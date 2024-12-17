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Ученые выяснили, как с помощью кофеина можно определять скрытые болезни печени у коров
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали эффективный метод ранней диагностики заболеваний печени у крупного рогатого скота. В основе метода лежит анализ скорости выведения кофеина из организма животного.
Работу провели специалисты кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ. Результаты опубликованы в третьем номере «Международного вестника ветеринарии». Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Исследование проводилось на одной из молочных ферм Псковской области. Ученые наблюдали за процессом выведения кофеина у 40 голштинизированных коров в возрасте около года, со средней продуктивностью до 5,5 тысяч литров молока в год. Животных разделили на две группы по 20 особей. В опытной группе коровам вводили безопасную дозу кофеина – пять миллиграммов на килограмм веса, после чего в течение суток одиннадцать раз брали анализы крови для определения его концентрации.
«Актуальность изучения подобных тестов в ветеринарной медицине в последние годы особенно выросла в связи с увеличением заболеваемости животных. Наш метод позволяет диагностировать болезни печени на ранних стадиях, когда их еще невозможно определить другими способами», – поясняет кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ Ольга Попова.
Как показало исследование, выведение кофеина у здоровых коров происходит последовательно и линейно. Ученые определили стандартные показатели этого процесса, которые теперь можно использовать для сравнения с больными животными и выявления отклонений в работе печени.
Особенность метода в том, что кофеин практически не связывается с белками крови и метаболизируется напрямую через печень. Это делает его идеальным маркером для оценки работы этого органа. Изменения в скорости выведения кофеина могут указывать на нарушения в работе печени еще до появления других симптомов.
В рамках исследования ученые анализировали три ключевых показателя: скорость выведения кофеина из крови, время его пребывания в организме и распределение по тканям. Эти данные позволяют оценить, насколько эффективно печень справляется со своей детоксикационной функцией.
В рамках дальнейших исследований планируется разработка так называемых «кофеиновых» кривых – графиков, показывающих динамику выведения кофеина в зависимости от времени и дозы. Это позволит делать выводы о функциональном состоянии печени, анализируя, как именно вещество выводится из организма.
Исследование выполнили кандидат ветеринарных наук, доцент Ольга Попова, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель Владимир Понамарев, аспирант Анна Кострова и соискатель Любовь Агафонова.
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