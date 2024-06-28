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В НИУ ВШЭ узнали, что каждая ступень высшего образования дает прибавку к зарплате в 20 процентов
Высшее образование в России приносит заметную финансовую отдачу. Прибавка к зарплате выстроена ступенчато: магистры зарабатывают на 20 процентов больше бакалавров, а бакалавры и специалисты — на 20 процентов больше людей со средним профессиональным образованием. К таким выводам пришли сотрудники факультета экономических наук ВШЭ.
Работа опубликована в Journal of Economic Studies. Высшее образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, который необходим для ускорения экономического роста. Кроме того, образование важно и на личном уровне, ведь оно позволяет значительно увеличить доходы. Ранние исследования измеряли вклад количества лет, потраченных на обучение, в зарплату. Позже исследователи выяснили, что более высокие уровни образования дают бóльшую отдачу на рынке труда. Но при изучении российского опыта не учитывали ступенчатую систему образования, которая в явном виде появилась в 2003 году после введения бакалавриата и магистратуры.
Доцент факультета экономических наук ВШЭ Богдан Потанин и старший преподаватель факультета экономических наук ВШЭ София Долгих посчитали зарплатную премию для каждой ступени высшего образования. Они проанализировали данные РМЭЗ по почти 9000 человек с 2019 по 2021 год. Были изучены люди в возрасте от 25 до 39 лет с разными уровнями образования и рабочим стажем. Такие возрастные границы позволили исключить из расчета тех, кто получил высшее образование до появления многоуровневой системы. Затем исследователи построили многоступенчатую модель Хекмана: сначала рассчитали факторы, которые влияют на получение определенного уровня образования, потом переменные занятости, а после вычислили факторы, вносящие вклад в уровень заработной платы. Авторская модель позволила исключить влияние, которое оказывают личные навыки и таланты человека, и рассчитать премию именно за дополнительную ступень образования.
Исследование показало значительную зарплатную премию для всех уровней высшего образования. При этом мужчины, получившие более высокий уровень образования, получают бóльшую прибавку к зарплате в процентах, чем женщины. Так, магистры-мужчины зарабатывают на 17 процентов больше, чем специалисты, женщины — на 10 процентов. А по сравнению с бакалаврами магистры зарабатывают на 25 процентов больше, если это мужчины, и на 18 — если женщины. Больше зарабатывают и специалисты: их доходы на семь процентов выше, чем у бакалавров. Причем важную роль здесь играет и качество вуза, в котором обучается студент: выпускники ведущих вузов получают устойчивую зарплатную премию по сравнению с выпускниками менее престижных учебных заведений. Вероятно, эти различия характерны не только для высшего образования в целом, но и для его отдельных уровней.
А вот в случае профессионального образования, которое помогает получить прикладные навыки для работы в сфере услуг или производства, женщины получают бóльшую прибавку, чем мужчины: 16–17 процентов против семи.
Исследование показало, что отдача от образования выстроена ступенчато: магистры получают больше специалистов, а специалисты — больше бакалавров. По мнению авторов, все образовательные уровни имеют ценность, их нельзя считать декоративными. Более высокую зарплату получают выпускники всех специальностей.
«Ступени высшего образования выступают как сигнал для работодателя и помогают ему лучше дифференцировать работников по уровню навыков и компетенций. А значительно более высокие доходы магистров по сравнению со специалистами говорят о том, что, возможно, следовало бы дать возможность получить этот уровень образования на бюджетной основе всем желающим. Хотя даже платное высшее образование в конце концов окупится. Поскольку зарплатная премия за различные уровни образования достаточно высока, то в значительной части случаев подобные расходы окажутся оправданными», — считает Богдан Потанин.
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