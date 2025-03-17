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28 минут назад
СПбГУВМ
17

Разработан новый безопасный метод лечения астмы у лошадей с помощью клеточных технологий

4.4

Ученые СПбГУВМ создали новый метод лечения астмы у лошадей, который основан на применении секретома мезенхимальных стромальных клеток (МСК). Подход позволяет проводить терапию без введения антибиотиков и гормональных препаратов, обеспечивая длительную ремиссию до 12 месяцев и возвращая животным способность переносить физические нагрузки. Секретом вводится различными способами: внутрибронхиально, ингаляционно, подкожно и внутривенно.

СПбГУВМ
# астма
# ингаляции
# клеточные технологии
# лошади
Лошадь из СПБГУВМ / © Пресс-служба СПБГУВМ

Работа представляет собой наблюдение, проводившееся более 15 лет, за 91 лошадью с признаками астмы (EAS). Из них 70 животных получали секретом МСК, представленный препаратом Репарин-хелпер.

«В современной медицинской и ветеринарной практике особого внимания всегда заслуживали препараты и методы, способные качественно влиять на восстановление утраченных функций. На сегодняшний день предпочтение отдается максимально органосберегающим методикам, воздействиям не столько на макроуровне, сколько на генно-молекулярном», – отмечает Ольга Романова, кандидат ветеринарных наук, доцент.

Исследователи выяснили, что наибольшую эффективность секретом МСК демонстрирует в группе лошадей с тяжелой астмой. При этом 14 лошадей из 70 (20%) с тяжелым течением заболевания успешно получают дополнительную терапию секретомом МСК на протяжении двух лет с периодом ремиссии от шести до 12 месяцев.

В рамках исследования ученые проверили различные способы введения препарата. Было установлено, что интратрахеальное введение не показало видимых улучшений (0 из 6 случаев), в то время как ингаляционный метод дал положительные результаты в шести из 10 случаев, а внутривенное введение – в четырех из четырех случаев.

Среди способов введения препарата наиболее эффективными оказались ингаляции (один раз в две недели после санации бронхов, четыре процедуры), обеспечивающие продолжительность ремиссии до 12 месяцев у 85,7% лошадей с тяжелой астмой и у 82,1% животных с легкой формой заболевания. Также высокие результаты показало интрабронхиальное эндоскопическое однократное введение, дающее ремиссию до 12 месяцев у 28,6% лошадей с тяжелой астмой.

«Главным результатом применения секретома МСК является восстановление способности лошадей переносить физические нагрузки. Следует понимать, что первым и наиважнейшим клиническим маркером астмы лошадей выступает именно непереносимость физических нагрузок. Наши исследования доказывают, что предложенный метод значительно улучшает качество жизни животных», – подчеркивают авторы статьи.

Переносимость физических нагрузок в наблюдениях ученых оценивалась по 5-балльной шкале, где 0 – полная невозможность движения шагом без одышки, а 5 – высокая степень физической подготовки с возможностью участия в соревнованиях. Результаты показали, что лошади, получавшие секретом МСК ингаляционно на фоне симптоматического лечения, смогли переносить физические нагрузки практически на уровне клинически здоровых животных.

В ходе наблюдений у животных, получавших секретом МСК, не было выявлено ни одного случая негативных реакций на введение препарата, что согласуется с данными, представленными в научной литературе.

«Полученные результаты подтверждают эффективность применения секретома МСК при лечении астмы у лошадей. Особенно важно, что мы видим стабильное улучшение состояния животных с тяжелыми формами заболевания, которые раньше плохо поддавались лечению традиционными методами. Терапия может стать основой для новых подходов к лечению воспалительных заболеваний дыхательной системы», – заключают авторы.

Исследование проводилось учеными СПбГУВМ совместно со специалистами из ФГБОУ ВО «Донской агротехнологический университет» и ООО «Т-хелпер КТ». Авторами работы выступили кандидат ветеринарных наук, доцент Ольга Романова, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующая кафедрой патологической физиологии Оксана Крячко и кандидат биологических наук, генеральный директор ООО «Т-хелпер КТ» Андрей Довгий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Международный вестник ветеринарии».

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СПбГУВМ
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Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ), основанный 17 июля 1808 года, — старейшее учебное заведение ветеринарного профиля в России и alma mater высшего ветеринарного образования в стране. В университете действуют четыре факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 23 кафедры, где обучаются около трех тысяч студентов и аспирантов. Более 80 процентов профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания. При университете работает «Многофункциональный Ветеринарный Центр СПбГУВМ». Научную базу вуза составляют четыре ключевых центра: лаборатория по трансплантации эмбрионов животных, центр экспертизы пищевых продуктов и кормов, центр научного консультирования и трансфера технологий, а также консультационно-диагностический центр по птицеводству. Университет издает два научных журнала: «Международный вестник ветеринарии» и «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии».
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СПбГУВМ
# астма
# ингаляции
# клеточные технологии
# лошади
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