Растущая угроза: пермские ученые рассказали, как черная плесень влияет на качество жизни

Черная плесень — это не только эстетически непривлекательные пятна в квартире или доме. Ее вред не заканчивается с выброшенным в мусорное ведро испорченным продуктом. Всего один квадратный метр грибка производит более одного миллиарда спор в день. Они проникают в воздух, которым мы дышим, незаметно подрывая здоровье. Ученые Пермского Политеха рассказали, что это за вид плесени, зачем ее используют при производстве конфет, как предотвратить появление грибка в жилище, чем для аллергиков и астматиков микроорганизмы особенно опасны, что такое мукормикоз и почему нельзя есть заплесневевший сыр даже после удаления пораженного участка.

Плесень — это бытовое, а не научное понятие. Собирательным словом «плесень» называют колонии грибков, которые распространены повсеместно. Их тело представляет собой грибницу, состоящую из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, паутинок с неограниченным ростом и боковым ветвлением – их называют гифами. Некоторые из них растут вертикально вверх и образуют на своих концах расширения в виде шариков, где зреют споры. Когда они готовы, спорангий разрывается и выпускает их в воздух.

— Как и любой другой вид, черная плесень (Aspergillus niger) распространяется через споры. Характеристики этого вида уникальны: быстрое размножение и рост на самых разных поверхностях, способность терпеть очень кислую среду и выделение токсичных веществ, — сообщает Анастасия Зорина, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

Сегодня именно из этого вида плесени производят лимонную и глюконовую кислоты, некоторые натуральные пищевые пигменты и ферменты. Например, глюкоамилазу и амилазу из этих грибков применяют для образования мальтозных сиропов при изготовлении кондитерских изделий. Ксиланаза черной плесени разрушает слизистые вещества при хлебопечении, что улучшает пористость и равномерность выпечки. Помимо прочего, этот вид плесени используют при производстве моющих средств для размягчения целлюлозных волокон.

Опасные виды и где они обитают?

По словам эксперта, у этого микроорганизма насчитывается около 100 000 видов. Их окраска может быть не только черной, как можно было бы предположить. Среди наиболее распространенных выделяют следующие.

— Например, колонии грибка аспергилл (свыше 185 видов) часто живут в увлажнителях воздуха, стиральных машинах и кондиционерах. Плесенью этого вида покрываются отсыревшие потолки, швы между плиткой в ванной или на кухне. Они вырабатывают токсины и могут вызывать десятки респираторных заболеваний, — рассказывает Анастасия Зорина.

Кладоспорий (более 30 видов) – в основном произрастает в помещениях, где есть проблемы с вентиляцией, а также на пище и влажной одежде. Ключевым отличием этого вида служит бархатная структура, а его оттенки варьируются от зелено-бирюзового до иссиня черного.

Альтернарию (свыше 20 видов) по-другому называют «черная гниль», она чаще всего поражает растительную пищу, может стать причиной аллергического ринита и атопического дерматита.

Стахиботрис – та самая черная плесень на обоях, бумаге или книгах, опасность которой увеличивается по мере роста грибка. При ежедневном вдыхании его спор могут появиться головные боли, тяжесть в груди, внезапные приступы кашля.

Плесень предпочитает комфорт

Человечество создает комфортную обстановку для своей жизни. Эти условия хороши и для плесени. Постоянно поддерживаемая в квартирах или домах температура 18-25 градусов Цельсия оптимальна для роста микроорганизмов. Побелка, обои, бумага, ткани, ковры, кожа, деревянная отделка, гипсокартон – все это подходящие субстраты для роста грибов, а герметичные пластиковые окна создают нужную влажность.

