Дефектологи узнали об особенностях формирования мышления у детей с трудностями в обучении

Современная система инклюзивного образования подразумевает обеспечение равных возможностей для получения образования как для детей с трудностями в обучении, так и для детей без особенностей развития. Ученые МГППУ выявили особенности формирования интеллектуальных операций у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, в том числе с нарушением письма.

Исследователи кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Людмила Тишина и Анастасия Андриашина выяснили, что у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР) существуют качественные различия в формировании интеллектуальных операций, что связано с особенностями их когнитивного и речевого развития. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Клиническая и специальная психология»

Исследование проводилось с целью выявления закономерностей формирования интеллектуальных операций у учащихся третьих классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР), обучающихся по адаптированным образовательным программам. Выборку составили более 50 учащихся школ города Москвы. Все школьники получали коррекционную помощь согласно варианту адаптированной программы и индивидуальному образовательному маршруту. Исследование состояло из нескольких этапов и включало анализ психолого-педагогической документации, оценку письменных работ учащихся и диагностику операций мышления.

В процессе изучения письменных работ обучающихся ученые, проводившие исследование, фиксировали количество и типологию специфических ошибок, что позволило выявить схожесть проявления нарушений письма у школьников с ТНР и ЗПР. Далее исследователи МГППУ определяли уровень сформированности мыслительных операций на наглядном и вербальном материале. Для этого использовалась методика «Классификация предметов», адаптированная с учетом возрастных особенностей детей и требований школьной программы. На заключительном этапе был проведен сопоставительный анализ качества выполнения заданий учащимися с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) и ЗПР (задержкой психического развития).

Анализ выполнения заданий показал, что дети с ТНР в основном испытывают трудности со словесным объяснением принципа классификации предметов, подбором обобщающих понятий, при классификации терминологической и абстрактной лексики. Учащимся с ЗПР характерны трудности как при работе с предметными картинками, так и со словесным материалом. Они чаще допускали ошибки при распределении предметов на группы, объяснении принципа их группировки.

Результаты исследования подтвердили наличие качественных различий в формировании компонентов мышления у младших школьников с трудностями в обучении. Учащиеся с ТНР показали более высокий уровень сформированности интеллектуальных операций на наглядном материале, но испытывали трудности при выполнении заданий на вербальном материале. В то же время ученики с ЗПР демонстрировали значительные затруднения как в наглядной, так и в вербальной деятельности.

Полученные результаты подчеркивают необходимость персонифицированного подхода к коррекции имеющихся у младших школьников индивидуально-типологических особенностей и выбору методов и приемов обучения детей с нарушениями развития, а также важность учета особенностей когнитивного и речевого развития при организации образовательного процесса.

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МГППУ 84 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.