в Британской Колумбии (провинция на западе Канады). Этот регион, известный богатой морской экосистемой, стал идеальной природной лабораторией. Ученые проанализировали массив данных полевых наблюдений, собранных с 2004 по 2023 год. В центре внимания оказались 526 китов, за жизнью которых следили почти 20 лет.
Каждое животное ученые опознавали по хвостовому плавнику — для горбатых китов они уникальны, как отпечатки пальцев для человека. Анализируя эти «портреты», исследователи могли точно определить, кто из китов присутствовал в районе, с кем он взаимодействовал и какое поведение показывал.
Оказалось, 254 кита из наблюдаемой группы хотя бы один раз за время исследования участвовали в «пузырьковой охоте». Но что еще важнее: почти 90 процентов таких эпизодов носили кооперативный характер. Киты действовали не в одиночку, а согласованно, что указывало на наличие устойчивых социальных правил и ролей внутри группы.
Динамика распространения навыка оказалась не менее интересной. До 2014 года случаи «пузырьковой охоты» в водах Британской Колумбии ученые практически не фиксировали. Морские биологи связывают появление этого навыка с мигрантами — горбатыми китами из других районов северной части Тихого океана, прежде всего с Аляски, где эта техника давно укоренилась. Киты-мигранты принесли с собой этот новый навык.
Популярным среди местных горбатых китов метод стал после 2014 года. Именно тогда в северо-восточной части Тихого океана начала формироваться температурная аномалия — морская тепловая волна, которую назвали «Пузырь» (the Blob). Эта температурная аномалия нарушила пищевые цепочки, что привело к резкому сокращению количества добычи, доступной для горбатых китов.
Голод стал двигателем инноваций. Но как именно?
Анализ социальных связей показал четкую закономерность. Киты с большей вероятностью начинали использовать «пузырьковую сеть», если регулярно общались с сородичами, уже освоившими этот метод. Новое поведение распространилось по невидимым, но прочным социальным сетям.
Стабильные группы китов и отдельные влиятельные особи играли роль «учителей» и распространителей ценного знания. Это не было простым копированием: для освоения нового метода требовались сложные навыки наблюдения и координации действий.
Иными словами, местные киты, столкнувшись с кризисом, не стали изобретать велосипед самостоятельно. Вместо этого они обратились к социальному капиталу — знаниям, принесенным мигрантами, и начали активно перенимать их, интегрируя в свою повседневную практику.
Это яркий пример горизонтальной культурной трансмиссии, когда навык передается не по вертикали (от матери к детенышу), а между неродственными особями одного поколения или разных поколений внутри социальной группы. Киты, освоившие коллективную охоту, получали больше пищи при меньших затратах энергии.
Открытие команды О’Мэхони опровергло представление о том, что сложные формы поведения возникают у каждого животного самостоятельно. Напротив, данные указывают на наличие у горбатых китов развитой культурной передачи знаний.