— Микроспоры могут легко попадать в квартиру, а далее все будет зависеть от того, благоприятный ли для размножения климат. Попав в необходимые условия, спора прорастает, и образуется грибница. Другие более короткие нити проникают вглубь поверхности. Любое место в квартире, где постоянная влажность и застойный воздух, потенциально пригодно для размножения, — рассказывает Анастасия Зорина, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

Народные методы не всесильны

Для создания непригодной для размножения грибка среды необходимо во время ремонта помещения использовать антисептические грунтовки, обеспечить умеренную влажность, регулярно проветривать, вовремя избавляться от испорченных предметов и продуктов, своевременно проводить проверку санитарного состояния вентиляции, водосточных систем, полов и потолков.

Существует много разных способов убрать черную плесень, в том числе народных методов, широко распространенных в интернете.

— Народные рецепты имеют место быть только в тех случаях, когда поражение плесенью небольшое. В других же случаях лучше воспользоваться специализированными средствами. Они продаются уже готовыми в магазинах. Перед применением любого из них нужно четко ознакомиться с инструкцией и убедиться, что оно актуально для выбранного типа поверхности. Не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты – резиновыми перчатками, масками, респираторами, — рекомендует Анастасия Зорина.

Если справиться своими силами с грибками не получилось, верным решением станет обращение в специализированную компанию по дезинфекции, которая не только очистит помещение, но и даст рекомендации для предотвращения повторного загрязнения.

Маленькие пятна на продуктах — лишь верхушка айсберга

— Обычно плесень, которую мы видим на продуктах питания, это только ее верхушка. Сам гриб уже распространился глубоко внутрь, особенно если речь идет про неплотную пищу типа варенья. Поэтому большинство заплесневелых продуктов надо выбрасывать. Сохранить можно лишь то, что имеет плотную и сухую структуру, в которую неспособны быстро проникнуть грибковые нити, например, твердые сыры, — предупреждает Анастасия Зорина, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

Если возможно аккуратно удалить плесень ножом, то обрезать следует не менее 2,5 сантиметров вокруг зараженного участка. Не прикасайтесь ножом к плесени, и оберните сыр в новый пакет или пленку. Твердые овощи, в том числе морковь, свеклу и капусту, следует тщательно очистить, отрезав пораженные участки. А вот если плесень появилась в банке варенья, сметаны или другого жидкого продукта, то лучше не рисковать и утилизировать такую пищу. Нельзя гарантировать, что более глубокие слои не заражены грибком.

По словам эксперта, если один раз съесть продукт, зараженный плесенью, то ничего не случится, особенно если иммунитет не ослаблен. В кислой среде желудка микроорганизмы будут нейтрализованы. Но если часто употреблять в пищу зараженные плесенью продукты или если иммунитет ослаблен, то есть вероятность возникновения отравления или аллергической реакции.

Вдыхая плесневые споры

— Черная плесень выделяет в окружающий воздух микотоксины. Проникая в легкие, они вызывают резкое ухудшение самочувствия: кашель, аллергию, насморк, отеки верхних дыхательных путей, отравление. Особенно они опасны для людей с астмой и аллергиями, у которых воздействие грибков может спровоцировать более серьезные состояния, — рассказывает Анастасия Зорина.

Главной опасностью для человека является мукормикоз. Это болезнь, которая развивается при вдыхании или через поврежденную кожу, реже — при проглатывании спор грибов родов Ризопус и Мукор. Они широко распространенны в окружающей среде, особенно в почве и гниющих органических материалах. Попадая в организм, их споры прорастают в нити, которые способны проникать в кровеносные сосуды. Это приводит к тромбозу и ишемии тканей, что обуславливает проявления некроза и черных струпьев.

— Как правило, такая инфекция развивается у людей с низким иммунитетом. Мукормикоз имеет несколько клинических форм, может протекать с поражением легких, кожи, носовых пазух, глазницы, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Соответственно симптомы будут различаться в зависимости от клинической формы, поэтому очень важно, как можно скорее обратиться к врачу за лечением, — говорит Анастасия Зорина, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

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ПНИПУ 906 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.