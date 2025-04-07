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27 минут назад
МГППУ
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Психологи определили, как семейные конфликты влияют на подростков

4.5

Современные исследователи в области психологии все чаще обращаются к проблеме психологического благополучия, в первую очередь, в подростковом возрасте. Психологи МГППУ проанализировали исследования, посвященные психологическому благополучию подростков и определили то, как на него влияют семейные конфликты.

МГППУ
# благополучие
# подростки
# семейные конфликты
# семья
Психологи определили, как семейные конфликты влияют на подростков – иллюстрация к материалу на Naked Science
В МГППУ проанализировали исследования, изучающие психологическое благополучие подростков / © Алла Колтырина, пресс-служба МГППУ

Это связано с тем, что глобальные изменения, происходящие в современном обществе (перестройка семейной системы, экономическая и социокультурная нестабильность, рост неопределенности) с неизбежностью отражаются на психологическом состоянии человека, и особенно остро ощущаются в подростковом возрасте, возрасте перестройки психических структур, которые приводят к изменению всех сторон жизни подростка.

Сотрудники кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Филиппова и Татьяна Жданова представили обзор зарубежных публикаций (с 2019 по 2024 годы), посвященных факторам, влияющим на психологическое благополучие подростков. Результаты их работы опубликованы в научном журнале «Современная зарубежная психология».

В обзоре проанализированы исследования, рассматривающие влияние как личностных характеристик, так и семейных отношений на психологическое благополучие в подростковом возрасте. Подчеркивается важность комплексного подхода к пониманию этой проблемы.

Среди личностных характеристик в большинстве исследований выделяются перфекционизм и осознанность. Исследования показали, что перфекционизм негативно влияет на психологическое благополучие. Подростки с высокими требованиями к себе часто испытывают стресс и разочарование из-за недостижимости своих целей. Осознанность — способность сосредоточиваться на определенных событиях и ощущениях, на каждом моменте жизни, напротив, положительно влияет на уровень благополучия.

Важную роль в формировании психологического благополучия подростков играют семейные отношения. Подчеркивается значимость таких элементов родительского воспитания как автономия, компетентность, родственные связи и близость к ребенку со стороны родителей. Наряду с традиционными направлениями исследований (влияние стиля родительского воспитания, эмоциональные отношения родителей и ребенка) внимание исследователей обратилось на связь супружеских отношений родителей с психологическим благополучием подростков. Конфликты между родителями могут привести к ослаблению родительской чуткости, повышению тревожности, снижению возможности обеспечить необходимый для подростков уровень теплоты, поддержки. Особенно это касается матерей.

Особое внимание уделяется в исследованиях «синдрому родительского отчуждения», который является следствием нарушения супружеских отношений. Провокационное поведение одного из родителей, которое направлено на изоляцию ребенка от другого родителя, оказывает серьезное негативное влияние на психическое здоровье и психологическое благополучие подростка.

Отмечается различная роль конфликтов в семье между родителями и подростками. С одной стороны, частые затяжные конфликты, в которых не учитывается мнение подростка, могут привести к негативному восприятию семейных отношений подростком и к снижению его психологического благополучия. С другой стороны, конфликты между родителями и подростком выступают естественным нормативным процессом, являющимся этапом взросления. Отмечается позитивная роль конструктивных конфликтов как способа ведения дискуссии, удержания психологических границ и возможности совместного решения проблем.

Во многих исследованиях обращается внимание на роль прародителей в психологическом благополучии подростков. Показано, что психологическая поддержка со стороны бабушек и дедушек может служить защитным фактором, особенно в неблагополучных семьях.

Обзор зарубежных исследований обращает внимание на важность целостного подхода к изучению факторов, влияющих на психологическое благополучие подростков. Понимание взаимосвязей между личностными характеристиками и семейными факторами может помочь в создании более эффективных стратегий поддержки подростков в их эмоциональном развитии и адаптации к современным вызовам.

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# благополучие
# подростки
# семейные конфликты
# семья
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