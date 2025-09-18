  • Добавить в закладки
18 сентября, 11:29
НИТУ МИСИС
Бор повысил изностойкость морской техники в четыре раза

Исследователи Университета МИСИС предложили новую технологию нанесения защитного покрытия на объекты морской и прибрежной инфраструктуры, а также на детали промышленного оборудования, работающего в условиях повышенной влажности. Ученые выяснили, что наилучшую коррозионную стойкость обеспечивает нанесение высокоэнтропийных покрытий методом электроискрового легирования.

НИТУ МИСИС
Ученые создали покрытие для морской техники, которое в четыре раза прочнее нержавеющей стали / © Alex Needham, Zolo, ru.wikipedia.org

При постоянном контакте с водой любой сплав окисляется. Даже нержавеющие стали не всегда выдерживают такие условия: поверхность повреждается при трении и под воздействием морской соли.

«Одна из ключевых задач Университета МИСИС как признанного лидера в области материаловедения — обеспечить создание материалов с сочетанием свойств, необходимых для их практического применения в производстве. Новая технология нанесения защитного покрытия, разработанная исследователями НИТУ МИСИС под руководством одного из ведущих материаловедов России и мира, доктора физико-математических наук, профессора Дмитрия Штанского может использоваться промышленными компаниями для защиты объектов морской и прибрежной инфраструктуры», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Чтобы повысить срок службы изделий, соприкасающихся с коррозионной средой, ученые НИТУ МИСИС предложили наносить на них методом электроискрового легирования аморфное покрытие на основе высокоэнтропийного сплава с добавлением бора.

Кандидат технических наук Константин Купцов, старший научный сотрудник научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпера­турного синтеза МИСИС-ИСМАН объясняет: «Аморфная структура — это состояние вещества, при котором атомы расположены произвольно, без четкой кристаллической решетки. Такой беспорядок делает материал более стойким к коррозии, потому что агрессивная среда не может с легкостью проникнуть в его структуру. Мы получили материал, по характеристикам соответствующий нержавеющей стали, но до четырех раз тверже. Покрытия могут увеличить срок службы изделий, работающих в условиях морской воды — это насосные системы, импеллеры, клапаны, валы и так далее. Благодаря этому предприятия в перспективе снизят затраты на техническое обслуживание и ремонт».

Свойства и структуру покрытия можно настраивать, комбинируя состав и условия постобработки. В одном случае его делают прочным и стойким к коррозии — такое покрытие хорошо подходит для деталей, которые постоянно работают в воде. В другом — особенно твердым, чтобы лучше защищать от трения и износа. Результаты опубликованы в научных журналах Materials Today Communications (Q1) и Journal of Alloys and Compounds (Q1).

«Создание высокоэнтропийных материалов, в том числе аморфных — перспективное направление современного материаловедения. Они отличаются твердостью и эффективно противостоят износу, коррозии и воздействия агрессивных сред — химических, таких как морская соль, атмосферных и температурных», — поделился Дмитрий Штанский, профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор НИЦ «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
94 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
НИТУ МИСИС
